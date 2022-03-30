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Новости Агрессия России против Украины Война
18 235 87

Разведка США считает, что Путина дезинформируют его же советники

путин,путін

Американская разведка считает, что советники Путина боятся говорить ему правду о том, какие провалы потерпели российские войска в Украине, а также насколько серьезно влияние санкций на российскую экономику.

Об этом рассказал американскому телеканалу NBC News представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его в том плане, насколько плохи дела у российских военных, а также как экономика РФ страдает от санкций", - отметил американский чиновник.

Он также выразил убеждение, что старшие советники президента РФ, имеющие к нему доступ, "очень боятся сказать ему правду".

Читайте: Условия для проведения эвакуации жителей Мариуполя пока не соблюдены, - Макрон после разговора с Путиным

В этом контексте также отмечается, что отдельные публичные заявления и обещания президента РФ расходятся с реальным положением вещей. В частности, это касается участия военнообязанных срочной службы РФ в боях в Украине, что Путин лично отрицал, однако этого не скроешь от матерей.

Це, за словами чиновника, "демонструє явний збій у наданні російському президенту точної інформації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для разрешения "тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе" нужно, чтобы украинские защитники сложили оружие, - Путин

дезинформация (341) путин (31197) разведка (4168)


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Топ комментарии
+31
Бункерного дедушку дезинформируют его же тараканы у него в голове.
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30.03.2022 18:24
+20
Попа московського патріархату побили та вигнали з церкви, він відмовився молитися за загиблого солдата ЗСУ, а почав молитися за путіна. Сміла, Черкащина. Свого часу україна позбулася комуністичної ідеології та ідолів, настав час позбутися московської секти.
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30.03.2022 18:26
+16
Фотка каже що все цей орк знає
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30.03.2022 18:23
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Фотка каже що все цей орк знає
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30.03.2022 18:23 Ответить
и фотка ужасная - чуть не блеванул только что съеденным ужином..
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30.03.2022 18:28 Ответить
Бункерного дедушку дезинформируют его же тараканы у него в голове.
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30.03.2022 18:24 Ответить
Хтось у це повірить? У ***** інформація тільки від своїх "подєльників"? Маячня. Є в нього доступ і до "Цензора".
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30.03.2022 20:39 Ответить
Дебильфюрер не читатель. Дебилфюрер с папочками и бумажечками работает.
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30.03.2022 21:12 Ответить
Vot vy ne poverite, no s tyrnetom ded vava i vovse ne družit.
Eto izvestno davno.
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30.03.2022 22:59 Ответить
якшо найти мої тут записи ,то я вже тиждень війни про це писав..і без вашої розвідки
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30.03.2022 18:25 Ответить
Все просто пояснюється . Я знайшов тут ваші записи і відправив їх тоді до американської розвідки . Слава Україні ! God bless America !
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30.03.2022 18:36 Ответить
дякую друже...
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30.03.2022 18:50 Ответить
Дякую теж. Поважаю , коли цінують жарти . Бо зараз дописувачі переважно нашорошені і агресивні .
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30.03.2022 18:54 Ответить
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30.03.2022 18:53 Ответить
путіну санкції не страшні. У нього 200 млрд доларів, він санкцій не відчуває.

війна йому теж не страшна, тому що сам він не воює, якихось людей туди послав.

хіба що населення обідніє по максимуму і вийде на революцію.

адже в росії можливий тільки голодний бунт.

і в 91 люди вийшли на вулиці тому що тоді була крайня бідність.
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30.03.2022 18:25 Ответить
Тобто Україна стала незалежною у результаті голодного бунту?
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30.03.2022 18:28 Ответить
Атпри чому тут українці до рускіх?
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30.03.2022 18:31 Ответить
не смішіть..на рашці ніхто не вийде..по історії там тільки царів вбиваючи мінять
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30.03.2022 18:31 Ответить
А 91 рік?
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30.03.2022 18:32 Ответить
Стали жертвой собственной пропаганды.
Настанет тот день, когда мыльный пузырь пропаганды лопнет.
Надеюсь скоро!
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30.03.2022 18:25 Ответить
Не надейтесь …
Там такая вата в голове …., читаю иногда коменты , иногда разговариваю с отдельными особями и реальноволосы дыбом встают !!!
Как можно целой страной , от мала до велика ОПТОМ долбануться ???
КАК ????
Они до слёз, до всерачки, до последней капли крови и даже перед смертью будут доказывать , что мы нацисты и бандеровцы .
При этом они боготворят и гордятся своим ****** , ну и естественно орут про вЯличие мордора и как было афигенно в СССР.
Им только эвтаназия поможет .
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30.03.2022 18:57 Ответить
Да запросто. Как увидел в телевизоре, что у вас там живых людей зелёнкой обливают и в мусорный контейнер выбрасывают, так и закралось сомнение. А потом почитал этот форум и укрепился в уверенности. Это не сложно объяснить. У них же деление людей по национальному признаку считается неприличным. Нежные они, не закалённые. От этого и дуреют. Я их прекрасно понимаю. И вас тоже понимаю. Не понимаю, почему Вы друг друга не понимаете?
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30.03.2022 19:19 Ответить
Вы сами то поняли , что написАли ???
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30.03.2022 20:33 Ответить
Так спрашивают когда не поняли. Я готов уточнить. Что конкретно у меня не так? Вам не понятно, отчего почти что целой страной 81 % россиян выступают за войну? Или Вы не в курсе о причинно- следственных связях?
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30.03.2022 20:49 Ответить
Мне понятно , что они зомбированные ложной пропагандой и эту украинофобию было спланировано очень давно…
Я думаю , что это борьба за историю.
***** покоя не даёт наша история , Киевская Русь и элементарная зависть .
А ваша какая версия ?

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30.03.2022 22:44 Ответить
Це троль.
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30.03.2022 23:49 Ответить
Вылезет ху.ло из бункера а на расии только ветер гоняет перекатиполе и везде китайцы с лопатами лазят.
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30.03.2022 18:25 Ответить
в тих місцях ближче до китаю там цілі чіста вже є китайські...акась баба рік тому викладувала фото і відео.де магазини і зупинки автобусні все по китайськи...і на роботу в різних підприємствах тільки одні китайці працюють
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30.03.2022 18:34 Ответить
Адреса, название городов, окрестных гор, лесов, рек, морей, координаты тех китаезированных мест, ты конечно потерял? Дай угадаю. При переезде, флешка за тумбочку закатилась. Так, нет? Я угадал?
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30.03.2022 19:04 Ответить
Сургут,наприклад.Фактично містом володіють китайці,росіяни витрачають свої зарплати в китайських магазинах,ресторанах,кафе.Вивіски часто на двох мовах.
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30.03.2022 19:11 Ответить
Это Вы их наверное с Хантами перепутали. В Сургуте 85% Русские, Украинцы, Башкиры, Татары. И местные аборигены остальные. Сургут у вас неудачный пример. В Сибирь Китайцев очень трудно заманить. Они иногда работают там вахтовым методом, но если случается что кто то из них умирает, то хоронить, они его на Родину везут. В Уссурийске много Китайцев. Но, что же в этом плохого? Я знаю там, как и везде, бывают смешанные семьи. Это же хорошо.
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30.03.2022 19:38 Ответить
Хрюсский ,идинах отсюда ,вслед за кораблем ...
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30.03.2022 19:30 Ответить
Це троль.
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30.03.2022 23:52 Ответить
100% bili takie vidio...
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30.03.2022 19:35 Ответить
В интернете стоко много всего можно найти. Вот если есть какая то вещь в реально мире, то её описание обязательно можно в интернете найти. А если нет такой вещи в природе, то всё равно в интернете можно её описание найти. А вот если в интернете невозможно какую то вещь найти, то значит, её и в реальном мире не существует. Это как сновидения, они не бывают без сна, а вот сон, он может быть и без сновидений.
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30.03.2022 19:49 Ответить
А Вы сейчас в Сибири или в Сургуте?
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30.03.2022 20:13 Ответить
Именно сейчас я в Кавказе.
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30.03.2022 20:24 Ответить
Виходить що американці вважають ***** розумнішим ніж він є насправді. Ну от що було б якби, ну це чисто гіпотетично!, ***** дізналось правду? Та нічого! Хіба що більше звільнень і підбір більш "загартованих ідеологічно" до "битви на смерть з пропіндосеними нацистами".
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30.03.2022 18:25 Ответить
Попа московського патріархату побили та вигнали з церкви, він відмовився молитися за загиблого солдата ЗСУ, а почав молитися за путіна. Сміла, Черкащина. Свого часу україна позбулася комуністичної ідеології та ідолів, настав час позбутися московської секти.
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30.03.2022 18:26 Ответить
Уже бы дали ***** в бункер какую то виртуальную игру пускай играется в захват мира только не вылазит с бункера.
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30.03.2022 18:27 Ответить
Ему уже дали
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30.03.2022 18:55 Ответить
яка мерзенна пика...
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30.03.2022 18:27 Ответить
Нємцов ще в 2014 році висловився з цього приводу, не в радниках причина.
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30.03.2022 18:28 Ответить
Там такі радники, що не сперечаються, а ще більше його шизі потакають. Всіх незгодних він давно розігнав. Або вбив.
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30.03.2022 23:57 Ответить
Мені сподобалась фраза від блогера... Коли ви(орки) включаєте телевізор, таракани одівають шапки з фольги на голову!
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30.03.2022 18:28 Ответить
Деякі західні політики говорять, що на простих росіян не потрібно накладати санкції.

А я вважаю, що, навпаки потрібно.

Тому що революція в росії може бути тільки як голодний бунт.

А усунути путіна можуть тільки прості росіяни. Ніхто туди не буде заходити ззовні, так як у путіна є ядерна зброя.
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30.03.2022 18:28 Ответить
Так, а что там у них с едой станет? Отчего голодный бунт начнётся?
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30.03.2022 19:07 Ответить
Голодный бунт - это условное название.
Я имею ввиду полное обнищание.
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30.03.2022 19:19 Ответить
А от чего он был в 90х?
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30.03.2022 19:21 Ответить
От того, что поля крапивой позаростали и кустарником. От того, что пшеницу в Канаде и Бразилии покупали. И от того, что 13 республик кормили. (Украину, я не стал включать в нахлебники.)
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30.03.2022 19:25 Ответить
Кормильці *****,через месяц будете сосать друг у друга ,подонки...
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30.03.2022 19:33 Ответить
Правильно . Вопрос из-за чего ВСЁ ЭТО произошло . Нефть С 80зелёных упала до 17. Казна пуста.производить продукцию нечем (станки 40х годов большенство вывезены ещё с германии).Сухой закон. И вообще развал всей экономики . И сейчас кацапию ждёт тоже самое.
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30.03.2022 19:39 Ответить
Всё перечисленное верно. Но главный фактор развала СССРа, это не конкурентоспособное плановое хозяйство. Например, невозможно спланировать на пятилетку сколько нужно выплавить стали и куда её направить, то ли на подшипники для тракторов, то ли на подковы для лошадей. Поэтому СССР и плёлся позади стран с рыночной экономикой. Ну и коммунизм строили сразу во всём мире. Например в Ханое, в строительной смеси, Вьетнамский песок был дороже Новороссийского цемента. А в нынешней россии совсем не эти, там другие проблемы. Там олигархи по секторам поделили экономику и лоббируют свои интересы во власти. Ну поживём увидим. Может и развалится россия, а может и нет. Времена интересные наступают.
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30.03.2022 20:04 Ответить
По экспорту ржи в 2020 году Латвия обогнала Канаду, Швецию, Литву, Эстонию, Чехию, Францию и другие страны. Доля Латвии на мировом рынке ржи по объему зерна составила 7,7%. В 2020 году основными покупателями латвийской ржи были компании из Испании, России (кормильцы *****!), Германии, Эстонии, Литвы и Бельгии.
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30.03.2022 19:43 Ответить
Все йому нормально доносять! Просто в нього сознаніє не здорове, щоб все реально розуміти.
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30.03.2022 18:30 Ответить
Хорошо, если так. Сидит хло, радуется *******, и тут дверь бункера слетает с петель:
-Доброго вечера, мы из Украины!
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30.03.2022 18:30 Ответить
а там Ким с Кольтом как Таклберри из Полицейской Академии
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30.03.2022 18:41 Ответить
Так вже ж відправлений перший загін бойових кротів.
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30.03.2022 19:10 Ответить
Ще трошки і буде "царь хароший, подданые гавно, врут, воруют и своевольничают"
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30.03.2022 18:30 Ответить
Извініте, мєня нєправільно інформіровалі
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30.03.2022 19:05 Ответить
так недофюрера давно не опускали... до знака равенства после таких характеристик можно поставить минимум "недальновидный ограниченный долбо@б"...
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30.03.2022 18:32 Ответить
Ні_радники тут невинні_в путіна загострення він багатолічний
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30.03.2022 18:38 Ответить
https://www.facebook.com/100020343046716/videos/1104626853728369/
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30.03.2022 18:39 Ответить
Позитивні новини заспокоюють маньяків. Дезінформатори путіна, можуть казати все що завгодно, лиш тільки не дати діду скористатись червоною кнопкою. Бункер-діду можна навіть казати, що армія РФ оточила Варшаву, Берлін і Лондон, аби він сидів дубом до кінця війни.
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30.03.2022 18:40 Ответить
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30.03.2022 18:41 Ответить
Картінка, здається, є парафразом із старого совєцького анекдота.

Решили Хрущев и Кеннеди бежать стометровку.
 Сказано - сделано.
 На следующий день американские газеты вышли с аншлагом:
 "Американский президент пришел первым, русский премьер - последним".
 Советские газеты:
 "Товарищ Никита Сергеевич Хрущев участвовал в международном забеге и занял почетное второе место. Американский президент пришел предпоследним."
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31.03.2022 00:36 Ответить
Якщо таке каже розвідка США, то вона так і не зрозуміла кацапію. І за це колись США отримає від кацапні. США не розуміють, що те, що кажуть щурові-путінові не має жодного значення. Навіть, якби йому доповідали про кожний спалений кацапський танк та підсмаженого кацапа. Для нього це ніщо. Але "розвідка_США", за всієї до неї поваги, в даному разі схожа на наївних "рожевих_поні" (с)
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30.03.2022 18:42 Ответить
А он, что сам не видит и не слышит? Телевизора нет, радио нет, интернета нет, сам слепой и глухой.
Не делайте из него дурака, как бы он нас дураками не сделал.
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30.03.2022 18:42 Ответить
Інтернетом Пуйло не користується принципово. А ТБ дивиться, якщо дивиться, то тільки парашкіне. І яку інфу він може звідти отримати?
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31.03.2022 00:08 Ответить
До речі, ніякі втрати своїх комбатантів Пуйлу не псують ні настрою, ні апетиту. Нещодавно сказав, що втрата 50 тисяч орків для нього ніщо. Мабуть, 100 тисяч змусять брови насупити.
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31.03.2022 00:18 Ответить
Тут два фактори насправді. Падчіньонниє в силу свого страху не кажуть усіє правди - це раз . Друге - ***** в силу своєї @банутості ігнорує ті тривожні (10 разів відфільтровані ) дзвіночки ,які все таки до нього доходять . Хтось усе рівно хоч частину правди ,але каже . Але хіба ж це зле , що ігнорує ?
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30.03.2022 18:42 Ответить
Дезінформатори путіна, бажають перемоги Україні і прагнуть поразки путіна.
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30.03.2022 18:43 Ответить
Макрон ему всё говорит никого не боясь. Ещё и подЪхйобиваетт.
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30.03.2022 18:44 Ответить
Делая такие выводы, разведка США каждый раз облачается в костюмы КЛОУНОВ,тем самым становясь похожими на Европу,для которой эти одежды стали повседневными. "Бедный лилипут стал жертвой обмана,а когда он узнает правду,то разрыдается на груди у родственников погибших украинцев". Так получается!? Для этой твари и всем до единого его 140млн сородичам на самом деле не придумана еще КАЗНЬ,которая смогла быудовлетворить украинцев😡👹...
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30.03.2022 18:44 Ответить
Москальщина,це колективне *****.Їхні ліберали такі ж.
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30.03.2022 18:53 Ответить
Нема там серьйозних санкцій, так, понти одні. Сьогодні з продажу енергоресурсів по офіційним даним в бюджет мордора поступає 1 млрд $ щоденно! Інфляція до кінця року прогнозується лише 15-20 %.
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30.03.2022 18:54 Ответить
Отлично ,Ифан, никто и не спорит ,процветайте там ,через месяц отпишешься с последним буем без соли....
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30.03.2022 19:38 Ответить
За все годы правления ***** показал, что ему глубоко плевать на холопов, сейчас под раздачу бояре, а уж пушечное мясо это последнее, о чем он задумывается
никто тирану не врет, говорят то, что он хочет слышать
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30.03.2022 18:56 Ответить
Выкурить с бункера и казнить, как его друга Каддафи!
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30.03.2022 18:56 Ответить
"Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею."

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.












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30.03.2022 18:56 Ответить
Під'єднайте того дєдушку до віртуальної реальності, нехай собі воює, стає володарем світу, ядерними бомбами бомбить мирні міста, гвалтує беззахисних і все таке інше, що там у нього в голові...Та ви жахнетеся як за тим процесом спостерігати із сторони, на що взагалі здатна людина.
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30.03.2022 18:58 Ответить
А можливо все наше життя і є така собі реальність в якій кожен має змогу "проявити свої здібності"?
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30.03.2022 19:06 Ответить
600 років в Московії не докладають сцарям '' правди'', от тому із московських боліт і воняє мертвечиною і кров'ю!
А правда в тому, що РоZzія пила, п'є і буде пити кров із сусідів, хто б не був царьком в паРаші!
Тільки неБуття росісі може змінити ситуацію!
Але Захід не розуміє цього!
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30.03.2022 18:59 Ответить
Тут без всякой разведки понятно, хто ***** ******* оторванное от реальности как и все его окружение.
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30.03.2022 19:02 Ответить
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30.03.2022 19:07 Ответить
Меня давно терзают смутные сомнения, что ботоксную крысу настолько мощно охраняют, что он даже не знает как пользоваться самостоятельно интернетом. Типа "это очень сложно, а приглашать учителя не безопасно!" И стол в 30 метров, чтобы кто ему смартфон не передал, он же всё дисковыми со шнурами пользуется1
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30.03.2022 19:37 Ответить
Ну и слава Богу!Шоб не повёлся на араХАМию,как можно дольше!
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30.03.2022 19:38 Ответить
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30.03.2022 20:58 Ответить
Путину докладывают только тогда, когда и кого вызывают на доклад. Он регулярно получает все сводки и полностью осведомлен.

Также сам изучает много материалов. Например, дело Навального, или "Мемориал", где лично знакомился с изъятыми списками сотен тысяч репрессированных 70-летней давности, где нашел фамилию некоего Петровскиса.
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30.03.2022 21:05 Ответить
короче кино и немцы Бункер-2
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30.03.2022 21:10 Ответить
 
 