Британская разведка считает, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине, - СМИ
Глава британской разведывательной службы (GCHQ) Джереми Флемминг заявляет, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет BBC.
"Сэр Джереми Флеминг заявил, что советники президента Путина не говорят ему правду о ситуации на местах. Также Белый дом заявляет, что располагает информацией о напряженности между Владимиром Путиным и его военным руководством", - говорится в материале.
Директор GCHQ также говорит о том, что "советники Путина боятся говорить ему правду". Кроме того, как отмечается в сообщении, и американская сторона пришла к аналогичным выводам.
"Официальные лица США несколько ранее также предположили, что его (Путина) ввели в заблуждение по поводу военной и экономической ситуации в России, а также, что между Кремлем и Министерством обороны России есть напряженные отношения", - говорится в сообщении.
Говоря о скоординированных комментариях между США и Великобританией, отмечено, что "до сих пор было показано, что разведывательные службы двух стран хорошо разбираются в том, что происходит внутри Кремля, предупреждая о предстоящем великом вторжении еще до его начала и о том, что Путин недооценивает то, с чем он может столкнуться".
"Они также будут знать, что если Путин все еще не узнает правду о происходящем, это может привести к дальнейшим ошибочным соображениям, в частности, чрезмерному оптимизму по этому поводу, сможет ли Россия еще одержать какую-либо военную победу, а это, в свою очередь, может продолжить войну и повлиять на переговоры", - отмечается в сообщении.
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Колись Микитка Хрущев говорив що КГБ-це вуха і очі партії. А у ФСБ - і вуха заклало, і очі в сльозах від бабла.
Бажано було б їх почути усім.
І багатьом мало би бути соромно.
Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
Тому , героїчно захищають свою землю ,🇺🇦і готові вмерти за неї 🇺🇦
кацапам того не зрозуміти , вони раби …..