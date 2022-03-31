Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей, - заступник мера Мацокін

РФ не погоджує "зелені коридори" для евакуації жителів Ізюма Харківської області вже майже 20 днів, тоді як негайної евакуації потребують тисячі жителів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Найоперативнішої евакуації з Ізюма потребують близько 15-20 тисяч городян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів", - зазначив він.

Він додав, що 31 березня вдалося евакуювати 2,5 тисячі жителів району, але не райцентру.

"Сьогодні, завдяки Богу та зусиллям влади, евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району, з міста Ізюма евакуації не було", - написав Мацокін.

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