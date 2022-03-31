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Громадянин РФ Депардьє засудив "божевільні та неприйнятні" дії Путіна в Україні

депардьє

Французький актор Жерар Депардьє засудив "божевільні, неприйнятні" дії президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", - сказав він.

За кілька днів після початку російського вторгнення актор виступив проти війни в Україні і закликав до переговорів.

Зазначимо, 72-річного Депардьє внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. У 2013 році Путін надав актору громадянство РФ, також він став почесним громадянином Чеченської республіки.

Також читайте: Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923) Депардьє Жерар (24)


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Топ коментарі
+44
Ще один путінській холуй почав пісню про муки біднесеньких ні в чому не винних холопів від санкцій.
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31.03.2022 23:28
+33
"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", - сказав він.

Джерело:

Довбень.
Народ МАЄ нести вести відповідальність разом із своїм воШдем, якого він підтримує.
Як і німці несли відповідальність за свої спільні із Гітлером злочини.
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31.03.2022 23:32
+19
Ще один "пацифіст" із нафталіну виліз...
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31.03.2022 23:29
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Ще один путінській холуй почав пісню про муки біднесеньких ні в чому не винних холопів від санкцій.
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31.03.2022 23:28 Відповісти
Якраз в тему мій старий фотошопчик 2013 року:

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31.03.2022 23:53 Відповісти
жабоедская гнида
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31.03.2022 23:29 Відповісти
Ще один "пацифіст" із нафталіну виліз...
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31.03.2022 23:29 Відповісти
Ща оно барыню станцует...
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31.03.2022 23:35 Відповісти
так они два брата ******** один сосэ второй в дупу пердолит
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01.04.2022 00:38 Відповісти
десь там хатину прикупив чмошний Департьє в мордорі,такі як ти ******* допомагали ***** в його злочинах
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31.03.2022 23:29 Відповісти
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31.03.2022 23:31 Відповісти
"Настоящій рускій мужик"!
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01.04.2022 00:40 Відповісти
йо ма йо..депардьйо
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01.04.2022 01:14 Відповісти
Бегемот Жора від драконівських французських податків ховався на расії, от буде прикольно, якщо його зараз посадять на 15 років по новій статті.
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01.04.2022 11:52 Відповісти
"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", - сказав він.

Джерело:

Довбень.
Народ МАЄ нести вести відповідальність разом із своїм воШдем, якого він підтримує.
Як і німці несли відповідальність за свої спільні із Гітлером злочини.
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31.03.2022 23:32 Відповісти
Кацапи на покаяння не погодяться, у них розуму не вистачить. Це ж не німці, які дійсно покаялися усією нацією.
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31.03.2022 23:47 Відповісти
Так. Але ці адвокати расєянського бидла, яке прийшло до нас вбивати, грабувати, гвалтувати, бісять не менше, ніж самі цапи.
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31.03.2022 23:55 Відповісти
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01.04.2022 00:02 Відповісти
Стабильность
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01.04.2022 01:17 Відповісти
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31.03.2022 23:57 Відповісти
Что, мурло продажное, обнимашки с ****** уже не в моде?
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31.03.2022 23:33 Відповісти
алкоголік старий, шо він тямить
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31.03.2022 23:33 Відповісти
Скільки ж ти чекало падло...
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31.03.2022 23:34 Відповісти
Нетребка, теперь этот жирдос, скоро и Сигал ****** назовет =)
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31.03.2022 23:34 Відповісти
Окрім бегемота Жори там ще багато підстаркуватих зірок, які їхали до ***** по гроши.
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01.04.2022 11:55 Відповісти
Будучи гражданином пидороссии своими высказываниями заработает себе 15 лет.
Старый алкоголик *****
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31.03.2022 23:35 Відповісти
83 %
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31.03.2022 23:41 Відповісти
Аж більше ніж за місяць ,чи з запою вийшов?
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31.03.2022 23:42 Відповісти
Переобувье.
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31.03.2022 23:45 Відповісти
жирная путинская проститутка ...
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31.03.2022 23:48 Відповісти
Квартиру вже продав, яку йому ***** дало?
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31.03.2022 23:49 Відповісти
Французский актер Жерар Депардье, который имеет также российское гражданство, продал подаренные ему чиновниками из РФ квартиры и покинул страну.

«Жерар Депардье, так и не вселившись в свою саранскую квартиру, **** (уехал) в Бельгию. (простите, честно искал другой глагол - не нашел). В интервью он сказал, что его кратковременное пребывание в России еще раз убедило его в том, что он француз. Это до него еще долго доходило, я вам скажу», - написал в Facebook писатель Виктор Шендерович.

В тоже время от паспорта гражданина РФ актер отказываться пока не планирует.

https://og.ru/society/2015/12/28/zherar-deparde-prodal-podarennye-emu-kvartiry-v-rossii-i-uehal-v-belgiyu 28 декабря 2015, 00:25
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01.04.2022 00:02 Відповісти
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01.04.2022 00:31 Відповісти
Спешит в прыжке переобуться...
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31.03.2022 23:50 Відповісти
І оскільки має паспорт россії і себе трохи обілити як частину народу))
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31.03.2022 23:53 Відповісти
Несе, і ви всі це знаєте !
Не було б Гітлера, аби не народ який хавав його ідеї.
Не було б Утіпутіна, аби народ не хавав його імперські, шовіністичні ідеї.
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01.04.2022 00:11 Відповісти
Кончений алкаш.
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01.04.2022 00:16 Відповісти
МІСЯЦЬ думав, не просихав. Проспався і зрозумів, що потяг їде назад, у майбутнє.... І думає: танунах...і - через Туреччину туди, де тепло і не будуть нудіти про несплачені в цивілізованих країнах податки.
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01.04.2022 00:19 Відповісти
Ой, блин, это такой мудак, прости господи, вот уж действительно хорошие актерские качества не делают человека умным и честным. Забыл, как с Кадыркиным братался, чмо болотное, грош цена твоим запоздалым и неискренним осуждениям, товарищ Жерар Максимович. Тьфу на тебя!
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01.04.2022 00:20 Відповісти
На днях до Депардьйо ще й Стівен Сіґал приєднається -- тоді всьо, триндець пуйлу.
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01.04.2022 00:21 Відповісти
Що ти верзеш, "Депердю" - мішок з лайном?! А хто його привів до влади та "бєззавєтно 22 роки поддєрживаєт", як не "насєлєніє"? Отже і відповідальність їхня 100%. Сиди вже тихо і не "вякай"
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01.04.2022 00:35 Відповісти
Вышлите это дерьмо на его новую родину. Лучше наказания за ****ство не придумать
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01.04.2022 00:47 Відповісти
Рашисты-твари кровожадные, мы тут зря считаем их зомбяками, одурманенными..Они просто в большинстве своём -ублюдки, животные и мрази..
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01.04.2022 00:50 Відповісти
Жерар!!Это тебе не игрушки в киношке!
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01.04.2022 00:51 Відповісти
Схоже, Шольц позичив свої граблі для танців цьому тупому французькому мудилу.
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01.04.2022 01:13 Відповісти
Депердье вышел из запоя.
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01.04.2022 01:17 Відповісти
Саме російський народ несе відповідальність за те. що привів до влади і викохав такого ублюдка та
убивцю мирного населення України та світу !!!
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01.04.2022 05:41 Відповісти
Припіздився громадянин депардьє зі своїми заявками - ти такаж срань і дрянь,як перший-ліпший москаль і на тобі українська кров.собака!
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01.04.2022 07:06 Відповісти
 
 