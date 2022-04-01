Надзвичайникам не вистачає рук, ДСНС доводиться працювати цілодобово, - МВС

Від початку війни РФ проти України усі структури, що входять до складу МВС працюють у режимі 24/7.

Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, першого удару на себе прийняла Державна прикордонна служба України. У свою чергу підрозділи Національної гвардії України беруть безпосередню участь у бойових діях разом із Збройними Силами України.

Національна поліція України здійснює функцію з охорони правопорядку в містах та селах, контролює блокпости, проводить роботи з виявлення диверсійно-розвідувальних груп та допомагає у проходженні гуманітарних коридорів.

Співробітники ДСНС України першими опиняються на місцях влучення ворожих снарядів, почасти просто під обстрілами і ризикуючи власним життям, розбирають завали, допомагають тим, хто вижив і витягують тіла загиблих.

"Надзвичайникам не вистачає рук, бо через постійні атаки ворога з повітря, пожежі та руйнацію будинків їм доводиться працювати цілодобово", - зазначив Бондаренко.

Він також повідомив, що від початку війни усі відомства, що входять до складу МВС працюють у режимі "24/7" - без відпочинку та зупинки.

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