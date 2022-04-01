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Новости Война
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Советники Путина боятся сказать ему правду, - британская разведка

путін

Ближайшее окружение Путина, его советники, боятся ему сказать правду о ходе боевых действий на территории Украины.

Об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, происходящее и масштабы этих неверных суждений должны быть кристально понятны режиму", - подчеркнул он.

По его словам, российский президент недооценил ситуацию и то, с чем еще может столкнуться.

Читайте также: Британская разведка считает, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине, - СМИ

Автор: 

Великобритания (4931) путин владимир (31216) разведка (4170) россия (95381)


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Топ комментарии
+41
Настанет такой момент когда подчиненным будет легче его завалить чем сказать правду
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01.04.2022 02:50
+16
Навіщо на завтра відкладати те, що можна зробити вже сьогодні
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01.04.2022 03:09
+15
Сралина убивали всем политбюро.
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01.04.2022 02:53
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Настанет такой момент когда подчиненным будет легче его завалить чем сказать правду
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01.04.2022 02:50 Ответить
Навіщо на завтра відкладати те, що можна зробити вже сьогодні
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01.04.2022 03:09 Ответить
Хіба такий момент вже не настав?
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01.04.2022 03:57 Ответить
Сралина убивали всем политбюро.
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01.04.2022 02:53 Ответить
По тихому, просто не пускали в его кабинет никого, когда он в припадке лежал в луже собственной мочи. Смелый ход!
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01.04.2022 03:16 Ответить
Надеюсь, Тупкин подохнет в кучке собственных фекалий.
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01.04.2022 03:55 Ответить
уявляю тих радників які сцать маленького обісцяного *****...
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01.04.2022 02:58 Ответить
Там на їх картах вже, мабуть, Львів беруть і все червоним замальовано. Більше зради в штаб ворога!
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01.04.2022 02:59 Ответить
https://www.tiktok.com/@demerrodj/video/7080998328535682310 https://www.tiktok.com/@demerrodj/video/7080998328535682310

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01.04.2022 03:12 Ответить
Лучше так,- по всем ТВ каналам:
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01.04.2022 04:19 Ответить
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01.04.2022 11:22 Ответить
Велика помилка вважати що він нічого не знає..... це стратегія. Нажаль треба час щоб це усвідомили за кордоном.
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01.04.2022 03:49 Ответить
Он решил похоронить рашку? Тогда да, стратегически он делает все правильно.
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01.04.2022 09:09 Ответить
Типа виноват не главный, а те, кто носил папочки.
Типа путин хороший - он просто ничего не знал.
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01.04.2022 09:22 Ответить
Не, просто он ****** стратег.
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01.04.2022 09:32 Ответить
Просто он ******** и педофил с расшатанной нервной системой.
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01.04.2022 09:59 Ответить
Вся стратегия в Книге Откровение. Разные люди разные главы показывают. Кто знает кто прав? А тут так, тактика... Стратегия в том, что Бог полюбил этот мир, что Сына отдал за нас, чтобы верующий не погиб, а имел жизнь вечную. Или отсюда или с Неба увидим все... Кто как, кому как...
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01.04.2022 09:48 Ответить
Боже борони наших Воїнів!
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01.04.2022 05:17 Ответить
Пусть Куйло у своих корешей уточнит.
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01.04.2022 06:19 Ответить
Экоактивисты заблокировали российские нефтяные танкеры в Дании
31 мартa 2022, 18:08

Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти, передает РБК.

По заявлению организации, это было сделано для остановки финансирования войны в Украине.

На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.

По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura также подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.
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01.04.2022 06:57 Ответить
а я думаю що, якби йому щось колись не договорювали, то воно би ніколи в житті не просиділо в тому кріслі аж ДВАДЦЯТЬ ДВА РОКИ! в нього робота така - все про все знати і якби він цю роботу робив погано, то....
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01.04.2022 07:23 Ответить
Їх трусить як Патрушєва.
А тим часом у Жирика вже зараження крові пішло. Мабуть легені вже почорніли.
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01.04.2022 07:30 Ответить
Нуууу, они же знают что за правду будет.... Немцов и прочие.
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01.04.2022 07:34 Ответить
Ему звонит и Макрон, и лругие лидеры, которые не боятся.
Наоборот
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01.04.2022 09:20 Ответить
а так глядишь узнает правду и сдохнет от злости!вот красота то будет!
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01.04.2022 11:16 Ответить
Подходя к столу *****, писается и падает в обморок.
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01.04.2022 11:51 Ответить
Своя косоворотка ближе к телу. Во-первых у большинства из них видимо есть финансовая подушка безопасности, и это главное, а во вторых - они до усрачки боятся попасть в опалу и потерять все ништяки, а возможно свободу и жизнь на своей "вяликой роzzии".
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01.04.2022 12:33 Ответить
БЛЕДНАЯ МОЛЬ окружила себя такими же посредственостями, бездарными и никчемными "серыми мышками", как он сам (и даже хуже, чтоб на общем фоне выделяться "гением")!
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01.04.2022 13:13 Ответить
 
 