Російські військові грабують будинки селян на Житомирщині, - прокуратура

У Народицькій громаді на Житомирщині російські військові окупанти грабують оселі селян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"Установлено, що до домогосподарства жителя одного із сіл Народицької територіальної громади Коростенського району вдерлися майже 30 військовослужбовців країни-агресора, які цинічно поводилися та обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль, що знаходився на подвір’ї", - йдеться у повідомленні.

Після цього озброєні вояки пограбували господаря, викравши із помешкання побутову техніку, автомобільний та будівельний інструмент.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних із застосуванням засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (ч. 1 ст. 438 КК України).

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