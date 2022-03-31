Британская разведка считает, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине, - СМИ

Глава британской разведывательной службы (GCHQ) Джереми Флемминг заявляет, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет BBC.

Читайте: Недоверие между Путиным и Шойгу усиливается, - NYT

"Сэр Джереми Флеминг заявил, что советники президента Путина не говорят ему правду о ситуации на местах. Также Белый дом заявляет, что располагает информацией о напряженности между Владимиром Путиным и его военным руководством", - говорится в материале.

Директор GCHQ также говорит о том, что "советники Путина боятся говорить ему правду". Кроме того, как отмечается в сообщении, и американская сторона пришла к аналогичным выводам.

"Официальные лица США несколько ранее также предположили, что его (Путина) ввели в заблуждение по поводу военной и экономической ситуации в России, а также, что между Кремлем и Министерством обороны России есть напряженные отношения", - говорится в сообщении.

Говоря о скоординированных комментариях между США и Великобританией, отмечено, что "до сих пор было показано, что разведывательные службы двух стран хорошо разбираются в том, что происходит внутри Кремля, предупреждая о предстоящем великом вторжении еще до его начала и о том, что Путин недооценивает то, с чем он может столкнуться".

"Они также будут знать, что если Путин все еще не узнает правду о происходящем, это может привести к дальнейшим ошибочным соображениям, в частности, чрезмерному оптимизму по этому поводу, сможет ли Россия еще одержать какую-либо военную победу, а это, в свою очередь, может продолжить войну и повлиять на переговоры", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка США считает, что Путина дезинформируют его же советники