Громадянин РФ Депардьє засудив "божевільні та неприйнятні" дії Путіна в Україні

Французький актор Жерар Депардьє засудив "божевільні, неприйнятні" дії президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", - сказав він.

За кілька днів після початку російського вторгнення актор виступив проти війни в Україні і закликав до переговорів.

Зазначимо, 72-річного Депардьє внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. У 2013 році Путін надав актору громадянство РФ, також він став почесним громадянином Чеченської республіки.

Також читайте: Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден