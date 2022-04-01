Путіну немає місця у "Великій двадцятці", - Трюдо
Країни G20 мусять переглянути участь Росії та її президента Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал CBC, таку заяву зробив канадський прем’єр Джастін Трюдо.
"Коли справа доходить до того, що Володимир Путін сидітиме за цим столом разом з нами, то це стане надзвичайно складно для нас і непродуктивно для G20", - сказав заявив Трюдо.
"У підсумку, це не може бути звичайною справою, коли Володимир Путін сидить за столом і робить вигляд, що все в порядку. Тому що це не так, і це цілком його провина",- додає він.
Трюдо уточнює – група G20, головним завданням якої є забезпечення економічного зростання у світі, за участі Росії просто не зможе виконувати своє завдання.
"Росія прямо зараз, своїм незаконним вторгненням в Україну, зірвала економічне зростання для всього світу і не може бути конструктивним партнером ", -додає він.
Нагадаємо, G20 – це неформальна група з 19 високорозвинених країн і Європейського Союзу. Члени цього органу зустрічаються один раз на рік для зустрічей на високому рівні.
Наступна зустріч "Двадцятки" має відбутися 15-16 листопада в Індонезії. У російському МЗС раніше заявляли, що Путін збирається відвідати цю зустріч.
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Порівняння економік "вєлікіх скрєподєржатєлєй" і штату Тексас, який власне майже вдвічі поступається штату Каліфорнія. І ця дата застаріла, 2018 року.
2021 Texas GDP was $2,104,579
2021 California GDP was $3,513,348
2020 Russia GDP was $1,483,500 with projection for 2021 $1,710,70
Оскільки дані базуються на офіційних то враховуючи закритість і маніпулювання мокшанської статистики, скорше всього їхні цифри не відображають реальний стан економіки.
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