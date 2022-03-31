Кулеба та віце-прем'єр Польщі Качинський обговорили шляхи допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив шляхи подальшої допомоги Україні з віце-прем’єр-міністром Польщі Ярославом Качинським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "На основі діалогу з Президентом Зеленським віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський прийняв мене у Варшаві, щоб обговорити шляхи допомоги Україні захиститися від російської агресії та перемогти. Я дуже ціную нашу сьогоднішню змістовну розмову".

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