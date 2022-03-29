Макрон сегодня поговорит с Путиным об эвакуации из Мариуполя

В Елисейском дворце подтвердили запланированный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок планируется в 16:30.

Главной темой разговора будет масштабная эвакуация гражданского населения из Мариуполя с привлечением Франции, Греции и Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина.

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