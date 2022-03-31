Кулеба та віце-прем'єр Польщі Качинський обговорили шляхи допомоги Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив шляхи подальшої допомоги Україні з віце-прем’єр-міністром Польщі Ярославом Качинським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "На основі діалогу з Президентом Зеленським віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський прийняв мене у Варшаві, щоб обговорити шляхи допомоги Україні захиститися від російської агресії та перемогти. Я дуже ціную нашу сьогоднішню змістовну розмову".
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показати весь коментар31.03.2022 23:10 Відповісти Мені подобається 0
Paul Foxen
показати весь коментар31.03.2022 23:17 Відповісти Мені подобається 2
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