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Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей, - заступник мера Мацокін

ізюм

РФ не погоджує "зелені коридори" для евакуації жителів Ізюма Харківської області вже майже 20 днів, тоді як негайної евакуації потребують тисячі жителів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Найоперативнішої евакуації з Ізюма потребують близько 15-20 тисяч городян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів", - зазначив він.

Він додав, що 31 березня вдалося евакуювати 2,5 тисячі жителів району, але не райцентру.

"Сьогодні, завдяки Богу та зусиллям влади, евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району, з міста Ізюма евакуації не було", - написав Мацокін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Ізюма, де не припиняються обстріли, не можуть виїхати 20 тисяч жителів, - міськрада

Автор: 

евакуація (2304) Ізюм (325)


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Топ коментарі
+1
Чего из Изюма-то эвакуироваться? Он давно уже в тылу. Бои южнее Каменки идут (это не мои слова, а Генштаб ВСУ сообщал).
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31.03.2022 23:05
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Очередной мэр, который как Бойченко оперативно ********, а жителей даже не предупредил.
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31.03.2022 22:49 Відповісти
о чем он, блд, их не предупредил? о том что Изюм находится в 60км от границы? или что Изюм находится на трассе с Харькова на Донбасс? и любому дибилу должно быть понятно, что орки будут туда рваться... ЗСУ и так сдерживали эту орду до 05 марта не подпускали к Изюму... гражданские особого распоряжения ждали для выезда?
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31.03.2022 23:02 Відповісти
Чего из Изюма-то эвакуироваться? Он давно уже в тылу. Бои южнее Каменки идут (это не мои слова, а Генштаб ВСУ сообщал).
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31.03.2022 23:05 Відповісти
не в тылу он, почти окружен... https://liveuamap.com/ https://liveuamap.com/

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31.03.2022 23:10 Відповісти
Два дня назад читал, новости Генштаба. Там чёрным по белому написано, что ВСУ пытаются отбить Каменку. Сегодня по непроверенной информации русня уже превратила в руины Долгенькое и бои идут в районе Долины. У кого не открывается карта - это дорога Изюм - Славянск. Если орки не посчитали нужным поднять свой флаг над мэрией это ничего не значит. Они упорно движутся на юг и Изюм ДАВНО взят скажем так - прошли.
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Это было пару дней назад.На данный момент ВСУ отбили Камянку и Топольское и Южная часть Изюма находится под контролем ВСУ.Но эвакуировать оттуда жителей трудно так как дороги простреливаются танками и артилерией мокшан.

https://focus.ua/*******-novosti/510968-voyska-rf-domoy-ne-sobirayutsya-*******-analitik-tom-kuper-foto
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31.03.2022 23:32 Відповісти
Парни, я за вас болею, но вы в виртуальной реальности живёте. И все ваши карты из этой реальности, из виртуальной.
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31.03.2022 23:37 Відповісти
А откуда ты информацию интерестно берешь?Я же тебе привел текст известнейшего австрийского военного эксперта,который говорит что:"Топольское, Каменка и Тихотское остаются под контролем ВСУ."..

То что орки накрыли дальнебойной артой Долгенькое еще не значит что она его контролирует)
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Давай дождёмся новостей Генштаба на 24:00 и посмотрим. Если отбили Каменку, то там это 100% будет. Если нет, значит ошибается твой австриец.
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31.03.2022 23:45 Відповісти
Генштаб всегда говорит с опозданием,а часто и вовсе ничего не говорит.Например про то что город Тростянец освобожден,Генштаб вообще ничего не сообщал.Это сообщают отдельные бригады и подразделения в своих групах в фейсбуке,телеге или еще где то.

Пентагон например говорит что на фронте ничего не происходит и упорно не замечает тот факт что вся южная Сумская область освобождена.Хотя на фронте очень много чего происходит.Штабы специально ничего не сообщают чтобы противник не имел информации.Но по данным из соцсетей картина становится более менее понятна.

Чтобы понять что происходит на фронтах рекомендую прочитать Тома Купера.Он там все раставил по полочкам.Либо на крайняк последнее видео Солонина.
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31.03.2022 23:58 Відповісти
Так себе оправдание. Где идут основные бои, о взятых населённых пунктах Генштаб извещает. Говорить о том, что это секретно, смешно. Наверняка ведь противник в курсе, что его выбили.
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01.04.2022 00:05 Відповісти
Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам'янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Джерело:
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01.04.2022 00:51 Відповісти
На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець
Джерело:
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01.04.2022 13:47 Відповісти
А тепер подивися де знаходится село Мала Комишуваха.Прям біля Ізюма.Ворог здійснював спробу рухатися в цьому напрямку але успіху немав.

Тобто все як і казав австрійський експерт.
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01.04.2022 14:10 Відповісти
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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31.03.2022 23:06 Відповісти
Краще було б почути новину про успішну військову операцію з деблокади Маріуполя
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01.04.2022 08:56 Відповісти
 
 