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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розвідка США вважає, що Путіна дезінформують його ж радники

путин,путін

Американська розвідка вважає, що радники Путіна бояться говорити йому правду про те, яких провалів зазнали російські війська в Україні, а також наскільки серйозним є вплив санкцій на російську економіку.

Про це розповів американському телеканалу NBC News представник адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що радники Путіна дезінформують його в тому плані, наскільки поганими є справи у російських військових, а також як економіка РФ потерпає від санкцій", - зазначив американський посадовець.

Він також висловив переконання, що старші радники президента РФ, які мають до нього доступ, "дуже бояться сказати йому правду".

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У цьому контексті також зауважується, що окремі публічні заяви та обіцянки президента РФ розходяться з реальним станом речей. Зокрема, це стосується участі військовозобов’язаних строкової служби РФ у боях в Україні, що Путін особисто заперечував, однак цього не приховаєш від матерів.

Це, за словами чиновника, "демонструє явний збій у наданні російському президенту точної інформації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба, щоб українські захисники склали зброю, - Путін

Автор: 

дезінформація (340) путін (23740) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+31
Бункерного дедушку дезинформируют его же тараканы у него в голове.
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30.03.2022 18:24
+20
Попа московського патріархату побили та вигнали з церкви, він відмовився молитися за загиблого солдата ЗСУ, а почав молитися за путіна. Сміла, Черкащина. Свого часу україна позбулася комуністичної ідеології та ідолів, настав час позбутися московської секти.
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30.03.2022 18:26
+16
Фотка каже що все цей орк знає
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30.03.2022 18:23
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Фотка каже що все цей орк знає
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30.03.2022 18:23 Відповісти
и фотка ужасная - чуть не блеванул только что съеденным ужином..
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Бункерного дедушку дезинформируют его же тараканы у него в голове.
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Хтось у це повірить? У ***** інформація тільки від своїх "подєльників"? Маячня. Є в нього доступ і до "Цензора".
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30.03.2022 20:39 Відповісти
Дебильфюрер не читатель. Дебилфюрер с папочками и бумажечками работает.
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30.03.2022 21:12 Відповісти
Vot vy ne poverite, no s tyrnetom ded vava i vovse ne družit.
Eto izvestno davno.
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30.03.2022 22:59 Відповісти
якшо найти мої тут записи ,то я вже тиждень війни про це писав..і без вашої розвідки
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30.03.2022 18:25 Відповісти
Все просто пояснюється . Я знайшов тут ваші записи і відправив їх тоді до американської розвідки . Слава Україні ! God bless America !
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30.03.2022 18:36 Відповісти
дякую друже...
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30.03.2022 18:50 Відповісти
Дякую теж. Поважаю , коли цінують жарти . Бо зараз дописувачі переважно нашорошені і агресивні .
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30.03.2022 18:54 Відповісти
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30.03.2022 18:53 Відповісти
путіну санкції не страшні. У нього 200 млрд доларів, він санкцій не відчуває.

війна йому теж не страшна, тому що сам він не воює, якихось людей туди послав.

хіба що населення обідніє по максимуму і вийде на революцію.

адже в росії можливий тільки голодний бунт.

і в 91 люди вийшли на вулиці тому що тоді була крайня бідність.
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30.03.2022 18:25 Відповісти
Тобто Україна стала незалежною у результаті голодного бунту?
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Атпри чому тут українці до рускіх?
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30.03.2022 18:31 Відповісти
не смішіть..на рашці ніхто не вийде..по історії там тільки царів вбиваючи мінять
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30.03.2022 18:31 Відповісти
А 91 рік?
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30.03.2022 18:32 Відповісти
Стали жертвой собственной пропаганды.
Настанет тот день, когда мыльный пузырь пропаганды лопнет.
Надеюсь скоро!
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30.03.2022 18:25 Відповісти
Не надейтесь …
Там такая вата в голове …., читаю иногда коменты , иногда разговариваю с отдельными особями и реальноволосы дыбом встают !!!
Как можно целой страной , от мала до велика ОПТОМ долбануться ???
КАК ????
Они до слёз, до всерачки, до последней капли крови и даже перед смертью будут доказывать , что мы нацисты и бандеровцы .
При этом они боготворят и гордятся своим ****** , ну и естественно орут про вЯличие мордора и как было афигенно в СССР.
Им только эвтаназия поможет .
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30.03.2022 18:57 Відповісти
Да запросто. Как увидел в телевизоре, что у вас там живых людей зелёнкой обливают и в мусорный контейнер выбрасывают, так и закралось сомнение. А потом почитал этот форум и укрепился в уверенности. Это не сложно объяснить. У них же деление людей по национальному признаку считается неприличным. Нежные они, не закалённые. От этого и дуреют. Я их прекрасно понимаю. И вас тоже понимаю. Не понимаю, почему Вы друг друга не понимаете?
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30.03.2022 19:19 Відповісти
Вы сами то поняли , что написАли ???
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30.03.2022 20:33 Відповісти
Так спрашивают когда не поняли. Я готов уточнить. Что конкретно у меня не так? Вам не понятно, отчего почти что целой страной 81 % россиян выступают за войну? Или Вы не в курсе о причинно- следственных связях?
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30.03.2022 20:49 Відповісти
Мне понятно , что они зомбированные ложной пропагандой и эту украинофобию было спланировано очень давно…
Я думаю , что это борьба за историю.
***** покоя не даёт наша история , Киевская Русь и элементарная зависть .
А ваша какая версия ?

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30.03.2022 22:44 Відповісти
Це троль.
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30.03.2022 23:49 Відповісти
Вылезет ху.ло из бункера а на расии только ветер гоняет перекатиполе и везде китайцы с лопатами лазят.
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30.03.2022 18:25 Відповісти
в тих місцях ближче до китаю там цілі чіста вже є китайські...акась баба рік тому викладувала фото і відео.де магазини і зупинки автобусні все по китайськи...і на роботу в різних підприємствах тільки одні китайці працюють
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30.03.2022 18:34 Відповісти
Адреса, название городов, окрестных гор, лесов, рек, морей, координаты тех китаезированных мест, ты конечно потерял? Дай угадаю. При переезде, флешка за тумбочку закатилась. Так, нет? Я угадал?
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Сургут,наприклад.Фактично містом володіють китайці,росіяни витрачають свої зарплати в китайських магазинах,ресторанах,кафе.Вивіски часто на двох мовах.
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30.03.2022 19:11 Відповісти
Это Вы их наверное с Хантами перепутали. В Сургуте 85% Русские, Украинцы, Башкиры, Татары. И местные аборигены остальные. Сургут у вас неудачный пример. В Сибирь Китайцев очень трудно заманить. Они иногда работают там вахтовым методом, но если случается что кто то из них умирает, то хоронить, они его на Родину везут. В Уссурийске много Китайцев. Но, что же в этом плохого? Я знаю там, как и везде, бывают смешанные семьи. Это же хорошо.
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30.03.2022 19:38 Відповісти
Хрюсский ,идинах отсюда ,вслед за кораблем ...
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Це троль.
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30.03.2022 23:52 Відповісти
100% bili takie vidio...
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30.03.2022 19:35 Відповісти
В интернете стоко много всего можно найти. Вот если есть какая то вещь в реально мире, то её описание обязательно можно в интернете найти. А если нет такой вещи в природе, то всё равно в интернете можно её описание найти. А вот если в интернете невозможно какую то вещь найти, то значит, её и в реальном мире не существует. Это как сновидения, они не бывают без сна, а вот сон, он может быть и без сновидений.
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30.03.2022 19:49 Відповісти
А Вы сейчас в Сибири или в Сургуте?
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30.03.2022 20:13 Відповісти
Именно сейчас я в Кавказе.
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30.03.2022 20:24 Відповісти
Виходить що американці вважають ***** розумнішим ніж він є насправді. Ну от що було б якби, ну це чисто гіпотетично!, ***** дізналось правду? Та нічого! Хіба що більше звільнень і підбір більш "загартованих ідеологічно" до "битви на смерть з пропіндосеними нацистами".
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30.03.2022 18:25 Відповісти
Попа московського патріархату побили та вигнали з церкви, він відмовився молитися за загиблого солдата ЗСУ, а почав молитися за путіна. Сміла, Черкащина. Свого часу україна позбулася комуністичної ідеології та ідолів, настав час позбутися московської секти.
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30.03.2022 18:26 Відповісти
Уже бы дали ***** в бункер какую то виртуальную игру пускай играется в захват мира только не вылазит с бункера.
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30.03.2022 18:27 Відповісти
Ему уже дали
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30.03.2022 18:55 Відповісти
яка мерзенна пика...
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30.03.2022 18:27 Відповісти
Нємцов ще в 2014 році висловився з цього приводу, не в радниках причина.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Там такі радники, що не сперечаються, а ще більше його шизі потакають. Всіх незгодних він давно розігнав. Або вбив.
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30.03.2022 23:57 Відповісти
Мені сподобалась фраза від блогера... Коли ви(орки) включаєте телевізор, таракани одівають шапки з фольги на голову!
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Деякі західні політики говорять, що на простих росіян не потрібно накладати санкції.

А я вважаю, що, навпаки потрібно.

Тому що революція в росії може бути тільки як голодний бунт.

А усунути путіна можуть тільки прості росіяни. Ніхто туди не буде заходити ззовні, так як у путіна є ядерна зброя.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Так, а что там у них с едой станет? Отчего голодный бунт начнётся?
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Голодный бунт - это условное название.
Я имею ввиду полное обнищание.
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30.03.2022 19:19 Відповісти
А от чего он был в 90х?
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30.03.2022 19:21 Відповісти
От того, что поля крапивой позаростали и кустарником. От того, что пшеницу в Канаде и Бразилии покупали. И от того, что 13 республик кормили. (Украину, я не стал включать в нахлебники.)
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30.03.2022 19:25 Відповісти
Кормильці *****,через месяц будете сосать друг у друга ,подонки...
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30.03.2022 19:33 Відповісти
Правильно . Вопрос из-за чего ВСЁ ЭТО произошло . Нефть С 80зелёных упала до 17. Казна пуста.производить продукцию нечем (станки 40х годов большенство вывезены ещё с германии).Сухой закон. И вообще развал всей экономики . И сейчас кацапию ждёт тоже самое.
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30.03.2022 19:39 Відповісти
Всё перечисленное верно. Но главный фактор развала СССРа, это не конкурентоспособное плановое хозяйство. Например, невозможно спланировать на пятилетку сколько нужно выплавить стали и куда её направить, то ли на подшипники для тракторов, то ли на подковы для лошадей. Поэтому СССР и плёлся позади стран с рыночной экономикой. Ну и коммунизм строили сразу во всём мире. Например в Ханое, в строительной смеси, Вьетнамский песок был дороже Новороссийского цемента. А в нынешней россии совсем не эти, там другие проблемы. Там олигархи по секторам поделили экономику и лоббируют свои интересы во власти. Ну поживём увидим. Может и развалится россия, а может и нет. Времена интересные наступают.
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30.03.2022 20:04 Відповісти
По экспорту ржи в 2020 году Латвия обогнала Канаду, Швецию, Литву, Эстонию, Чехию, Францию и другие страны. Доля Латвии на мировом рынке ржи по объему зерна составила 7,7%. В 2020 году основными покупателями латвийской ржи были компании из Испании, России (кормильцы *****!), Германии, Эстонии, Литвы и Бельгии.
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Все йому нормально доносять! Просто в нього сознаніє не здорове, щоб все реально розуміти.
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30.03.2022 18:30 Відповісти
Хорошо, если так. Сидит хло, радуется *******, и тут дверь бункера слетает с петель:
-Доброго вечера, мы из Украины!
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30.03.2022 18:30 Відповісти
а там Ким с Кольтом как Таклберри из Полицейской Академии
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30.03.2022 18:41 Відповісти
Так вже ж відправлений перший загін бойових кротів.
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30.03.2022 19:10 Відповісти
Ще трошки і буде "царь хароший, подданые гавно, врут, воруют и своевольничают"
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30.03.2022 18:30 Відповісти
Извініте, мєня нєправільно інформіровалі
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30.03.2022 19:05 Відповісти
так недофюрера давно не опускали... до знака равенства после таких характеристик можно поставить минимум "недальновидный ограниченный долбо@б"...
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30.03.2022 18:32 Відповісти
Ні_радники тут невинні_в путіна загострення він багатолічний
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30.03.2022 18:38 Відповісти
https://www.facebook.com/100020343046716/videos/1104626853728369/
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30.03.2022 18:39 Відповісти
Позитивні новини заспокоюють маньяків. Дезінформатори путіна, можуть казати все що завгодно, лиш тільки не дати діду скористатись червоною кнопкою. Бункер-діду можна навіть казати, що армія РФ оточила Варшаву, Берлін і Лондон, аби він сидів дубом до кінця війни.
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30.03.2022 18:40 Відповісти
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30.03.2022 18:41 Відповісти
Картінка, здається, є парафразом із старого совєцького анекдота.

Решили Хрущев и Кеннеди бежать стометровку.
 Сказано - сделано.
 На следующий день американские газеты вышли с аншлагом:
 "Американский президент пришел первым, русский премьер - последним".
 Советские газеты:
 "Товарищ Никита Сергеевич Хрущев участвовал в международном забеге и занял почетное второе место. Американский президент пришел предпоследним."
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31.03.2022 00:36 Відповісти
Якщо таке каже розвідка США, то вона так і не зрозуміла кацапію. І за це колись США отримає від кацапні. США не розуміють, що те, що кажуть щурові-путінові не має жодного значення. Навіть, якби йому доповідали про кожний спалений кацапський танк та підсмаженого кацапа. Для нього це ніщо. Але "розвідка_США", за всієї до неї поваги, в даному разі схожа на наївних "рожевих_поні" (с)
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30.03.2022 18:42 Відповісти
А он, что сам не видит и не слышит? Телевизора нет, радио нет, интернета нет, сам слепой и глухой.
Не делайте из него дурака, как бы он нас дураками не сделал.
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Інтернетом Пуйло не користується принципово. А ТБ дивиться, якщо дивиться, то тільки парашкіне. І яку інфу він може звідти отримати?
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31.03.2022 00:08 Відповісти
До речі, ніякі втрати своїх комбатантів Пуйлу не псують ні настрою, ні апетиту. Нещодавно сказав, що втрата 50 тисяч орків для нього ніщо. Мабуть, 100 тисяч змусять брови насупити.
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31.03.2022 00:18 Відповісти
Тут два фактори насправді. Падчіньонниє в силу свого страху не кажуть усіє правди - це раз . Друге - ***** в силу своєї @банутості ігнорує ті тривожні (10 разів відфільтровані ) дзвіночки ,які все таки до нього доходять . Хтось усе рівно хоч частину правди ,але каже . Але хіба ж це зле , що ігнорує ?
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Дезінформатори путіна, бажають перемоги Україні і прагнуть поразки путіна.
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30.03.2022 18:43 Відповісти
Макрон ему всё говорит никого не боясь. Ещё и подЪхйобиваетт.
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Делая такие выводы, разведка США каждый раз облачается в костюмы КЛОУНОВ,тем самым становясь похожими на Европу,для которой эти одежды стали повседневными. "Бедный лилипут стал жертвой обмана,а когда он узнает правду,то разрыдается на груди у родственников погибших украинцев". Так получается!? Для этой твари и всем до единого его 140млн сородичам на самом деле не придумана еще КАЗНЬ,которая смогла быудовлетворить украинцев😡👹...
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Москальщина,це колективне *****.Їхні ліберали такі ж.
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30.03.2022 18:53 Відповісти
Нема там серьйозних санкцій, так, понти одні. Сьогодні з продажу енергоресурсів по офіційним даним в бюджет мордора поступає 1 млрд $ щоденно! Інфляція до кінця року прогнозується лише 15-20 %.
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30.03.2022 18:54 Відповісти
Отлично ,Ифан, никто и не спорит ,процветайте там ,через месяц отпишешься с последним буем без соли....
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30.03.2022 19:38 Відповісти
За все годы правления ***** показал, что ему глубоко плевать на холопов, сейчас под раздачу бояре, а уж пушечное мясо это последнее, о чем он задумывается
никто тирану не врет, говорят то, что он хочет слышать
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Выкурить с бункера и казнить, как его друга Каддафи!
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30.03.2022 18:56 Відповісти
"Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею."

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.












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30.03.2022 18:56 Відповісти
Під'єднайте того дєдушку до віртуальної реальності, нехай собі воює, стає володарем світу, ядерними бомбами бомбить мирні міста, гвалтує беззахисних і все таке інше, що там у нього в голові...Та ви жахнетеся як за тим процесом спостерігати із сторони, на що взагалі здатна людина.
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30.03.2022 18:58 Відповісти
А можливо все наше життя і є така собі реальність в якій кожен має змогу "проявити свої здібності"?
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30.03.2022 19:06 Відповісти
600 років в Московії не докладають сцарям '' правди'', от тому із московських боліт і воняє мертвечиною і кров'ю!
А правда в тому, що РоZzія пила, п'є і буде пити кров із сусідів, хто б не був царьком в паРаші!
Тільки неБуття росісі може змінити ситуацію!
Але Захід не розуміє цього!
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Тут без всякой разведки понятно, хто ***** ******* оторванное от реальности как и все его окружение.
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30.03.2022 19:02 Відповісти
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Меня давно терзают смутные сомнения, что ботоксную крысу настолько мощно охраняют, что он даже не знает как пользоваться самостоятельно интернетом. Типа "это очень сложно, а приглашать учителя не безопасно!" И стол в 30 метров, чтобы кто ему смартфон не передал, он же всё дисковыми со шнурами пользуется1
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30.03.2022 19:37 Відповісти
Ну и слава Богу!Шоб не повёлся на араХАМию,как можно дольше!
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30.03.2022 19:38 Відповісти
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30.03.2022 20:58 Відповісти
Путину докладывают только тогда, когда и кого вызывают на доклад. Он регулярно получает все сводки и полностью осведомлен.

Также сам изучает много материалов. Например, дело Навального, или "Мемориал", где лично знакомился с изъятыми списками сотен тысяч репрессированных 70-летней давности, где нашел фамилию некоего Петровскиса.
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30.03.2022 21:05 Відповісти
короче кино и немцы Бункер-2
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30.03.2022 21:10 Відповісти
 
 