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Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

В хозяйствах Киевской области стартовала посевная кампания под урожай 2022 года. Она начата в сверхсложных условиях.

Об этом в Telegram сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Еще никогда, во времена независимости Украины, нам не приходилось сеять хлеб во взрывы и пожары, - сказал Александр Павлюк, глава Киевской областной военной администрации. - Но аграрии понимают важность надежного тыла для защитников Родины. Поэтому считают свою работу вторым фронтом в борьбе нашего народа за свободу. Сегодня сам убедился в этом. Пообщался с людьми. Настроение у всех боевое и бодрое. Аграрии заверили – хлеб будет".

На сегодняшний день начали сеять в хозяйствах Белоцерковского, Фастовского, Бориспольского, Броварского и Обуховского районов, такие важные для обеспечения области продовольствием культуры, как яровая пшеница, яровой ячмень.

Есть трудности с наличием минеральных удобрений и горючего. Банки уже приступили к кредитованию аграриев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посевной кампании на Ривненщине ничего не угрожает, – глава ОВА

Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА 01
Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА 02
Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА 03
Посевная кампания стартовала в Киевской области, - ОВА 04

Киевская область (4128) посевная (42) Павлюк Александр (191)


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30.03.2022 20:05 Ответить
А кацапоиды дадут собрать урожай? Или будут сжигать ракетами и диверсантами?
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30.03.2022 20:07 Ответить
Ніхто не бачив як горить поле стиглої пшениці? Нє? То скоро побачите.
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30.03.2022 20:08 Ответить
Поки та пшениця буде стиглою, вже кацапстану не буде
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30.03.2022 20:40 Ответить
Один Латвиец отправил уже более 100 джипов в Украину. Латвийцы просто отдают свои машины.
На очереди партия грузовиков
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30.03.2022 20:23 Ответить
Ми бачимо, хто нам допомогає, і цінуємо це. Латвії респект!
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30.03.2022 21:05 Ответить
 
 