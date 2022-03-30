Розвідка США вважає, що Путіна дезінформують його ж радники

Американська розвідка вважає, що радники Путіна бояться говорити йому правду про те, яких провалів зазнали російські війська в Україні, а також наскільки серйозним є вплив санкцій на російську економіку.

Про це розповів американському телеканалу NBC News представник адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що радники Путіна дезінформують його в тому плані, наскільки поганими є справи у російських військових, а також як економіка РФ потерпає від санкцій", - зазначив американський посадовець.

Він також висловив переконання, що старші радники президента РФ, які мають до нього доступ, "дуже бояться сказати йому правду".

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У цьому контексті також зауважується, що окремі публічні заяви та обіцянки президента РФ розходяться з реальним станом речей. Зокрема, це стосується участі військовозобов’язаних строкової служби РФ у боях в Україні, що Путін особисто заперечував, однак цього не приховаєш від матерів.

Це, за словами чиновника, "демонструє явний збій у наданні російському президенту точної інформації".

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