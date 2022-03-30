Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

В хозяйствах Киевской области стартовала посевная кампания под урожай 2022 года. Она начата в сверхсложных условиях.

Об этом в Telegram сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Еще никогда, во времена независимости Украины, нам не приходилось сеять хлеб во взрывы и пожары, - сказал Александр Павлюк, глава Киевской областной военной администрации. - Но аграрии понимают важность надежного тыла для защитников Родины. Поэтому считают свою работу вторым фронтом в борьбе нашего народа за свободу. Сегодня сам убедился в этом. Пообщался с людьми. Настроение у всех боевое и бодрое. Аграрии заверили – хлеб будет".

На сегодняшний день начали сеять в хозяйствах Белоцерковского, Фастовского, Бориспольского, Броварского и Обуховского районов, такие важные для обеспечения области продовольствием культуры, как яровая пшеница, яровой ячмень.

Есть трудности с наличием минеральных удобрений и горючего. Банки уже приступили к кредитованию аграриев.

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