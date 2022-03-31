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Кулеба та віце-прем'єр Польщі Качинський обговорили шляхи допомоги Україні

качинский

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив шляхи подальшої допомоги Україні з віце-прем’єр-міністром Польщі Ярославом Качинським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "На основі діалогу з Президентом Зеленським віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський прийняв мене у Варшаві, щоб обговорити шляхи допомоги Україні захиститися від російської агресії та перемогти. Я дуже ціную нашу сьогоднішню змістовну розмову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Автор: 

Качинський Ярослав (38) Кулеба Дмитро (3604)


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Нарешті в Америки є президент, якого всі *******, та який має захмарний рейтинг підтримки. Це президент України
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31.03.2022 23:10 Відповісти
да только вот на самом деле его команда очень активно работает на тем чтобы подписать капитуляцию Украины, и это в то время когда армия только начинает побеждать и контратаковать... и если не дай бог это случится, у всего мира будет шок от такого поворота, так разхайпить за месяц, чуть ли не нобелевскую премию
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31.03.2022 23:17 Відповісти
 
 