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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для разрешения "тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе" нужно, чтобы украинские защитники сложили оружие, - Путин

путин,путін

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Глава Кремля назвал свои условия "решения" тяжелой ситуации в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия якобы оказывает неотложную помощь для обеспечения эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. Также он отметил, что для "разрешения" тяжелой гуманитарной ситуации необходимо, чтобы украинские защитники сложили оружие.

"Президент России подробно информировал о принятых россиянами военных мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские военнослужащие должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - пишет пресс-служба Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон сегодня поговорит с Путиным об эвакуации из Мариуполя

Автор: 

Мариуполь (5704) путин (31191) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+158
Террорист выдвинул требования
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29.03.2022 21:10
+119
****. Коли ти вже здохнеш.
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29.03.2022 21:10
+108
Для вирішення цієї тяжкої гуманітарної ситуації не тільки в Маріуполі потрібно знищити касапію як імперію.
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29.03.2022 21:10
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ВОЙСКА РОССИЙСКИЕ ШЛИ, ШЛИ И ...
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30.03.2022 09:10 Ответить
ВОЙСКА РОССИЙСКИЕ ШЛИ, ШЛИ И...
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30.03.2022 09:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 