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Компромісів щодо територіальної цілісності не буде, - Україна в ОБСЄ

украина,чехия,протест

Україна відкидає будь-які компроміси щодо її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив Постійний представник України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.

"Дозвольте мені чітко сформулювати: не може бути ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ніяких компромісів взагалі. І їх не буде", - наголосив він.

За словами Цимбалюка, "час для ігор скінчився".

"Для України та її народу має бути справжня безпека. Російські війська повинні залишити окуповані території. Необхідно гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України", - додав він.

Читайте: Росія здійснює акти ядерного тероризму, - Україна в ОБСЄ

Автор: 

територіальна цілісність (150) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+12
тоді шо то було на подоляцько-чалих-ягрохімійських перемовинах?
нагадати пункти?
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01.04.2022 02:06
+11
"Дозвольте мені чітко сформулювати: не може бути ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ніяких компромісів взагалі. І їх не буде". А про це знають наші "славетні" делеганти?!
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01.04.2022 02:13
+8
зелені крутять місцем на якому сидять не ґірше кацапні.
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01.04.2022 02:09
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тоді шо то було на подоляцько-чалих-ягрохімійських перемовинах?
нагадати пункти?
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01.04.2022 02:06 Відповісти
Чергове намаганя " побачити мир" в "глазу" *****.
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01.04.2022 10:35 Відповісти
зелені крутять місцем на якому сидять не ґірше кацапні.
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01.04.2022 02:09 Відповісти
"Дозвольте мені чітко сформулювати: не може бути ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ніяких компромісів взагалі. І їх не буде". А про це знають наші "славетні" делеганти?!
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01.04.2022 02:13 Відповісти
Їх мабуть треба на перемовини відправлять з полком Азов
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01.04.2022 02:31 Відповісти
замість них відправляти полк Азов.
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01.04.2022 02:34 Відповісти
Це ще краща ідея
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01.04.2022 02:46 Відповісти
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01.04.2022 02:53 Відповісти
А для чого взагалі ці перемовини без компромісів? Якщо не капітуляція України, то московії? Можливо ціль цих зустрічей зовсім інша.
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01.04.2022 04:14 Відповісти
Формувати з резерву фронт та починати з Сумської, та Харківської області наступ на кацапію. Рівняти Білгород та другі цапські місця з землею. Війну треба переносити на територію кацапії, тим самим допомогти нашім хлопцям на Донбасі.
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01.04.2022 02:18 Відповісти
Бачу так і хочеш, щоб сюди прилетіло. Почитай спершу умови застосування московитами ядерної зброї. Та плюгава паскуда нагоди не пропустить, а тобі дай тільки язиком поляпати.
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01.04.2022 02:26 Відповісти
проблема в тому, що вони можуть ганяти по своїй території не залишая суттєвих сил на всяк випадок. А ми цього дозволити не можемо, в кожній області великі резерви. А якщо б ми перейшли через кордон і зайняли хоча б прикордонні територій, то їм прийшлось би гасити по своїм містам, щоб нас вибити і це б скувало їх війська.
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01.04.2022 02:52 Відповісти
Обстріл ордою своїх міст скувало би їх війська? Справді? Ти їх переоцінюєш.
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01.04.2022 02:55 Відповісти
так, бо ця арта повинна там стояти і стріляти, а не йти і стріляти в українське місто.
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01.04.2022 03:08 Відповісти
Звучить гарно, та навряд чи це можливо.
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01.04.2022 03:11 Відповісти
звичайно, ми хочемо всім показувати (як завжди) що ми такі лицарі, воїни добра. Та нах*я таке потрібно, якщо з цього лицарства чи мученичества гинуть наші люди, знищуються міста та Росія реально крім смертей орків нічим не платить за вторгнення?

Якщо ми хочемо виграти, потрібно забити на лицарство і на свій імідж і робити усе, щоб ворог не міг творити все що йому заманеться.
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01.04.2022 03:16 Відповісти
Я розумію твій гнів і повністю його розділяю, та це не лицарство. Це сторона правди, закону, цінностей цивілізованого світу. Колись в чеченських війнах теж з окупантами цяцькалися, годували і давали мамці дзвонити. Це, звісно ж, не спрацювало. В кінці кампанії на відео вже відрізали голови. Це теж не дуже допомогло, та в цей момент від них відвернувся весь світ. Повір, паскуди заплатять. Вони вже платять. Сьогодні за кордоном москаль змушений на с**е одягати нашу символіку, тільки щоб не розтрощили **@ло з рускагаварящєй щелепою. Це тільки початок. Їх режим впаде, як і всі до цього. Тоді зомбарі самі будуть рвати царя, та їх це не врятує.
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01.04.2022 03:32 Відповісти
Це було б порушенням міжнародного права, статуту ООН за яким Україна має право лише на самооборону, захоплення території кацапії може трактуватися чимось більшим. Тоді москалі матимуть дійсне і моральне зобов'язання захищати своє болото.
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01.04.2022 04:39 Відповісти
тобто за твоїми словами, РСЗО в 1 км вглиб їх кордонів просто невразливі? Вони можуть, наприклад, накривати Суми місяцями, а ми не можемо відповісти? Не неси нісенітницю.
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01.04.2022 04:47 Відповісти
більш того, ми не претендуємо на захоплення територій Мордору. Бойові дії на чиїсь території не є автоматично захопленням. Америка бомбила Ірак, вони зробили частину Ірака 51-м штатом? Ні. Афганістан? Ніхто не претендує і не збирається анексувати мордорські землі, але бої вести можна.
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01.04.2022 04:53 Відповісти
Знищення воєнної інфраструктури та припасів, так
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01.04.2022 16:21 Відповісти
дякуючи цьому лицарству ми не такі як кацапи і живемо не так як кацапи.
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01.04.2022 10:26 Відповісти
Ти і про звільнення окупованого Криму теж саме скажеш? «Не сунься, а то прилетить.» Рашенфюрер з таким успіхом може і всю лівобережну Україну оголосити своєю
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01.04.2022 04:25 Відповісти
Ну, не зовсім може. Вони намагаються косити під дотримання процедури про самовизначення. Весь цей цирк з рєфєрєндумами і тд. Лівобережну навряд чи зараз відіжме, а за Крим цілком може прилетіти. Гадаю, що тут доведеться тиснути тільки санкціями. Як добре, що вони вже є і будуть посилюватись. Їх не знімуть до відновлення територіальної цілісності. Вже на перегорах кацапи питання про Крим ставлять, який раніше був табу. Це вже камінь на шиї, який тягне на дно. Самі відадуть. Побачиш.
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01.04.2022 04:45 Відповісти
Ну ось завтра вони оголосять про референдум в Херсоні, післязавтра скажуть, що 96% за те, щоб увійти до Мордору. Чим це буде відрізнятись від референдуму в Криму? Нічим. Також незаконно, також абсурдно і також ніхто не повірить. Але чомусь все одно за Херсон битимуться, чому ж за Крим не треба? Там не українці?
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01.04.2022 04:51 Відповісти
А весь прикол в тому, що так вже не вийде. Тут їх війська, тут "спецоперація", тому будь-які референдуми згідно міжнародного права є нікчемними. А в Криму були "зелені чєлавєчкі". Це вже потім ***** визнало, що чєлавєчкі були його, та було пізно, бо світ вже проковтнув і отримав плюшки у вигляді газу та перспектив розвитку економіки. Зараз не проканає.
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01.04.2022 04:59 Відповісти
Ти береш до уваги аргументи Мордору по Криму, але по Херсону береш до уваги міжнародне право. По міжнародному праву і той рефендум і цей потенційний - однакові. Для Мордору приєднання Криму чи Херсону до свого складу також для його *конституції і закону* - однакові. Тому, по своїм законам вони будуть реагувати однаково. Тому ми або ігноруємо цю х**ню, або починаємо визнавати їх законодавство та їх політичні рішення як щось, що має реальну юридичну силу.

Тебе б'є гопник зі зброєю, який хоче тебе вбити та пограбувати вже твоє тіло, в цей час тобі потрібно не думати *А що буде, якщо я з усієї сили дам йому по яйцям? Мене за це посадять, чи відпустять?* Ось наші політики задають це питання, але в момент атаки гопника треба правильно (для збереження свого життя та майна) розставляти пріоритети. Чому Україна завжди гарно воювала, але програвала в дипломатії? Тому що ставила неправильні пріорітети, чомусь позиція і добробут та вигода іншої сторони у нас більш пріорітетна, ніж наша. Це якийсь унікальний приклад державного та народного садомазахізма.
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01.04.2022 05:07 Відповісти
"По міжнародному праву і той рефендум і цей потенційний - однакові." Так! Я абсолютно погоджуюсь, але справа не лише в цьому. Тут ***** набагато важливіше як після цього його сприйматиме світ, чи погодяться з ним торгувати, мати дипвідносини і тд. Раз пішли аналогії про гопників, то спробую пояснити думку теж по-іншому.
***** в 14-му каже бабі Меркель: "Хочу віджати Крим".
Баба Меркель каже: "Нізя. Не поймуть".
*****: "Давай тоді я на от'***** рєхферендум зроблю, дам кому тра ніштяків і ви мене прикриєте?".
Баба Меркель каже: "Ідєя гавно, але раз ти дуже хочеш, і ніштяки будуть знатні, то можна. Хто там про ту Україну знає. Гражданская вайна. Марінонетка расєї. Внутрішні разборки".
Ну і порішали. Зараз на це зовсім по-іншому дивиться світ. ***** може зробити, звісно, що завгодно, але що буде потім? А потім буде те, куди він зараз і так невпинно котиться. Він ще правда не роздуплився повністю, але вже скоро. Ти думаєш він би не застосував хімзброю по Маріуполю? Легко та з посмішкою! Але воно дико пересрало з того, як відреагував світ. Цього не було в 14-му, не було у 8-му, а зараз раптом є. От тут знову в плюгавій башці вилізло головне питання - що буде далі? Він би радий дати задню, але його свої ж зомбарі згноять. Згадай що було на болотах після заяви про відведення орків від Києва. Він теж цього дико сцить, бо тут навіть бункер не допоможе. Тому Донбас зараз останній шанс на реабілітацію. Решта - прикриття і маневри. Якщо ти говориш про референдум в Херсоні, то навіщо Антонівський міст, який в них за спиною замінували? Будуть драпати!
Дипломатія буде виходити із ситуації на фронті. В нас вперше настільки потужна армія та підтримка. Плюс нам дещо вже їде. Дещо дуже потрібне і ах*єнне. Зайди на сторінку Бутусова в фб, пост біля півночі. Тому, думаю, все буде добре.
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01.04.2022 05:46 Відповісти
Тут не вірне трактування, все набагато простіше ніж садомазохізм
Україна завжди програвала дипломатії в основному через зрадників, корупцію або ворожу агентуру у владі.
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01.04.2022 18:31 Відповісти
Та й з військової точки це не так просто. Я не експерт, ні на що не претендую, та все ж: перешийок взяти - покласти просто купу людей. Вузьке місце, мости, артилерія з території АРК. Десантування при відсутності флоту та переваги в повітрі - смертний вирок. Не думаю, що хтось готовий стільки народу покласти. Тим більше, що є можливість забрати без бою.
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01.04.2022 05:06 Відповісти
наведи мені приклад, коли Росія віддавала щось награбоване без бою? І чому ми також без бою не можемо повернути Херсон, якщо Крим можна? Давай без ілюзій. Як мирно, без бою можна повернути 7% нашої території та 1.5 млн захоплених людей в Криму?

Путін помре? Сталін помер і інші генсеки за ним, Курили повернулись? Єльцин пішов, Придністров'є повернулось? Зі смертю вождя не працює. Давай інші варіанти.

Ок. Росія розвалюється. Калінінград, Курили, захоплена частина Фінляндії повернулись після розпаду СССР? Хоч якийсь приклад існує? Крім виходу зі складу республік, які мали певну автономію та юридичний статус, чого не має зараз Крим, він у складі південного округу.

Які ще варіанти? Санкції? На Північну Корею це дуже допомогло? Навіть не беру приклад з Росії чи СССР, там таких варіантів не було.

Може народ Мордору якось піде на поступки при революції? Ні. 80%+ вважають, що Крим їх. І тому навіть революція не змінить відношення більшості населення Мордору до нашої територіальної цілісності.

Більше варіантів я не бачу. Не тіште себе ілюзіями. Єдиний варіант повернути Крим та ОРДЛО - воєнним шляхом. І ми самі почати війну не можемо, бо тоді нам не будуть давати зброю. Єдиний шанс це зробити - зараз. Навіть за 50 років шансу не будет більше.
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01.04.2022 05:15 Відповісти
"наведи мені приклад, коли Росія віддавала щось награбоване без бою?" Легенько. Польша, східний Берлін, розпад совка та проголошення незалежності учасників. До речі, причини розпаду останнього були такі ж, як і зараз. Дежавю. Зрозумій, питання не в тому чого хоче його насєлєніє, а в тому, чим воно готове за це платити. Таких санкцій навіть совок не мав за 70 з гаком років існування. Та хєр з тим совком, там завжди в гівні жили і не плакали, а ці ж то благополуччя та прогрес в руках вже встигли потримати. За сраним маком з інстою загальнодержавний траур влаштували, дебіли. Ніхто не відмовляється від наших територій. Просто стоїть питання: покласти сьогодні тисячі кращих синів України з загрозою застосування ЯЗ та ще мільйонами жертв і можливістю все здобуте просрати, чи забрати завтра, але без бою. Я розумію про що ти кажеш. Про шанс, момент історичної справедливості і мені це теж добряче шкребе по душі. Більше того, не так давно я сам притримувався цієї позиції, та трохи заспокоївсь і почав розглядати всі можливі варіанти, їх ціну та наслідки. Знаю точно, що повернемо все. Питання лише в способах.
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01.04.2022 06:11 Відповісти
Та кто там успел пожить нормально, в маскве и ****** только, в остальном замкадье как жили в говне так и живут. А по поводу ЯО - если ***** захочет его применить, то повод он найдет. Я думаю по ЯО его сейчас сдерживает только боязнь возможной реакции всех остальных, которые его своим ЯО ******* все дружно, в случае чего.
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01.04.2022 08:27 Відповісти
Так він же ЯЗ не по НАТО збирається застосовувати.
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01.04.2022 16:11 Відповісти
Вони не були проголошені територією московії чи срср. Коли срср розпався, то й усі його члени проголосили незалежність
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01.04.2022 18:44 Відповісти
уважно подивись коли вони вийшли, а коли розпався совок.
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01.04.2022 18:57 Відповісти
В будь-якому разі окремі європейські держави інше ніж Крим і таке ніколи не пройде.
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01.04.2022 19:27 Відповісти
Немає такої процедури самовизначення для Криму як територіальної одиниці України. Це лише цирк і не більше. Це не окремий народ.
Санкції не допоможуть повернути окуповане, кацап на це ніколи не піде поки існує диктатура, лише збройні сили зможуть це зробити. А санкції можуть послабити або зовсім зняти деякі країни після фейкового миру українських колаборантів з окупантами. Тоді ще одна війна з новими силами агресора не за горами.
Крим є суверенною міжнародно визнаною територією України, в тому числі самим агресором. Україна має право на самооборону і відбиття своєї території в окупанта.
Кацапська ядерна доктрина передбачає наявність екзистенційної загрози існування того болота для застосування ЯЗ. Країни НАТО в свою чергу заявили, що вважатимуть нападом навіть якщо радіоактивна хмара зайде на їх територію.
Повернення власниками награбованого у розбійника не несе екзистенційної загрози існування для параші.
Україна повинна відновити свою територіальну цілісність і вступити в НАТО. Іншого шляху до миру не існує!
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01.04.2022 18:23 Відповісти
Правильно. Для связывания сил врага нужно обязательно заходить на его территорию.Это нормально и похвально. Пусть охраняет или защищает.Иначе не победить.Слишком велика навала и временно мы можем и отступить в Донецкой и Луганской области, что бы не потерять армию.Но боеспособность армии раши крепко подкошена, осталось только количество но не качество.
Даже морально это будет для них удар, пусть визжат и боятся.
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01.04.2022 06:04 Відповісти
Компромісів не буде, но віддамо Донбас і Крим, будемо боятися забрати назад.
Оставимо це нашим дітям хай займаються.
Арестович навіть все обоснував логічно - "ми набагато посилили свої позиції".
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01.04.2022 10:23 Відповісти
але посилив наші позиції точно не арестович. що ж до компромісів, ми не можемо собі дозволити компроміси, коли наш ворог віверто і нахабно на цілий Світ заявляє що прийшов нас знищити як націю.
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01.04.2022 10:27 Відповісти
тільки суд на вищим керівництвом росії, виплата росією репарацій Україні, ЗСУ і постійні навчання з нашими союзниками(навіть без вступу до НАТО) буде гарантувати безпеку і суверенітет Україні на десятиліття. Вся несенітниця від люсі, подоляків, хламідій не має нічого спільного з реальністю ці люди не професійні, вони паразити
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01.04.2022 13:25 Відповісти
 
 