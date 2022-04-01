Латвія заборонила символіку воєнної агресії Росії

У четвер Сейм Латвії підтримав поправку до закону, що забороняє використання на публічних заходах символів, які прославляють воєнну агресію або воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Сейму.

У четвер, 31 березня, у другому – остаточному – читанні Сейм підтримав поправки до Закону про безпеку масових видовищ і масових заходів, які були визнані невідкладними. Вони забороняють використання у публічних заходах символів, що використовуються для позначення воєнної агресії та воєнних злочинів, за винятком випадків, коли немає мети виправдати чи прославити ці злочини.

"Засуджуючи воєнні дії росії в Україні, ми маємо непорушно дотримуватись того, що символи, які прославляють російську військову агресію, а саме: літери "Z", "V" або інші символи, які використовуються для цієї мети, є неприйнятними на публічних заходах", - пояснив Артус Кайміньш, очільник парламентської комісії з прав людини та зв'язків із громадськістю.

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Закон забороняє також пропаганду, прославлення подій, що містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів.

Також нові поправки передбачають, що організатору заходу не буде видано дозвіл на його проведення, якщо він проводитиметься ближче за 200 метрів від будь-якого пам'ятника, що вславляє перемогу та пам'ять Радянської армії або її воїнів у Латвії.

Крім того, збільшено штраф за порушення встановленого порядку організації та проведення масових видовищних та святкових заходів: до 400 євро - для фізичних осіб, до 3 200 євро - на юридичну особу.

Ця подія відбувається на тлі повномасштабної війни, розв`язаної 24 лютого росією проти України.

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