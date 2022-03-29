Макрон сьогодні поговорить з Путіним про евакуацію з Маріуполя

У Єлисейському палаці підтвердили заплановану розмову президента Франції Емманюеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, дзвінок планується о 16:30.

Головною темою розмови очікувано буде масштабна евакуація цивільного населення з Маріуполя із залученням Франції, Греції та Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

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