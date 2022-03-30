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Новости Война
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Над Киевом ночью сбили несколько ракет, - МВД

київ

За ночь над Киевом было сбито несколько ракет РФ.

Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Киеве, насколько мы можем сейчас говорить, было сбито несколько ракет, над столицей. В настоящее время ситуация уточняется", - сказал он.

Говоря о криминогенной ситуации в столице, Денисенко отметил, что она находится в целом на достаточно низком уровне.

"В Киеве, если мы будем говорить о криминогенной ситуации, она в целом на достаточно низком уровне. Уголовных преступлений в разы меньше, чем было в довоенное время. Что касается военной ситуации – каждый понимает, что если тревога – то нужно идти в укрытие", - уточнил он.

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По его словам, также в столице удалось нормализовать ситуацию с блокпостами.

"Да, есть очереди при переходе через мосты киевские. Но в целом можем говорить о том, что с блокпостами ситуация более-менее урегулирована", - сказал советник главы МВД Украины.

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Киев (25466) МВД (9316) ракеты (3549) Денисенко Вадим (96)


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Если стоит задача запуска экономики в Киеве, очередь в час и более на мосту - это очень плохо. Имеет смысл как то реорганизовать проезд по моста
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30.03.2022 09:52 Ответить
ну чего,городскую электричку запустили; ещё один мост открыли; ну и рабочий день по возможности сокращён у многих.
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30.03.2022 09:59 Ответить
Сьогодні відкрили південний міст. Буде краще
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30.03.2022 10:03 Ответить
по чем узнал что именно гуманитарка и что продается?
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30.03.2022 11:44 Ответить
 
 