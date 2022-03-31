Британська розвідка вважає, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, - ЗМІ

Голова британської розвідувальної служби (GCHQ) Джеремі Флемінг заявляє, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише BBC.

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"Сер Джеремі Флемінг заявив, що радники президента Путіна не говорять йому правду про ситуацію на місцях. Так само Білий дім заявляє, що має інформацію про напруженість між Володимиром Путіним і його військовим керівництвом", - йдеться у матеріалі.

Директор GCHQ також говорить про те, що "радники Путіна бояться казати йому правду". Крім того, як зазначається в повідомленні, й американська сторона дійшла аналогічних висновків.

"Офіційні особи США трохи раніше також припустили, що його (Путіна) ввели в оману щодо військової та економічної ситуації в Росії, а також, що між Кремлем та Міністерством оборони Росії є напружені відносини", - йдеться у повідомленні.

Говорячи про скоординовані коментарі між США та Великою Британією, зазначено, що "досі було показано, що розвідувальні служби двох країн добре розуміються на тому, що відбувається всередині Кремля, попереджаючи про майбутнє велике вторгнення ще до його початку і про те, що Путін недооцінює те, із чим він може зіткнутися".

"Вони також знатимуть, що якщо Путін все ще не дізнається правду про те, що відбувається, це може призвести до подальших помилкових міркувань, зокрема надмірного оптимізму щодо того, чи зможе Росія ще здобути якусь воєнну перемогу, а це, своєю чергою, може продовжити війну та вплинути на переговори", - зазначається у повідомленні.

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