Недоверие между Путиным и Шойгу усиливается, - NYT

Между Путиным и министерством обороны РФ "сейчас существует постоянная напряженность", а помощники российского президента дезинформировали его о ходе войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The New York Times, используя данные американской разведки.

Согласно данным американской разведки, "дезинформация породила недоверие и усилила напряженность между Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, когда-то являвшимся одним из самых доверенных членов ближайшего круга в Кремле", отмечает издание.

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