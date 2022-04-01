"Там, де не стріляють - будемо сіяти", - глава Сумської ОВА - аграріям

На Сумщині планують розпочати посівну у районах, де не ведуться бойові дії з російськими окупантами.

Про це у Telegram заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють - будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш -менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - зазначив він.

Також очільник ОВА заявив, що у Тростянці продовжують відновлювати газо- і електропостачання

"Станом на 18.00 по Тростянецькій дільниці заживлено одну ПЛ (100 споживачів). Роботи тривають. Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менше 50 абонентів)", - додав він.

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