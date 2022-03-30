Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

В господарствах Київської області стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року. Її розпочато у надскладних умовах.

Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще ніколи, за часів незалежності України, нам не доводилося сіяти хліб під вибухи та пожежі, - сказав Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації. - Та аграрії розуміють важливість надійного тилу для захисників Батьківщини. Тому вважають свою роботу другим фронтом у боротьбі нашого народу за свободу. Сьогодні сам переконався у цьому. Поспілкувався з людьми. Настрій у всіх бойовий та бадьорий. Аграрії запевнили – хліб буде".

На сьогодні почали сіяти у господарствах Білоцерківського, Фастівського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів, такі важливі для забезпечення області продовольством культури, як яра пшениця, ярий ячмінь.



Є труднощі із наявністю мінеральних добрив та пального. Банки вже розпочали кредитування аграріїв.

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