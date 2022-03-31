Громадянин РФ Депардьє засудив "божевільні та неприйнятні" дії Путіна в Україні
Французький актор Жерар Депардьє засудив "божевільні, неприйнятні" дії президента Росії Володимира Путіна в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", - сказав він.
За кілька днів після початку російського вторгнення актор виступив проти війни в Україні і закликав до переговорів.
Зазначимо, 72-річного Депардьє внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. У 2013 році Путін надав актору громадянство РФ, також він став почесним громадянином Чеченської республіки.
Топ коментарі
+44 Nestor Nen
показати весь коментар31.03.2022 23:28
+33 Алла Новосад #194524
показати весь коментар31.03.2022 23:32
+19 Helen Batiouk
показати весь коментар31.03.2022 23:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
Довбень.
Народ МАЄ нести вести відповідальність разом із своїм воШдем, якого він підтримує.
Як і німці несли відповідальність за свої спільні із Гітлером злочини.
Старый алкоголик *****
«Жерар Депардье, так и не вселившись в свою саранскую квартиру, **** (уехал) в Бельгию. (простите, честно искал другой глагол - не нашел). В интервью он сказал, что его кратковременное пребывание в России еще раз убедило его в том, что он француз. Это до него еще долго доходило, я вам скажу», - написал в Facebook писатель Виктор Шендерович.
В тоже время от паспорта гражданина РФ актер отказываться пока не планирует.
https://og.ru/society/2015/12/28/zherar-deparde-prodal-podarennye-emu-kvartiry-v-rossii-i-uehal-v-belgiyu 28 декабря 2015, 00:25
Не було б Гітлера, аби не народ який хавав його ідеї.
Не було б Утіпутіна, аби народ не хавав його імперські, шовіністичні ідеї.
убивцю мирного населення України та світу !!!