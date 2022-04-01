УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13902 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 445 28

Радники Путіна бояться сказати йому правду, - британська розвідка

путін

Найближче оточення Путіна, його радники, бояться йому сказати правду про хід бойових дій на території України.

Про це заявив голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, те, що відбувається, і масштаби цих невірних суджень мають бути кришталево зрозумілі режиму", - наголосив він.

За його словами, російський президент недооцінив ситуацію та те, з чим ще може зіткнутися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Путіна захопити Україну вже провалився, - очільник Генштабу армії Британії Радакін

Автор: 

Велика Британія (5553) путін володимир (23764) розвідка (3856) росія (64946)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Настанет такой момент когда подчиненным будет легче его завалить чем сказать правду
показати весь коментар
01.04.2022 02:50
+16
Навіщо на завтра відкладати те, що можна зробити вже сьогодні
показати весь коментар
01.04.2022 03:09
+15
Сралина убивали всем политбюро.
показати весь коментар
01.04.2022 02:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Настанет такой момент когда подчиненным будет легче его завалить чем сказать правду
показати весь коментар
01.04.2022 02:50 Відповісти
Навіщо на завтра відкладати те, що можна зробити вже сьогодні
показати весь коментар
01.04.2022 03:09 Відповісти
Хіба такий момент вже не настав?
показати весь коментар
01.04.2022 03:57 Відповісти
Сралина убивали всем политбюро.
показати весь коментар
01.04.2022 02:53 Відповісти
По тихому, просто не пускали в его кабинет никого, когда он в припадке лежал в луже собственной мочи. Смелый ход!
показати весь коментар
01.04.2022 03:16 Відповісти
Надеюсь, Тупкин подохнет в кучке собственных фекалий.
показати весь коментар
01.04.2022 03:55 Відповісти
уявляю тих радників які сцать маленького обісцяного *****...
показати весь коментар
01.04.2022 02:58 Відповісти
Там на їх картах вже, мабуть, Львів беруть і все червоним замальовано. Більше зради в штаб ворога!
показати весь коментар
01.04.2022 02:59 Відповісти
https://www.tiktok.com/@demerrodj/video/7080998328535682310 https://www.tiktok.com/@demerrodj/video/7080998328535682310

показати весь коментар
01.04.2022 03:12 Відповісти
Лучше так,- по всем ТВ каналам:
показати весь коментар
01.04.2022 04:19 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 11:22 Відповісти
Велика помилка вважати що він нічого не знає..... це стратегія. Нажаль треба час щоб це усвідомили за кордоном.
показати весь коментар
01.04.2022 03:49 Відповісти
Он решил похоронить рашку? Тогда да, стратегически он делает все правильно.
показати весь коментар
01.04.2022 09:09 Відповісти
Типа виноват не главный, а те, кто носил папочки.
Типа путин хороший - он просто ничего не знал.
показати весь коментар
01.04.2022 09:22 Відповісти
Не, просто он ****** стратег.
показати весь коментар
01.04.2022 09:32 Відповісти
Просто он ******** и педофил с расшатанной нервной системой.
показати весь коментар
01.04.2022 09:59 Відповісти
Вся стратегия в Книге Откровение. Разные люди разные главы показывают. Кто знает кто прав? А тут так, тактика... Стратегия в том, что Бог полюбил этот мир, что Сына отдал за нас, чтобы верующий не погиб, а имел жизнь вечную. Или отсюда или с Неба увидим все... Кто как, кому как...
показати весь коментар
01.04.2022 09:48 Відповісти
Боже борони наших Воїнів!
показати весь коментар
01.04.2022 05:17 Відповісти
Пусть Куйло у своих корешей уточнит.
показати весь коментар
01.04.2022 06:19 Відповісти
Экоактивисты заблокировали российские нефтяные танкеры в Дании
31 мартa 2022, 18:08

Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти, передает РБК.

По заявлению организации, это было сделано для остановки финансирования войны в Украине.

На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.

По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura также подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.
показати весь коментар
01.04.2022 06:57 Відповісти
а я думаю що, якби йому щось колись не договорювали, то воно би ніколи в житті не просиділо в тому кріслі аж ДВАДЦЯТЬ ДВА РОКИ! в нього робота така - все про все знати і якби він цю роботу робив погано, то....
показати весь коментар
01.04.2022 07:23 Відповісти
Їх трусить як Патрушєва.
А тим часом у Жирика вже зараження крові пішло. Мабуть легені вже почорніли.
показати весь коментар
01.04.2022 07:30 Відповісти
Нуууу, они же знают что за правду будет.... Немцов и прочие.
показати весь коментар
01.04.2022 07:34 Відповісти
Ему звонит и Макрон, и лругие лидеры, которые не боятся.
Наоборот
показати весь коментар
01.04.2022 09:20 Відповісти
а так глядишь узнает правду и сдохнет от злости!вот красота то будет!
показати весь коментар
01.04.2022 11:16 Відповісти
Подходя к столу *****, писается и падает в обморок.
показати весь коментар
01.04.2022 11:51 Відповісти
Своя косоворотка ближе к телу. Во-первых у большинства из них видимо есть финансовая подушка безопасности, и это главное, а во вторых - они до усрачки боятся попасть в опалу и потерять все ништяки, а возможно свободу и жизнь на своей "вяликой роzzии".
показати весь коментар
01.04.2022 12:33 Відповісти
БЛЕДНАЯ МОЛЬ окружила себя такими же посредственостями, бездарными и никчемными "серыми мышками", как он сам (и даже хуже, чтоб на общем фоне выделяться "гением")!
показати весь коментар
01.04.2022 13:13 Відповісти
 
 