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Новини
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Російські військові грабують будинки селян на Житомирщині, - прокуратура

рф,армія,харківщина

У Народицькій громаді на Житомирщині російські військові окупанти грабують оселі селян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"Установлено, що до домогосподарства жителя одного із сіл Народицької територіальної громади Коростенського району вдерлися майже 30 військовослужбовців країни-агресора, які цинічно поводилися та обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль, що знаходився на подвір’ї", - йдеться у повідомленні.

Після цього озброєні вояки пограбували господаря, викравши із помешкання побутову техніку, автомобільний та будівельний інструмент.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних із застосуванням засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. ФОТО

Автор: 

мародерство (338) пограбування (576) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+7
Зеленському треба виступить на міжнародному рівні.
Розказати, як російські військові крадуть жіночі прикраси в взламаних будинках, коври завертають тягнуть в танки, крадуть одяг, планшети, духи. Деколи вбивають людей в цих будівлях.

Я не знаю випадків, щоб військові сша хоть раз в якомусь збройному конфлікті грабували будинки.

Хай світ знає, що в україну прийшла шайка ніщебродів зі сходу щоб пограбувати.

Може путіну стане стидно за свою армію перед всім світом, і він її виведе .

А то кричав, що "вєлікіє", а тут получається банда ніщіх воров.
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31.03.2022 22:17
+6
Хорошая Идея
Международный форум - АРМИЯ РАШИ - мародеры и насильники
и пригласить пострадавших из Украины, Сирии, Грузии.
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31.03.2022 22:22
+5
Дело ещё одно на них заведите, пусть прокуроры бумажки пишут..
Гребанные бездельники-паразиты..
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31.03.2022 22:06
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Звідти люди повтікали
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31.03.2022 22:02 Відповісти
Дело ещё одно на них заведите, пусть прокуроры бумажки пишут..
Гребанные бездельники-паразиты..
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31.03.2022 22:06 Відповісти
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31.03.2022 22:13 Відповісти
Зеленському треба виступить на міжнародному рівні.
Розказати, як російські військові крадуть жіночі прикраси в взламаних будинках, коври завертають тягнуть в танки, крадуть одяг, планшети, духи. Деколи вбивають людей в цих будівлях.

Я не знаю випадків, щоб військові сша хоть раз в якомусь збройному конфлікті грабували будинки.

Хай світ знає, що в україну прийшла шайка ніщебродів зі сходу щоб пограбувати.

Може путіну стане стидно за свою армію перед всім світом, і він її виведе .

А то кричав, що "вєлікіє", а тут получається банда ніщіх воров.
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Хорошая Идея
Международный форум - АРМИЯ РАШИ - мародеры и насильники
и пригласить пострадавших из Украины, Сирии, Грузии.
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31.03.2022 22:22 Відповісти
путі не стане встидно бо це відчуття йому не знайоме
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Если попадает в плен с наворованным - РУБИТЕ ПРАВУЮ РУКУ
А заодно и член
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31.03.2022 22:19 Відповісти
Кто то может сказать сколько лет понадобится для получения выплат по репарациям. Как скоро люди смогут получить деньги на восстановление утраченного, порушенного. Или только правнуки ощутят, а мы в землянках доживем?
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31.03.2022 22:22 Відповісти
Контрибуции с раши будет очень сложно получить. Нефть/газ в прошлом году они продали на сумму в 240 млрд долларов. Ущерб Украине я думаю по состоянию на сейчас (не беря жизни погибших) думаю около 1.5-2триллиона долларов. Но россия эти деньги не отдаст, даже если на красной площади будет развиваться украинский флаг, а путин с лавровым будут сидеть в одной камере в Гааге. Если у россии забрать все деньги от продажи углеводородов, то увидите как через буквально несколько лет начнут любители прав человека кричать что в россии нечего есть из-за того что она платит репарации и начнут призывать отменить их или заморозить.
Я думаю репарации будут на долгие десятилетия и Украине будет очень тяжело отстраиваться.
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31.03.2022 22:44 Відповісти
це все що вміє «друга армія»
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31.03.2022 23:05 Відповісти
 
 