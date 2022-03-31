Недовіра між Путіним і Шойгу посилюється, - NYT

Між Путіним та міністерством оборони РФ "зараз існує постійна напруженість", а помічники російського президента дезінформували його про хід війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це пише The New York Times , використовуючи дані американської розвідки.

Згідно з даними американської розвідки, "дезінформація породила недовіру й посилила напруженість між Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, який колись був одним з найдовіреніших членів найближчого кола у Кремлі", зазначає видання.

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