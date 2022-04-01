План Путина захватить Украину уже провалился, – глава Генштаба армии Британии Радакин

Адмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает BBC.

Глава британских Вооруженных сил сообщил обновленную информацию о войне, которую развязала РФ против Украины.

Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину.

Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", - подчеркнул он.

Радакин предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

Читайте также: Советники Путина боятся сказать ему правду, - британская разведка