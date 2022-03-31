Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей, - заступник мера Мацокін
РФ не погоджує "зелені коридори" для евакуації жителів Ізюма Харківської області вже майже 20 днів, тоді як негайної евакуації потребують тисячі жителів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.
"Найоперативнішої евакуації з Ізюма потребують близько 15-20 тисяч городян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів", - зазначив він.
Він додав, що 31 березня вдалося евакуювати 2,5 тисячі жителів району, але не райцентру.
"Сьогодні, завдяки Богу та зусиллям влади, евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району, з міста Ізюма евакуації не було", - написав Мацокін.
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взятскажем так - прошли.
https://focus.ua/*******-novosti/510968-voyska-rf-domoy-ne-sobirayutsya-*******-analitik-tom-kuper-foto
То что орки накрыли дальнебойной артой Долгенькое еще не значит что она его контролирует)
Пентагон например говорит что на фронте ничего не происходит и упорно не замечает тот факт что вся южная Сумская область освобождена.Хотя на фронте очень много чего происходит.Штабы специально ничего не сообщают чтобы противник не имел информации.Но по данным из соцсетей картина становится более менее понятна.
Чтобы понять что происходит на фронтах рекомендую прочитать Тома Купера.Он там все раставил по полочкам.Либо на крайняк последнее видео Солонина.
Джерело:
Тобто все як і казав австрійський експерт.
раZZія країна терорист!