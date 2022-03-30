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Новини Війна
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Над Києвом вночі збили кілька ракет, - МВС

київ

Упродовж ночі над Києвом було збито кілька ракет РФ.

Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив в ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Києві, наскільки ми можемо наразі говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Наразі ситуація уточнюється", - сказав він.

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Говорячи про криміногенну ситуацію у столиці, Денисенко зазначив, що вона наразі у цілому на досить низькому рівні.

"У Києві, якщо ми будемо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час. Щодо воєнної ситуації – то кожен розуміє, що якщо тривога – то треба йти в укриття", - уточнив він.

За його словами, також наразі у столиці вдалося нормалізувати ситуацію з блокпостами.

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"Так, є черги при переході через мости київські. Але у цілому можемо говорити про те, що з блокпостами наразі ситуація більш-менш врегульована", - сказав радник глави МВС України.

Автор: 

Київ (19400) МВС (3499) ракети (4000) Денисенко Вадим (119) Повітряні атаки на Київ (735)


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Если стоит задача запуска экономики в Киеве, очередь в час и более на мосту - это очень плохо. Имеет смысл как то реорганизовать проезд по моста
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30.03.2022 09:52 Відповісти
ну чего,городскую электричку запустили; ещё один мост открыли; ну и рабочий день по возможности сокращён у многих.
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30.03.2022 09:59 Відповісти
Сьогодні відкрили південний міст. Буде краще
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30.03.2022 10:03 Відповісти
по чем узнал что именно гуманитарка и что продается?
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30.03.2022 11:44 Відповісти
 
 