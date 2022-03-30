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Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

В господарствах Київської області стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року. Її розпочато у надскладних умовах.

Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще ніколи, за часів незалежності України, нам не доводилося сіяти хліб під вибухи та пожежі, - сказав Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації. - Та аграрії розуміють важливість надійного тилу для захисників Батьківщини. Тому вважають свою роботу  другим фронтом у боротьбі нашого народу за свободу. Сьогодні сам переконався у цьому. Поспілкувався з людьми. Настрій у всіх бойовий та бадьорий. Аграрії запевнили – хліб буде".

На сьогодні почали сіяти у господарствах Білоцерківського, Фастівського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів, такі важливі для забезпечення області продовольством культури, як яра пшениця, ярий ячмінь.

Є труднощі із наявністю мінеральних добрив та пального. Банки вже розпочали кредитування аграріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує, – голова ОВА

Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА 01
Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА 02
Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА 03
Посівна кампанія стартувала на Київщині, - ОВА 04

Автор: 

Київська область (4017) посівна (128) Павлюк Олександр (216)


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30.03.2022 20:05 Відповісти
А кацапоиды дадут собрать урожай? Или будут сжигать ракетами и диверсантами?
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30.03.2022 20:07 Відповісти
Ніхто не бачив як горить поле стиглої пшениці? Нє? То скоро побачите.
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30.03.2022 20:08 Відповісти
Поки та пшениця буде стиглою, вже кацапстану не буде
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30.03.2022 20:40 Відповісти
Один Латвиец отправил уже более 100 джипов в Украину. Латвийцы просто отдают свои машины.
На очереди партия грузовиков
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30.03.2022 20:23 Відповісти
Ми бачимо, хто нам допомогає, і цінуємо це. Латвії респект!
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30.03.2022 21:05 Відповісти
 
 