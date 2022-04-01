Прем'єр-міністр Канади зустрівся з українськими депутатами
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся в Оттаві з членами української парламентської делегації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Трюдо в Twitter.
"Сьогодні я розмовляв з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома і допомогу, яку вони потребують від Канади і всього світу. Їх стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення, і ми продовжимо підтримувати їх", - написав Трюдо.
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02:34
Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и Германия по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с Рссией, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина будет находиться в максимально сильной позиции.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».
"Готовность Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю? Украину подтолкнуть, а не РФ? Жертву "принудить к миру", а не агрессора, который продолжает превращать Украину в сплошной МАРИУПОЛЬ
Еще в Женеве Байден по умолчанию согласился с притязаниями Путина к Украине в обмен на "дружить" против Китая, который также согласился с намерениями Путина?
Но, путин не "сдержал слово" - не анексировал Украину за три дня.
Вот такие нестыковки... получились...
Но окно возможностей сохраняется - небо не закрывают и прочее прочая что могло бы остановить войну...
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается