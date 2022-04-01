Прем'єр-міністр Канади зустрівся з українськими депутатами

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся в Оттаві з членами української парламентської делегації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Трюдо в Twitter.

"Сьогодні я розмовляв з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома і допомогу, яку вони потребують від Канади і всього світу. Їх стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення, і ми продовжимо підтримувати їх", - написав Трюдо.

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