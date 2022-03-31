Російські військові грабують будинки селян на Житомирщині, - прокуратура
У Народицькій громаді на Житомирщині російські військові окупанти грабують оселі селян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
"Установлено, що до домогосподарства жителя одного із сіл Народицької територіальної громади Коростенського району вдерлися майже 30 військовослужбовців країни-агресора, які цинічно поводилися та обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль, що знаходився на подвір’ї", - йдеться у повідомленні.
Після цього озброєні вояки пограбували господаря, викравши із помешкання побутову техніку, автомобільний та будівельний інструмент.
Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних із застосуванням засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Гребанные бездельники-паразиты..
Розказати, як російські військові крадуть жіночі прикраси в взламаних будинках, коври завертають тягнуть в танки, крадуть одяг, планшети, духи. Деколи вбивають людей в цих будівлях.
Я не знаю випадків, щоб військові сша хоть раз в якомусь збройному конфлікті грабували будинки.
Хай світ знає, що в україну прийшла шайка ніщебродів зі сходу щоб пограбувати.
Може путіну стане стидно за свою армію перед всім світом, і він її виведе .
А то кричав, що "вєлікіє", а тут получається банда ніщіх воров.
Международный форум - АРМИЯ РАШИ - мародеры и насильники
и пригласить пострадавших из Украины, Сирии, Грузии.
А заодно и член
Я думаю репарации будут на долгие десятилетия и Украине будет очень тяжело отстраиваться.