Макрон сьогодні поговорить з Путіним про евакуацію з Маріуполя
У Єлисейському палаці підтвердили заплановану розмову президента Франції Емманюеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, дзвінок планується о 16:30.
Головною темою розмови очікувано буде масштабна евакуація цивільного населення з Маріуполя із залученням Франції, Греції та Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.
Топ коментарі
+29 Перехватчик
показати весь коментар29.03.2022 14:19
+21 ПП Уксусов
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+12 Elena Zhmariova
показати весь коментар29.03.2022 14:24
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Чи змінилась у мене думка щодо Зеленського від початку активної фази війни з фашистами?
Моя відповідь - так, змінилась.
До 24 лютого я вважав Зеленського найбільшим дибілом серед усіх існуючих президентів і прем'єрів.
Тепер на його місці міцно закріпився Макрон
лучше уж сделать подсветку лувра в цветах украинского флага. больше пользы
@hu_popa
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47 хв
Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах?
Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
А тут окажется что телефон забрали у какого то ребенка в украинском селе-ну и что там дальше обсуждать
ВИ чули щоб наші піднімали ці питання ?
только льстите самолюбию додыхающей облезлой крысы.... возомнившей себя бохом и вершителем судеб...
- Да пашол ти нах!
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- Нє удалось договоріться с мсь'є ПутІн...
До того Ердоган... Вже склався певний ритуал поговорити з автовідповідачем-грамофоном - поставити галочку для свого особистого реноме "миротворця".
Макрону то конче потрібно - у нього вибори скоро...
Це як в анекдоті: мужик, емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, общається з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про дальнєйшій і нєуклонний рост благосостоянія народа.
Пля, вы за последние восемь лет столько уже "напомогали" Украине, что слов нет. Одна формула штангенциркуля чего стОит. И что-то не видно чтобы вы "коллективную вину" за это признавали. Во всяком случае до сих пор.