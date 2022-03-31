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Новости Агрессия России против Украины Война
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Британская разведка считает, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине, - СМИ

джеремі,флемінг

Глава британской разведывательной службы (GCHQ) Джереми Флемминг заявляет, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет BBC.

Читайте: Недоверие между Путиным и Шойгу усиливается, - NYT

"Сэр Джереми Флеминг заявил, что советники президента Путина не говорят ему правду о ситуации на местах. Также Белый дом заявляет, что располагает информацией о напряженности между Владимиром Путиным и его военным руководством", - говорится в материале.

Директор GCHQ также говорит о том, что "советники Путина боятся говорить ему правду". Кроме того, как отмечается в сообщении, и американская сторона пришла к аналогичным выводам.

"Официальные лица США несколько ранее также предположили, что его (Путина) ввели в заблуждение по поводу военной и экономической ситуации в России, а также, что между Кремлем и Министерством обороны России есть напряженные отношения", - говорится в сообщении.

Говоря о скоординированных комментариях между США и Великобританией, отмечено, что "до сих пор было показано, что разведывательные службы двух стран хорошо разбираются в том, что происходит внутри Кремля, предупреждая о предстоящем великом вторжении еще до его начала и о том, что Путин недооценивает то, с чем он может столкнуться".

"Они также будут знать, что если Путин все еще не узнает правду о происходящем, это может привести к дальнейшим ошибочным соображениям, в частности, чрезмерному оптимизму по этому поводу, сможет ли Россия еще одержать какую-либо военную победу, а это, в свою очередь, может продолжить войну и повлиять на переговоры", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка США считает, что Путина дезинформируют его же советники

Великобритания (4918) путин (31201) разведка (4168)


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Топ комментарии
+22
В Кремле попались на свою же пропаганду. Так долго пустили дурь народу что сами её нанюхались и поверили в мнимое величие.
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31.03.2022 13:33
+18
Не факт. Це просто могла бути публічна дезінформація. Для того, щоб ***** таки влізло. Те, що кацапів давно треба було уїбати - це розуміли усі притомні люди у світі. Але одна біда - вмирають наші люди
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31.03.2022 13:29
+17
Коли десятиліттями співаєш сам собі осанну, коли століттями вважаєш, що "хахли" - це такі тупуваті та смішні салоїди на фона ну дуже розумного кацапського Івана, коли замість роботи займаєшся її імітацією, коли малюєш красиві графіки аби цар-пахан-генсек був задоволений, то можна і "помилитись".
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31.03.2022 13:35
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А ви самі? Київ впаде за 72 години, ага
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31.03.2022 13:26 Ответить
Не факт. Це просто могла бути публічна дезінформація. Для того, щоб ***** таки влізло. Те, що кацапів давно треба було уїбати - це розуміли усі притомні люди у світі. Але одна біда - вмирають наші люди
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31.03.2022 13:29 Ответить
ми стали одночасно і привадою і катом для кацапні...сподіваюсь, що не станемо ще і закланним агнцем. бо не бажання надати наступальну зброю дещо нівелює риторику заходу про "ми з вами". про небо я взагалі мовчу.
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31.03.2022 13:43 Ответить
Десь так і є... але ми вже десь частково і є тим "ягням". Подивіться, скільки вже жертв, скільки скалічених, скільки зламаних долей, зруйнованих міст і сіл...
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31.03.2022 13:59 Ответить
на жаль...
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31.03.2022 14:05 Ответить
я думаю что мы и сами давали не больше трёх дней, если Вторая армия в мире прискачет во всю мощь, а не только ихтамнетами... но всеравно что случилось на юге, кто приказал разминировать и убрать все укрепление, почему кацапы на полной скорости на технике до каховки и херсона доскакали?
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31.03.2022 13:33 Ответить
Наскільки відомо авіаБомбанули по нас(ніби по десанту) у перший день + хтось не підірвав мости.
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31.03.2022 13:48 Ответить
британская разведка также недооценила ситуацию и в Киеве. С первого апреля в супермаркетах возобновляется торговля алкоголем. Наравне с исчезновением в продаже сахара на расее, это для кацапов тревожный сигнал.
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31.03.2022 13:51 Ответить
В Кремле попались на свою же пропаганду. Так долго пустили дурь народу что сами её нанюхались и поверили в мнимое величие.
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31.03.2022 13:33 Ответить
Так пусть США и Британия сообщат путлеру о положении дел по своим каналам.
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31.03.2022 13:34 Ответить
будто он им поверит, это чмо верит только своим папочкам, очевидно с позолотой, в которые ему вкладывают всякую херню...
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31.03.2022 13:43 Ответить
Путин, забирай своих анало говнетов из украинских степей, они тут гибнут пачками и разрушают нам дома
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31.03.2022 13:34 Ответить
Коли десятиліттями співаєш сам собі осанну, коли століттями вважаєш, що "хахли" - це такі тупуваті та смішні салоїди на фона ну дуже розумного кацапського Івана, коли замість роботи займаєшся її імітацією, коли малюєш красиві графіки аби цар-пахан-генсек був задоволений, то можна і "помилитись".
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31.03.2022 13:35 Ответить
Останній абзац "ляпнув, нє пріхадя в сазнаніє" хтось. Не буде "знати", то не керує воно значить, а тіко шосьтама пистюкає, як наш зе-уйопок... А тото "єслі" взагалі шось типу "а єслі би у нійо біл фуй і барада - она била би дєдушкай". А про "баяцца гаваріть іму правду" взагалі СМІШНО.
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31.03.2022 13:40 Ответить
в 1967 році в Єгипті КГБ зібрало весь цвіт розвідки, і пішло ахаха,огого. Маса лаптеногих радників,т55,т62, ЗРК... І шо ? ЦАХАЛ надавав арабам (і тим і тим) КПРС скликало Пленум,Семичастного,Шелепина,Єгоричева со товарищи прогнали, "цвіт розвідки" вже в 90 х писав, вони тут не причому, це партійці винуваті. А в барабан хто почав бити - ми одним молодецьким ударом..... Так і тут- француза нафіг,РУМО нафіг,німці вже нишком потім .....
Колись Микитка Хрущев говорив що КГБ-це вуха і очі партії. А у ФСБ - і вуха заклало, і очі в сльозах від бабла.
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31.03.2022 13:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TOe5o7cI0cs
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31.03.2022 15:35 Ответить
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31.03.2022 13:41 Ответить
Якщо впхати Шойзі в дупу пальця, то воно буде як лялька показувати різні смішні прєдставлєнія
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31.03.2022 13:41 Ответить
"Вони також знатимуть, що якщо Путін все ще не дізнається правду про те, що відбувається, це може призвести до подальших помилкових міркувань, зокрема надмірного оптимізму щодо того, чи зможе Росія ще здобути якусь воєнну перемогу, а це, у свою чергу, може продовжити війну та вплинути на переговори", - зазначається у повідомленні. ' а для чого в переговорах бере участь куйла "дружбан" Абрамович,? Може записки не тільки від "зе" куйлу доставляти , але й від генштабу НАТО,Байдена.Джонсона і т .д
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31.03.2022 13:42 Ответить
в этом то и основная проблема, они тонут в говне, которое сами и сделали, куча лживой пропаганды, а правда утонула, ее нигде нет...
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31.03.2022 13:45 Ответить
Я вам більше скажу. Народ України недооцінив Україну.
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31.03.2022 13:52 Ответить
Влучні слова.
Бажано було б їх почути усім.
І багатьом мало би бути соромно.
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31.03.2022 14:29 Ответить
Ну нарешті признали....не пройшло і місяця...
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31.03.2022 13:57 Ответить
"Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.

Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
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31.03.2022 14:32 Ответить
Українці 🇺🇦не хочуть гнити, в таборах на Сибіру і бути в полоні ..
Тому , героїчно захищають свою землю ,🇺🇦і готові вмерти за неї 🇺🇦
кацапам того не зрозуміти , вони раби …..
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31.03.2022 14:58 Ответить
эт если я правильно понимаю!называется понять и простить?(так как его муйла обманули)рашавойск как всегда нет либо на крайняк заблудились!(что в этих разведках курят??)
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31.03.2022 15:35 Ответить
 
 