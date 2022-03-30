Разведка США считает, что Путина дезинформируют его же советники
Американская разведка считает, что советники Путина боятся говорить ему правду о том, какие провалы потерпели российские войска в Украине, а также насколько серьезно влияние санкций на российскую экономику.
Об этом рассказал американскому телеканалу NBC News представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его в том плане, насколько плохи дела у российских военных, а также как экономика РФ страдает от санкций", - отметил американский чиновник.
Он также выразил убеждение, что старшие советники президента РФ, имеющие к нему доступ, "очень боятся сказать ему правду".
В этом контексте также отмечается, что отдельные публичные заявления и обещания президента РФ расходятся с реальным положением вещей. В частности, это касается участия военнообязанных срочной службы РФ в боях в Украине, что Путин лично отрицал, однако этого не скроешь от матерей.
Це, за словами чиновника, "демонструє явний збій у наданні російському президенту точної інформації".
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Eto izvestno davno.
війна йому теж не страшна, тому що сам він не воює, якихось людей туди послав.
хіба що населення обідніє по максимуму і вийде на революцію.
адже в росії можливий тільки голодний бунт.
і в 91 люди вийшли на вулиці тому що тоді була крайня бідність.
Настанет тот день, когда мыльный пузырь пропаганды лопнет.
Надеюсь скоро!
Там такая вата в голове …., читаю иногда коменты , иногда разговариваю с отдельными особями и реальноволосы дыбом встают !!!
Как можно целой страной , от мала до велика ОПТОМ долбануться ???
КАК ????
Они до слёз, до всерачки, до последней капли крови и даже перед смертью будут доказывать , что мы нацисты и бандеровцы .
При этом они боготворят и гордятся своим ****** , ну и естественно орут про вЯличие мордора и как было афигенно в СССР.
Им только эвтаназия поможет .
Я думаю , что это борьба за историю.
***** покоя не даёт наша история , Киевская Русь и элементарная зависть .
А ваша какая версия ?
А я вважаю, що, навпаки потрібно.
Тому що революція в росії може бути тільки як голодний бунт.
А усунути путіна можуть тільки прості росіяни. Ніхто туди не буде заходити ззовні, так як у путіна є ядерна зброя.
Я имею ввиду полное обнищание.
-Доброго вечера, мы из Украины!
Решили Хрущев и Кеннеди бежать стометровку.
Сказано - сделано.
На следующий день американские газеты вышли с аншлагом:
"Американский президент пришел первым, русский премьер - последним".
Советские газеты:
"Товарищ Никита Сергеевич Хрущев участвовал в международном забеге и занял почетное второе место. Американский президент пришел предпоследним."
Не делайте из него дурака, как бы он нас дураками не сделал.
никто тирану не врет, говорят то, что он хочет слышать
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
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А правда в тому, що РоZzія пила, п'є і буде пити кров із сусідів, хто б не був царьком в паРаші!
Тільки неБуття росісі може змінити ситуацію!
Але Захід не розуміє цього!
Также сам изучает много материалов. Например, дело Навального, или "Мемориал", где лично знакомился с изъятыми списками сотен тысяч репрессированных 70-летней давности, где нашел фамилию некоего Петровскиса.
и немцыБункер-2