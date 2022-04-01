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План Путіна захопити Україну вже провалився, - очільник Генштабу армії Британії Радакін

радакін

Адмірал Тоні Радакін, який є начальником штабу оборони Об'єднаного Королівства, констатував, що Володимир Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє BBC

Очільник британських Збройних сил повідомив оновлену інформацію стосовно війни, яку розв'язала РФ проти України.

Радакін вчергове підтвердив, що Путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Насправді вона виявилася нездатною виконати забаганки президента РФ – окупувати Україну.

Велика Британія "неймовірно обережно" повірила заявам Росії про вихід зі столиці Києва, але, як сказав Радакін, є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

 "Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають", - підкреслив він.

Радакін попередив, що найближчі тижні будуть такод дуже важкими для України, проте додав: "Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times

Автор: 

Велика Британія (5553) путін володимир (23764) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+22
Та кацапам без різниці, їхня мета знищити українську націю, бо вона знає правду. Знає що Україна - справжня Русь, а РФ - Московія. І ніякого "російского миру" - просто не може бути, бо ми і є Русь, а не вони. Ми Адідас, а вони Абібас.
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01.04.2022 02:10
+21
План провалився , але путлєра потрібно знищити 😡
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01.04.2022 02:01
+18
Тем ни менее, желание кремля захватить Украину не угасло, а наоборот усилилось. Сейчас отчетливо заметно как усилилась военная пропаганда, проводится скрытая мобилизация, идет накачка ненавистью к украинцам 140 миллионной орды. Планирование и подготовка к войне идет полным ходом, вся прокремлевская машина включилась в этот процесс. Именно от этих факторов нужно отталкиваться с выводами - хочет ли путлер мира и чего он хочет вообще.
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01.04.2022 02:06
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План провалився , але путлєра потрібно знищити 😡
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01.04.2022 02:01 Відповісти
З натхненням?
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01.04.2022 12:30 Відповісти
сколько москва платит за *********** каменты?
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01.04.2022 02:20 Відповісти
Тем ни менее, желание кремля захватить Украину не угасло, а наоборот усилилось. Сейчас отчетливо заметно как усилилась военная пропаганда, проводится скрытая мобилизация, идет накачка ненавистью к украинцам 140 миллионной орды. Планирование и подготовка к войне идет полным ходом, вся прокремлевская машина включилась в этот процесс. Именно от этих факторов нужно отталкиваться с выводами - хочет ли путлер мира и чего он хочет вообще.
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01.04.2022 02:06 Відповісти
Формувати з резерву фронт та починати з Сумської, та Харківської області наступ на кацапію. Рівняти Білгород та другі цапські місця з землею. Війну треба переносити на територію кацапії, тим самим допомогти нашим хлопцям на Донбасі.
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01.04.2022 02:09 Відповісти
Не совсем так. Резерв надо еще обучить и вооружить. Освобождать - да. Но только до границы. Особенно с "равнянием с землей ". Когда ты защищаешь свою ррдину - ты герой. Но как только переходишь к вышеописанному - сам стаешь военным преступником. И поверь, кацы в таком случае будут не меньше нашего сопротивляться. Да и сил у нас таких нет.
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01.04.2022 02:25 Відповісти
Только до границы это значит они восстановятся и все с начала? Нет, нужно разбивать его армию и вынуждать капитулировать!💥
Если остановится на границе, то они не когда не капитулируют💥👊

Так, что не нужно этих поц эфистких риторик, не время.
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01.04.2022 03:34 Відповісти
А как немцев заставили капитулмровать? Японцев и др.? На границе останавливались или разбивали до победы? 👊💥👍
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01.04.2022 03:36 Відповісти
Кем и чем ты собрался штурмовать и выносить города? И кто будет нести ответственность за жизни сотен и тысяч гражданских кацапов? Может ты хочешь встать на место тысяч наших воинов, которые погибнут в этом случае? Где возьмешь ресурсы? Отвечая на коммент нтже, вспомни что против немцев и японцев ВОЕВАЛИ всем миром, а не только санкции ложили. Вспомни количество потерь. И впомни, что у нихтне было ЯО и лидера, у которого прям руки чешутся снести всю жизнь нахрен в очередном приступе мессианства. Воин диванный, нахер.
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01.04.2022 07:31 Відповісти
Так нужна победа или просто поперестреливатся? Да война такая штука, что жертвы не избежать.💥👊
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01.04.2022 09:33 Відповісти
Поймите же - тупо ******* по гражданскому населению, даже оркинскому - военное преступление. Кацапы этим отметились и их будет судить, да. Украинцем незачем стать такими же.
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01.04.2022 12:00 Відповісти
А зачем по мирному *******❓Нужно армию разбивать❗
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Формувати з резерву фронт та починати з Сумської, та Харківської області треба починати наступ на кацапію. Рівняти Білгород та другі цапські місця з землею. Війну треба переносити на територію кацапії, тим самим допомогти нашім хлопцям на Донбасі.
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01.04.2022 02:10 Відповісти
Не торопись
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01.04.2022 12:37 Відповісти
Та кацапам без різниці, їхня мета знищити українську націю, бо вона знає правду. Знає що Україна - справжня Русь, а РФ - Московія. І ніякого "російского миру" - просто не може бути, бо ми і є Русь, а не вони. Ми Адідас, а вони Абібас.
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01.04.2022 02:10 Відповісти
У путлера спутались карты. Для него сейчас и план минимум устроит. Донецкая и Луганская области в полной мере до границ и Мелитопольская, Херсонская с возможностью Днепровской воды в Крым. Нельзя ни в коим случае этого допустить. После всего провала его хвалёной операции по всему захвату Украины и Киева, ему нужно продемонстрировать своему кацапобыдлу в расее хоть какие то победные подвиги к 9 мая.
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01.04.2022 02:11 Відповісти
План мінімум Мелітопольска та Чорнобаївська області
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01.04.2022 02:25 Відповісти
Із Чорнобаївською щось не задалося в них усе ось оце...
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01.04.2022 04:29 Відповісти
Давид та Голіаф.
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01.04.2022 02:23 Відповісти
На жаль адмірал помиляється! Ніякого відступу армії рф найближчим часом не буде і війна продовжуватиметься, але вже по плану Б! Вони готувалися до цієї війни 22 роки, і за місяць знищили (і продовжують) життєво важливу інфраструктуру країни, вбивають найкращих синів і дочок України, взяли в полон для роботи в їхніх концлагєрях більше 400 000 громадян України, а втрати техніки і солдат їх не зупинять (бабы ещё нарожают)! 🤔
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01.04.2022 02:32 Відповісти
брехня кожне твоє слово.
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01.04.2022 04:41 Відповісти
згоден, я ж так само про твої незмістовні брехливі вигуки і написав.
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01.04.2022 04:58 Відповісти
Він і повинен був провалитися через брак сил для наступу на Україну,а надія поневолити українців захватом-знищенням
Зеленського,чи Шмигаля,чи Стефанчука та поставити на їх місце Медведчука,Ківу,Портнова,Мураєва,Шаріч,Януковича чи навіть Дрюшу,Мішу,Хламідію і решту схожої публіки взагалі нагадує анекдот.
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01.04.2022 04:43 Відповісти
знов, брехня кожне твоє підкацапне слово.
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01.04.2022 04:59 Відповісти
 
 