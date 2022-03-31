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Недовіра між Путіним і Шойгу посилюється, - NYT

шойгу

Між Путіним та міністерством оборони РФ "зараз існує постійна напруженість", а помічники російського президента дезінформували його про хід війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це пише The New York Times , використовуючи дані американської розвідки.

Згідно з даними американської розвідки, "дезінформація породила недовіру й посилила напруженість між Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, який колись був одним з найдовіреніших членів найближчого кола у Кремлі", зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу прозвітував про нібито "виконання основних завдань першого етапу "спецоперації" та перехід до "головної мети - "визволення" Донбасу"

Автор: 

путін (23746) Шойгу (626)


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Топ коментарі
+43
-Как дела, Володька? -
- Да вот, воюем с НАТО в Украине. -
- И как? -
- Уже 17000 солдат потеряли..
. -- А НАТО сколько? -
- А НАТО на войну ещё не приехали...
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31.03.2022 03:06
+37
Бункерному доложили что русские войска уже штурмуют Ла-Манш и он начал подозревать что его где-то *******.
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31.03.2022 02:57
+24
Нехай ці мерзотники перегризуть один одному горлянки і світ стане кращим і чистішим !
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31.03.2022 02:57
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Гарно!
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31.03.2022 02:42 Відповісти
шнфа не має сенсу, ********* пох на оточення!
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31.03.2022 02:49 Відповісти
"інфа", сорі
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31.03.2022 02:50 Відповісти
и зачем говорить что это дезинформ.
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31.03.2022 02:46 Відповісти
Однажды Шойгу в бункере без предупреждения и без звука заходит к *****, но никого не обнаруживает в рабочем кабинете. Решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, и увидел ***** и Пескова, лежащих голыми на постели. Шойгу спрашивает *****:
- Вы что, мяли глинку?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу препоподобными мощами?
- Нет
- Вы высадили космонавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте ОРДЛО?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали санкционную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы расстреливали коричневую гидру из кожаного маузера?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили робота Фёдора в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали "Союз" с МКС?
- Нет
- Вы загнали Су-34 в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "Ладу Калину" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в русскую баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали танкер "Адмирал Головкин" к угольному причалу?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел ДНР?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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31.03.2022 02:56 Відповісти
Нехай ці мерзотники перегризуть один одному горлянки і світ стане кращим і чистішим !
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31.03.2022 02:57 Відповісти
Бункерному доложили что русские войска уже штурмуют Ла-Манш и он начал подозревать что его где-то *******.
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31.03.2022 02:57 Відповісти
Ла-Манш штурмували ,проходячи через Чорнобаївку
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31.03.2022 03:56 Відповісти
Та хай оба ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКА сдохнут - столько беды принесли в семьи украинцев !!!

И ПИСАТЬ надо о них только в таком ключе . ( а у них недоверие, блд)
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31.03.2022 02:59 Відповісти
а че хулио само настолько тупое что не поняло если нет парада в киеве то через 3 дня то чтото пошло не так
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31.03.2022 03:01 Відповісти
Єслі чєстно - я Шойге тоже нє довєряю
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31.03.2022 03:02 Відповісти
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере! Поди сюда, Федя, возьми бумагу, пиши: редиска нехороший человек, раскалываться предавать, сознаваться. Шухер опасность, скачок ограбление.
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31.03.2022 03:59 Відповісти
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31.03.2022 04:22 Відповісти
Аннотация к кадру из фильма "Горбатая гора" .где то в ху*лостане.
Этих горбатых и могила не исправит!
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31.03.2022 03:06 Відповісти
-Как дела, Володька? -
- Да вот, воюем с НАТО в Украине. -
- И как? -
- Уже 17000 солдат потеряли..
. -- А НАТО сколько? -
- А НАТО на войну ещё не приехали...
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31.03.2022 03:06 Відповісти
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31.03.2022 03:09 Відповісти
Шойгу? А он разве не на больничном?
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31.03.2022 03:16 Відповісти
Медведчуку давались миллионы долларов, чтобы организовать встречу российских танков со свежими цветами, он пустил бабки на шубы и яхты, а теперь Шойгу крайний ?
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31.03.2022 03:29 Відповісти
Медведчук в поїзді..в бронепоїзді))))
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31.03.2022 04:01 Відповісти
Його вагон на запасних "путях".
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31.03.2022 04:33 Відповісти
Пішло шойгу по трубам
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31.03.2022 03:35 Відповісти
Ну то хай медалями поміряються.
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31.03.2022 03:39 Відповісти
Бункерний давно вже нікому не вірить, а останнім часом навіть самому собі! 🤔
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31.03.2022 03:44 Відповісти
хороший аналіз зробив Іван Яковина..про ревність )(уйла до Зеленського і взагалі до молодих політиків..ось
Трикстер Зеленский против циклопа Путина | Чем КВН сильнее КГБ, и как это использовать на практике
https://www.youtube.com/watch?v=vkdBGYfIIwc
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31.03.2022 04:05 Відповісти
Подозреваю - больше не уединятся они в тайге.)
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31.03.2022 03:44 Відповісти
русский военный корабль прибыл по адресу. Россия Москва Кремль. Слава Україні Героям Слава. ЗСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=Yev3DHinPds&t=16s
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31.03.2022 03:55 Відповісти
мультики
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31.03.2022 03:57 Відповісти
Як окупанти розвиватимуть наступ

За його словами, російські військові намагатимуться:

прорвати оборону в зоні Операції Об'єднаних сил;
вийти на річку Дніпро.

Далі, як вважає експерт, вони розвиватимуть одночасно наступ на Північ (на Київ) і Південь (для оточення українських військ).

"Я думаю, це такий задум, іншого я тут не бачу. Наше завдання - цей задум повністю зломати".
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31.03.2022 04:15 Відповісти
Не всякі війська допливуть до середини Дніпра.
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31.03.2022 08:12 Відповісти
Не буде тепер з ким їздити в тайгу. Біда.
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31.03.2022 04:31 Відповісти
Два брата Оркобата
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31.03.2022 04:57 Відповісти
В бункере крутят мультики, танцуют и поют - "все хорошо прекрасная маркиза"
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31.03.2022 05:30 Відповісти
Недовіра між вепсами і тувінцями зумовлена расовим та етнічним упередженням, але вона не має жодного практичного значення, позаяк обидва воєнних злочинці надійно повязані між собою кровью мирного українського населення, а відтак на заколот у московській верхівці сподіватися не варто. Американській розвідці корисніше було би зосередити увагу на підтримці національно-визвольних рухів поневолених москвою народів у Чечні, Дагестані, Татарстані, Бурятіі, Якутіі, Калмикіі, Башкортостані тощо.
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31.03.2022 05:46 Відповісти
Изменщик шойга-тайга изменил с Абортниковім ,отсюда и напряженность в сношениях
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31.03.2022 07:50 Відповісти
Изменщик шойга-тайга изменил с Абортниковім ,отсюда и напряженность в сношениях
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31.03.2022 07:51 Відповісти
Украине от этого не легче...
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31.03.2022 08:45 Відповісти
и я верю тоже, что *****-шойгу не доверяет ***** как раньше
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31.03.2022 09:38 Відповісти
Тихо в лесу,
Только не спит Шойгу...
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31.03.2022 10:07 Відповісти
Вполне вероятно что сам шойгу и слил в октябре информацию о наступлении.
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31.03.2022 10:09 Відповісти
На "подвал" Шойгу! Нечего врать великому фюреру...
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31.03.2022 10:51 Відповісти
Шаман уже не тот.
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31.03.2022 11:04 Відповісти
Недовіра між ОП та українським народом також.
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31.03.2022 11:25 Відповісти
время вместе они нормально проводят в тайге, а здесь устроили муйню!
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31.03.2022 12:24 Відповісти
Чудово, хай гризуться.
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31.03.2022 13:51 Відповісти
чтоб они оба сдохли ублюдки вонючие!!!!
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31.03.2022 17:43 Відповісти
Вони ніяк не можуть дійти консенсусу, хто з них підарас активний, а хто пасивний.
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31.03.2022 19:23 Відповісти
 
 