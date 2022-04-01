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Новости Агрессия России против Украины Война
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План Путина захватить Украину уже провалился, – глава Генштаба армии Британии Радакин

радакін

Адмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает BBC.

Глава британских Вооруженных сил сообщил обновленную информацию о войне, которую развязала РФ против Украины.

Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину.

Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", - подчеркнул он.

Радакин предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

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Автор: 

Великобритания (4931) путин владимир (31216) Радакин Тони (25)


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Топ комментарии
+22
Та кацапам без різниці, їхня мета знищити українську націю, бо вона знає правду. Знає що Україна - справжня Русь, а РФ - Московія. І ніякого "російского миру" - просто не може бути, бо ми і є Русь, а не вони. Ми Адідас, а вони Абібас.
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01.04.2022 02:10
+21
План провалився , але путлєра потрібно знищити 😡
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01.04.2022 02:01
+18
Тем ни менее, желание кремля захватить Украину не угасло, а наоборот усилилось. Сейчас отчетливо заметно как усилилась военная пропаганда, проводится скрытая мобилизация, идет накачка ненавистью к украинцам 140 миллионной орды. Планирование и подготовка к войне идет полным ходом, вся прокремлевская машина включилась в этот процесс. Именно от этих факторов нужно отталкиваться с выводами - хочет ли путлер мира и чего он хочет вообще.
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01.04.2022 02:06
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План провалився , але путлєра потрібно знищити 😡
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01.04.2022 02:01 Ответить
З натхненням?
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01.04.2022 12:30 Ответить
сколько москва платит за *********** каменты?
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01.04.2022 02:20 Ответить
Тем ни менее, желание кремля захватить Украину не угасло, а наоборот усилилось. Сейчас отчетливо заметно как усилилась военная пропаганда, проводится скрытая мобилизация, идет накачка ненавистью к украинцам 140 миллионной орды. Планирование и подготовка к войне идет полным ходом, вся прокремлевская машина включилась в этот процесс. Именно от этих факторов нужно отталкиваться с выводами - хочет ли путлер мира и чего он хочет вообще.
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01.04.2022 02:06 Ответить
Формувати з резерву фронт та починати з Сумської, та Харківської області наступ на кацапію. Рівняти Білгород та другі цапські місця з землею. Війну треба переносити на територію кацапії, тим самим допомогти нашим хлопцям на Донбасі.
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01.04.2022 02:09 Ответить
Не совсем так. Резерв надо еще обучить и вооружить. Освобождать - да. Но только до границы. Особенно с "равнянием с землей ". Когда ты защищаешь свою ррдину - ты герой. Но как только переходишь к вышеописанному - сам стаешь военным преступником. И поверь, кацы в таком случае будут не меньше нашего сопротивляться. Да и сил у нас таких нет.
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01.04.2022 02:25 Ответить
Только до границы это значит они восстановятся и все с начала? Нет, нужно разбивать его армию и вынуждать капитулировать!💥
Если остановится на границе, то они не когда не капитулируют💥👊

Так, что не нужно этих поц эфистких риторик, не время.
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01.04.2022 03:34 Ответить
А как немцев заставили капитулмровать? Японцев и др.? На границе останавливались или разбивали до победы? 👊💥👍
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01.04.2022 03:36 Ответить
Кем и чем ты собрался штурмовать и выносить города? И кто будет нести ответственность за жизни сотен и тысяч гражданских кацапов? Может ты хочешь встать на место тысяч наших воинов, которые погибнут в этом случае? Где возьмешь ресурсы? Отвечая на коммент нтже, вспомни что против немцев и японцев ВОЕВАЛИ всем миром, а не только санкции ложили. Вспомни количество потерь. И впомни, что у нихтне было ЯО и лидера, у которого прям руки чешутся снести всю жизнь нахрен в очередном приступе мессианства. Воин диванный, нахер.
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01.04.2022 07:31 Ответить
Так нужна победа или просто поперестреливатся? Да война такая штука, что жертвы не избежать.💥👊
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01.04.2022 09:33 Ответить
Поймите же - тупо ******* по гражданскому населению, даже оркинскому - военное преступление. Кацапы этим отметились и их будет судить, да. Украинцем незачем стать такими же.
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01.04.2022 12:00 Ответить
А зачем по мирному *******❓Нужно армию разбивать❗
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01.04.2022 12:05 Ответить
Формувати з резерву фронт та починати з Сумської, та Харківської області треба починати наступ на кацапію. Рівняти Білгород та другі цапські місця з землею. Війну треба переносити на територію кацапії, тим самим допомогти нашім хлопцям на Донбасі.
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01.04.2022 02:10 Ответить
Не торопись
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01.04.2022 12:37 Ответить
Та кацапам без різниці, їхня мета знищити українську націю, бо вона знає правду. Знає що Україна - справжня Русь, а РФ - Московія. І ніякого "російского миру" - просто не може бути, бо ми і є Русь, а не вони. Ми Адідас, а вони Абібас.
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01.04.2022 02:10 Ответить
У путлера спутались карты. Для него сейчас и план минимум устроит. Донецкая и Луганская области в полной мере до границ и Мелитопольская, Херсонская с возможностью Днепровской воды в Крым. Нельзя ни в коим случае этого допустить. После всего провала его хвалёной операции по всему захвату Украины и Киева, ему нужно продемонстрировать своему кацапобыдлу в расее хоть какие то победные подвиги к 9 мая.
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01.04.2022 02:11 Ответить
План мінімум Мелітопольска та Чорнобаївська області
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01.04.2022 02:25 Ответить
Із Чорнобаївською щось не задалося в них усе ось оце...
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01.04.2022 04:29 Ответить
Давид та Голіаф.
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01.04.2022 02:23 Ответить
На жаль адмірал помиляється! Ніякого відступу армії рф найближчим часом не буде і війна продовжуватиметься, але вже по плану Б! Вони готувалися до цієї війни 22 роки, і за місяць знищили (і продовжують) життєво важливу інфраструктуру країни, вбивають найкращих синів і дочок України, взяли в полон для роботи в їхніх концлагєрях більше 400 000 громадян України, а втрати техніки і солдат їх не зупинять (бабы ещё нарожают)! 🤔
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01.04.2022 02:32 Ответить
брехня кожне твоє слово.
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01.04.2022 04:41 Ответить
згоден, я ж так само про твої незмістовні брехливі вигуки і написав.
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01.04.2022 04:58 Ответить
Він і повинен був провалитися через брак сил для наступу на Україну,а надія поневолити українців захватом-знищенням
Зеленського,чи Шмигаля,чи Стефанчука та поставити на їх місце Медведчука,Ківу,Портнова,Мураєва,Шаріч,Януковича чи навіть Дрюшу,Мішу,Хламідію і решту схожої публіки взагалі нагадує анекдот.
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01.04.2022 04:43 Ответить
знов, брехня кожне твоє підкацапне слово.
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01.04.2022 04:59 Ответить
 
 