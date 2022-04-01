Радники Путіна бояться сказати йому правду, - британська розвідка
Найближче оточення Путіна, його радники, бояться йому сказати правду про хід бойових дій на території України.
Про це заявив голова спецслужби Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ) Джеремі Флеммі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, те, що відбувається, і масштаби цих невірних суджень мають бути кришталево зрозумілі режиму", - наголосив він.
За його словами, російський президент недооцінив ситуацію та те, з чим ще може зіткнутися.
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Типа путин хороший - он просто ничего не знал.
31 мартa 2022, 18:08
Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти, передает РБК.
По заявлению организации, это было сделано для остановки финансирования войны в Украине.
На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.
По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura также подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.
А тим часом у Жирика вже зараження крові пішло. Мабуть легені вже почорніли.
Наоборот