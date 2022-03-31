Недоверие между Путиным и Шойгу усиливается, - NYT
Между Путиным и министерством обороны РФ "сейчас существует постоянная напряженность", а помощники российского президента дезинформировали его о ходе войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The New York Times, используя данные американской разведки.
Согласно данным американской разведки, "дезинформация породила недоверие и усилила напряженность между Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, когда-то являвшимся одним из самых доверенных членов ближайшего круга в Кремле", отмечает издание.
Топ комментарии
+43 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий31.03.2022 03:06
+37 John Lester
показать весь комментарий31.03.2022 02:57
+24 Amber
показать весь комментарий31.03.2022 02:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Вы что, мяли глинку?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу препоподобными мощами?
- Нет
- Вы высадили космонавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте ОРДЛО?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали санкционную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы расстреливали коричневую гидру из кожаного маузера?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили робота Фёдора в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали "Союз" с МКС?
- Нет
- Вы загнали Су-34 в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "Ладу Калину" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в русскую баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали танкер "Адмирал Головкин" к угольному причалу?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел ДНР?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
И ПИСАТЬ надо о них только в таком ключе . ( а у них недоверие, блд)
Этих горбатых и могила не исправит!
- Да вот, воюем с НАТО в Украине. -
- И как? -
- Уже 17000 солдат потеряли..
. -- А НАТО сколько? -
- А НАТО на войну ещё не приехали...
Трикстер Зеленский против циклопа Путина | Чем КВН сильнее КГБ, и как это использовать на практике
https://www.youtube.com/watch?v=vkdBGYfIIwc
https://www.youtube.com/watch?v=Yev3DHinPds&t=16s
За його словами, російські військові намагатимуться:
прорвати оборону в зоні Операції Об'єднаних сил;
вийти на річку Дніпро.
Далі, як вважає експерт, вони розвиватимуть одночасно наступ на Північ (на Київ) і Південь (для оточення українських військ).
"Я думаю, це такий задум, іншого я тут не бачу. Наше завдання - цей задум повністю зломати".
Только не спит Шойгу...