Разведка США считает, что Путина дезинформируют его же советники

Американская разведка считает, что советники Путина боятся говорить ему правду о том, какие провалы потерпели российские войска в Украине, а также насколько серьезно влияние санкций на российскую экономику.

Об этом рассказал американскому телеканалу NBC News представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его в том плане, насколько плохи дела у российских военных, а также как экономика РФ страдает от санкций", - отметил американский чиновник.

Он также выразил убеждение, что старшие советники президента РФ, имеющие к нему доступ, "очень боятся сказать ему правду".

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В этом контексте также отмечается, что отдельные публичные заявления и обещания президента РФ расходятся с реальным положением вещей. В частности, это касается участия военнообязанных срочной службы РФ в боях в Украине, что Путин лично отрицал, однако этого не скроешь от матерей.

Це, за словами чиновника, "демонструє явний збій у наданні російському президенту точної інформації".

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