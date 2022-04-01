Советники Путина боятся сказать ему правду, - британская разведка
Ближайшее окружение Путина, его советники, боятся ему сказать правду о ходе боевых действий на территории Украины.
Об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, происходящее и масштабы этих неверных суждений должны быть кристально понятны режиму", - подчеркнул он.
По его словам, российский президент недооценил ситуацию и то, с чем еще может столкнуться.
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Типа путин хороший - он просто ничего не знал.
31 мартa 2022, 18:08
Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти, передает РБК.
По заявлению организации, это было сделано для остановки финансирования войны в Украине.
На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.
По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura также подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.
А тим часом у Жирика вже зараження крові пішло. Мабуть легені вже почорніли.
Наоборот