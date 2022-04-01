Компромісів щодо територіальної цілісності не буде, - Україна в ОБСЄ
Україна відкидає будь-які компроміси щодо її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив Постійний представник України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.
"Дозвольте мені чітко сформулювати: не може бути ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ніяких компромісів взагалі. І їх не буде", - наголосив він.
За словами Цимбалюка, "час для ігор скінчився".
"Для України та її народу має бути справжня безпека. Російські війська повинні залишити окуповані території. Необхідно гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України", - додав він.
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нагадати пункти?
Якщо ми хочемо виграти, потрібно забити на лицарство і на свій імідж і робити усе, щоб ворог не міг творити все що йому заманеться.
Тебе б'є гопник зі зброєю, який хоче тебе вбити та пограбувати вже твоє тіло, в цей час тобі потрібно не думати *А що буде, якщо я з усієї сили дам йому по яйцям? Мене за це посадять, чи відпустять?* Ось наші політики задають це питання, але в момент атаки гопника треба правильно (для збереження свого життя та майна) розставляти пріоритети. Чому Україна завжди гарно воювала, але програвала в дипломатії? Тому що ставила неправильні пріорітети, чомусь позиція і добробут та вигода іншої сторони у нас більш пріорітетна, ніж наша. Це якийсь унікальний приклад державного та народного садомазахізма.
***** в 14-му каже бабі Меркель: "Хочу віджати Крим".
Баба Меркель каже: "Нізя. Не поймуть".
*****: "Давай тоді я на от'***** рєхферендум зроблю, дам кому тра ніштяків і ви мене прикриєте?".
Баба Меркель каже: "Ідєя гавно, але раз ти дуже хочеш, і ніштяки будуть знатні, то можна. Хто там про ту Україну знає. Гражданская вайна. Марінонетка расєї. Внутрішні разборки".
Ну і порішали. Зараз на це зовсім по-іншому дивиться світ. ***** може зробити, звісно, що завгодно, але що буде потім? А потім буде те, куди він зараз і так невпинно котиться. Він ще правда не роздуплився повністю, але вже скоро. Ти думаєш він би не застосував хімзброю по Маріуполю? Легко та з посмішкою! Але воно дико пересрало з того, як відреагував світ. Цього не було в 14-му, не було у 8-му, а зараз раптом є. От тут знову в плюгавій башці вилізло головне питання - що буде далі? Він би радий дати задню, але його свої ж зомбарі згноять. Згадай що було на болотах після заяви про відведення орків від Києва. Він теж цього дико сцить, бо тут навіть бункер не допоможе. Тому Донбас зараз останній шанс на реабілітацію. Решта - прикриття і маневри. Якщо ти говориш про референдум в Херсоні, то навіщо Антонівський міст, який в них за спиною замінували? Будуть драпати!
Дипломатія буде виходити із ситуації на фронті. В нас вперше настільки потужна армія та підтримка. Плюс нам дещо вже їде. Дещо дуже потрібне і ах*єнне. Зайди на сторінку Бутусова в фб, пост біля півночі. Тому, думаю, все буде добре.
Україна завжди програвала дипломатії в основному через зрадників, корупцію або ворожу агентуру у владі.
Путін помре? Сталін помер і інші генсеки за ним, Курили повернулись? Єльцин пішов, Придністров'є повернулось? Зі смертю вождя не працює. Давай інші варіанти.
Ок. Росія розвалюється. Калінінград, Курили, захоплена частина Фінляндії повернулись після розпаду СССР? Хоч якийсь приклад існує? Крім виходу зі складу республік, які мали певну автономію та юридичний статус, чого не має зараз Крим, він у складі південного округу.
Які ще варіанти? Санкції? На Північну Корею це дуже допомогло? Навіть не беру приклад з Росії чи СССР, там таких варіантів не було.
Може народ Мордору якось піде на поступки при революції? Ні. 80%+ вважають, що Крим їх. І тому навіть революція не змінить відношення більшості населення Мордору до нашої територіальної цілісності.
Більше варіантів я не бачу. Не тіште себе ілюзіями. Єдиний варіант повернути Крим та ОРДЛО - воєнним шляхом. І ми самі почати війну не можемо, бо тоді нам не будуть давати зброю. Єдиний шанс це зробити - зараз. Навіть за 50 років шансу не будет більше.
Санкції не допоможуть повернути окуповане, кацап на це ніколи не піде поки існує диктатура, лише збройні сили зможуть це зробити. А санкції можуть послабити або зовсім зняти деякі країни після фейкового миру українських колаборантів з окупантами. Тоді ще одна війна з новими силами агресора не за горами.
Крим є суверенною міжнародно визнаною територією України, в тому числі самим агресором. Україна має право на самооборону і відбиття своєї території в окупанта.
Кацапська ядерна доктрина передбачає наявність екзистенційної загрози існування того болота для застосування ЯЗ. Країни НАТО в свою чергу заявили, що вважатимуть нападом навіть якщо радіоактивна хмара зайде на їх територію.
Повернення власниками награбованого у розбійника не несе екзистенційної загрози існування для параші.
Україна повинна відновити свою територіальну цілісність і вступити в НАТО. Іншого шляху до миру не існує!
Даже морально это будет для них удар, пусть визжат и боятся.
Оставимо це нашим дітям хай займаються.
Арестович навіть все обоснував логічно - "ми набагато посилили свої позиції".