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Новости Война
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Макрон сегодня поговорит с Путиным об эвакуации из Мариуполя

макрон

В Елисейском дворце подтвердили запланированный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок планируется в 16:30.

Главной темой разговора будет масштабная эвакуация гражданского населения из Мариуполя с привлечением Франции, Греции и Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина.

Читайте: Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

Мариуполь (5708) путин владимир (31225) эвакуация (2068) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+29
Этот секс по телефону между ними уже начинает напрягать
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29.03.2022 14:19
+21
Звонарь-миротворец...
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29.03.2022 14:16
+12
Это предвыборный пиар, не более.
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29.03.2022 14:24
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Звонарь-миротворец...
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29.03.2022 14:16 Ответить
Это предвыборный пиар, не более.
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29.03.2022 14:24 Ответить
Himikus@MrHimikus



Чи змінилась у мене думка щодо Зеленського від початку активної фази війни з фашистами?
Моя відповідь - так, змінилась.
До 24 лютого я вважав Зеленського найбільшим дибілом серед усіх існуючих президентів і прем'єрів.
Тепер на його місці міцно закріпився Макрон
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29.03.2022 15:05 Ответить
ботоксный наш, иеже еси в кремле и в зауральском бункере, да нассы народови твоему в глаза и в уши. да насри на голову им, да огради занавесом железным нас от западных враги лютыя, да защити нас покровом кабаевой ссуки, не лиши нас ягеля подножного но выдай по швабре нам каждому. Аминь
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29.03.2022 14:16 Ответить
Так ще ж минулого тижня збирався пАгаваріть
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29.03.2022 14:18 Ответить
Тоді ще нова зачіска не була готова для фотосесії.
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29.03.2022 14:26 Ответить
Готовьте лучше эвакуацию кремля..
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29.03.2022 14:18 Ответить
Этот секс по телефону между ними уже начинает напрягать
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29.03.2022 14:19 Ответить
макрон тупо ****** бункерному звонить, только поговорит, и выдаёт какую-то *****, то путлер не военный преступник, то путлер не мясник, я не понял, Эмануеляша ты что будешь с дедом Байденом спорить? ты ****** умный? Рядовой Шутник? я не понял
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29.03.2022 14:21 Ответить
Так поспішає, може ще через тиждень...
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29.03.2022 14:21 Ответить
Имитация деятельности.
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29.03.2022 14:21 Ответить
Шо він лізе не у свої справи? Лише зайвий раз додає ***** впевненості у собі!
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29.03.2022 14:22 Ответить
ибд, что не новость. то ибд
лучше уж сделать подсветку лувра в цветах украинского флага. больше пользы
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29.03.2022 14:23 Ответить
Ціна домовленостей з паРашою - ІЛОВАЙСЬК, зелені так чмирили пороха, а зараз хочуть провернути Іловайськ в кубі.
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29.03.2022 14:23 Ответить
за илловайск там не пороха надо чморить,а тогдашнее командование,порох больше по дебальцеву спец и луганску ,хотя реально для невоенного человека простительно,а для командования нет
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29.03.2022 14:47 Ответить
Макрон слишком любит поговорить. Он явно не знает басню "Кот и повар" - "А Васька слушает да ест". Лучше бы объявил голодовку из солидарности с жителями Мариуполя до завершения эвакуации. Глядишь, и дело бы сдвинулось с места.
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29.03.2022 14:23 Ответить
ТРЯПКА сегодня снова будет лизать ботинки УПЫРЯ!
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29.03.2022 14:25 Ответить
Коли вже в цього пітушка вибори закінчаться і він щезне з наших новин?
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29.03.2022 14:25 Ответить
Телефонистка Эммануэль!!!
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29.03.2022 14:26 Ответить
а шлюшка все сексом по телефону занимается
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29.03.2022 14:27 Ответить
макрон падонок
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29.03.2022 14:28 Ответить
глава страны, придумавшей ходули из-за того, что париж погряз по колено в дерьме... и целый пердизент тоже дерьмо...
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29.03.2022 14:29 Ответить
Конечно он не может как Байден прямолинейно о «пу»высказаться.их просто связывает очень много..но зато он мастер по звонкам,которые до сих пор ни к чему не привели..,но главное поговорили..Уверена «пу»на его просьбу -не пойдёт..
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29.03.2022 14:29 Ответить
****** Попасная
@hu_popa
·
47 хв
Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах?
Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
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29.03.2022 14:30 Ответить
а что там реально обсуждать-видео с какого то телефона прислано,имей телефона есть ,номер тоже,определить владельца просто для спецслужб(или кто то реально верит в какие то шифрованные интерфейсы вайбера или телеграмма?.
А тут окажется что телефон забрали у какого то ребенка в украинском селе-ну и что там дальше обсуждать
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29.03.2022 14:51 Ответить
Так скажіть нашим дибілушкам, які на камери обіцяють знайти винних.
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29.03.2022 15:00 Ответить
то их дипломатическая работа -обещать
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29.03.2022 15:04 Ответить
Треба говорити на весь світ про злочини роіські.
ВИ чули щоб наші піднімали ці питання ?
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29.03.2022 15:20 Ответить
Видать Макрон работает на террориста *****.
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29.03.2022 14:32 Ответить
Не знаю как путина, но уже МЕНЯ эта Эмануэль *******
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29.03.2022 14:33 Ответить
Макрон у Маріуполі? (судячи з заголовку) Грамотії ще ті.
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29.03.2022 14:35 Ответить
ну пагаварит... и шо??? еще не нагаварился? сколько раз еще с безумцем можно гаварить???
только льстите самолюбию додыхающей облезлой крысы.... возомнившей себя бохом и вершителем судеб...
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29.03.2022 14:36 Ответить
Макрон бажає забрати у маніяка обід.
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29.03.2022 14:41 Ответить
Макрон, брось кушать говно. Только себя па посмешище выложишь.
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29.03.2022 14:41 Ответить
Импотент. Ничтожество. Дружбан Орбана, Сяйтро и Шольца
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29.03.2022 14:41 Ответить
Це вже стало мемом. Чого той жабоїд плєшивому упирю наяріває ніхто не знає.
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29.03.2022 14:47 Ответить
та реально вже достав цей жабоєд телефонний зі своїми пропозиціями... уже всі побачили хто є хто в тій Європі.....
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29.03.2022 14:47 Ответить
- Мсь'є ПутІн, можно евакуіровАть людей із МаріупОль?
- Да пашол ти нах!
---------------------------------
- Нє удалось договоріться с мсь'є ПутІн...
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29.03.2022 14:47 Ответить
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина. варварство рашиста в Маріуполі і є провина Німеччини і Франції,
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29.03.2022 14:56 Ответить
Макрон в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...

До того Ердоган... Вже склався певний ритуал поговорити з автовідповідачем-грамофоном - поставити галочку для свого особистого реноме "миротворця".

Макрону то конче потрібно - у нього вибори скоро...

Це як в анекдоті: мужик, емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, общається з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про дальнєйшій і нєуклонний рост благосостоянія народа.
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29.03.2022 15:02 Ответить
ЛУЧШЕ ПОМОГИ УКРАИНЕ С ЭМБАРГО. И ВООРУЖЕНИЕМ, ЧЕМ БОЛТОВНЕЙ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 15:14 Ответить
"Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина".

Пля, вы за последние восемь лет столько уже "напомогали" Украине, что слов нет. Одна формула штангенциркуля чего стОит. И что-то не видно чтобы вы "коллективную вину" за это признавали. Во всяком случае до сих пор.
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29.03.2022 15:19 Ответить
А це бидло Маркор і далі принижуєця перед Путіним, цікаво що ці потвори самі йому телефонують йому
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29.03.2022 15:21 Ответить
 
 