План Путіна захопити Україну вже провалився, - очільник Генштабу армії Британії Радакін

Адмірал Тоні Радакін, який є начальником штабу оборони Об'єднаного Королівства, констатував, що Володимир Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє BBC

Очільник британських Збройних сил повідомив оновлену інформацію стосовно війни, яку розв'язала РФ проти України.

Радакін вчергове підтвердив, що Путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Насправді вона виявилася нездатною виконати забаганки президента РФ – окупувати Україну.

Велика Британія "неймовірно обережно" повірила заявам Росії про вихід зі столиці Києва, але, як сказав Радакін, є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають", - підкреслив він.

Радакін попередив, що найближчі тижні будуть такод дуже важкими для України, проте додав: "Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".

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