Компромісів щодо територіальної цілісності не буде, - Україна в ОБСЄ

Україна відкидає будь-які компроміси щодо її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив Постійний представник України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.

"Дозвольте мені чітко сформулювати: не може бути ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ніяких компромісів взагалі. І їх не буде", - наголосив він.

За словами Цимбалюка, "час для ігор скінчився".

"Для України та її народу має бути справжня безпека. Російські війська повинні залишити окуповані території. Необхідно гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України", - додав він.

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