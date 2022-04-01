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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем'єр-міністр Канади зустрівся з українськими депутатами

трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся в Оттаві з членами української парламентської делегації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Трюдо в Twitter.

"Сьогодні я розмовляв з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома і допомогу, яку вони потребують від Канади і всього світу. Їх стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення, і ми продовжимо підтримувати їх", - написав Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну немає місця у "Великій двадцятці", - Трюдо

Автор: 

депутат (1771) Канада (2187) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+12
В белгороді (кацапстан) стався "хлопок" на нафтобазі. горить. добре горить
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01.04.2022 06:44
+10
Англия единственная страна, которая поддерживает Украину без всякой задней мысли. Благослови бог Англию
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01.04.2022 07:04
+8
Великобритания рекомендует Украине не заключать мир с Россией
02:34

Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и Германия по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с Рссией, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина будет находиться в максимально сильной позиции.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».
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01.04.2022 06:52
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В белгороді (кацапстан) стався "хлопок" на нафтобазі. горить. добре горить
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01.04.2022 06:44 Відповісти
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01.04.2022 06:51 Відповісти
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01.04.2022 06:57 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
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01.04.2022 06:50 Відповісти
Великобритания рекомендует Украине не заключать мир с Россией
02:34

Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и Германия по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с Рссией, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина будет находиться в максимально сильной позиции.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».
показати весь коментар
01.04.2022 06:52 Відповісти
Англия единственная страна, которая поддерживает Украину без всякой задней мысли. Благослови бог Англию
показати весь коментар
01.04.2022 07:04 Відповісти
Боже Храни Королеву, с детства болею за Лондон!
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Есть посол для всех вопросов! В военное время торговать депутатскими ряхами за бугром - не слишком ли накладно для воюющей страны? Слишком!
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01.04.2022 07:03 Відповісти
🔥 Министерство обороны Великобритании передаст украинской армии 84 000 защитных шлемов Mk6 и Mk6A.
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01.04.2022 07:13 Відповісти
Канадійці, дайте зброї будь ласка! Останнє ми самі зробимо.
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01.04.2022 07:44 Відповісти
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается ...

"Готовность Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю? Украину подтолкнуть, а не РФ? Жертву "принудить к миру", а не агрессора, который продолжает превращать Украину в сплошной МАРИУПОЛЬ

Еще в Женеве Байден по умолчанию согласился с притязаниями Путина к Украине в обмен на "дружить" против Китая, который также согласился с намерениями Путина?

Но, путин не "сдержал слово" - не анексировал Украину за три дня.

Вот такие нестыковки... получились...
Но окно возможностей сохраняется - небо не закрывают и прочее прочая что могло бы остановить войну...

Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается
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01.04.2022 09:48 Відповісти
 
 