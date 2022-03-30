Над Києвом вночі збили кілька ракет, - МВС

Упродовж ночі над Києвом було збито кілька ракет РФ.

Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив в ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Києві, наскільки ми можемо наразі говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Наразі ситуація уточнюється", - сказав він.

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Говорячи про криміногенну ситуацію у столиці, Денисенко зазначив, що вона наразі у цілому на досить низькому рівні.

"У Києві, якщо ми будемо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час. Щодо воєнної ситуації – то кожен розуміє, що якщо тривога – то треба йти в укриття", - уточнив він.

За його словами, також наразі у столиці вдалося нормалізувати ситуацію з блокпостами.

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"Так, є черги при переході через мости київські. Але у цілому можемо говорити про те, що з блокпостами наразі ситуація більш-менш врегульована", - сказав радник глави МВС України.