Радники Путіна бояться сказати йому правду, - британська розвідка

Найближче оточення Путіна, його радники, бояться йому сказати правду про хід бойових дій на території України.

Про це заявив голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, те, що відбувається, і масштаби цих невірних суджень мають бути кришталево зрозумілі режиму", - наголосив він.

За його словами, російський президент недооцінив ситуацію та те, з чим ще може зіткнутися.

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