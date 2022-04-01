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Новини Санкції проти Росії
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Путіну немає місця у "Великій двадцятці", - Трюдо

трюдо

Країни G20 мусять переглянути участь Росії та її президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал CBC, таку заяву зробив канадський прем’єр Джастін Трюдо.

"Коли справа доходить до того, що Володимир Путін сидітиме за цим столом разом з нами, то це стане надзвичайно складно для нас і непродуктивно для G20", - сказав заявив Трюдо.

"У підсумку, це не може бути звичайною справою, коли Володимир Путін сидить за столом і робить вигляд, що все в порядку. Тому що це не так, і це цілком його провина",- додає він.

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Трюдо уточнює – група G20, головним завданням якої є забезпечення економічного зростання у світі, за участі Росії просто не зможе виконувати своє завдання.

"Росія прямо зараз, своїм незаконним вторгненням в Україну, зірвала економічне зростання для всього світу і не може бути конструктивним партнером ", -додає він.

Нагадаємо, G20 – це неформальна група з 19 високорозвинених країн і Європейського Союзу. Члени цього органу зустрічаються один раз на рік для зустрічей на високому рівні.

Наступна зустріч "Двадцятки" має відбутися 15-16 листопада в Індонезії. У російському МЗС раніше заявляли, що Путін збирається відвідати цю зустріч.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+21
....зате йому є місце у Гаазькому Трибуналі
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01.04.2022 02:11
+8
Хто бажає сісти за один стіл з сином сатани- ******?
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01.04.2022 02:13
+8
зелені вже сидять і крок за кроком пропонують кацапам злити україньську держаавність і самостійність - і це дуже огидно бачити.
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01.04.2022 02:19
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....зате йому є місце у Гаазькому Трибуналі
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01.04.2022 02:11 Відповісти
Там і до пекла недалеко.
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01.04.2022 05:36 Відповісти
Хто бажає сісти за один стіл з сином сатани- ******?
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01.04.2022 02:13 Відповісти
зелені вже сидять і крок за кроком пропонують кацапам злити україньську держаавність і самостійність - і це дуже огидно бачити.
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01.04.2022 02:19 Відповісти
********* - в спам!
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01.04.2022 05:30 Відповісти
Zе мечтает не только сесть ОПЯТЬ с ним за один стол а и позаглядывать ему в глаз и увидеть там мир
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01.04.2022 08:39 Відповісти
А Україна є в "Великій-20"?
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01.04.2022 02:29 Відповісти
А Швейцария или Норвегия?
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01.04.2022 02:40 Відповісти
Нема.
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01.04.2022 04:04 Відповісти
Дуже гарно. Хай паскуда знає, що тепер з ним за один стіл сісти бридко. Навіть довгий. Крім того, навряд чи зараз економіка орди в топ-20. Пора вставати, плюгавий.
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01.04.2022 02:48 Відповісти
кацекономіка і раніше ніколи не була в топ-20.
просто на цю бензаколонку перестали зворачувати, тягнуть до іншої...
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01.04.2022 03:14 Відповісти
Дело даже не в экономике, а в том что он военный преступник.
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01.04.2022 03:46 Відповісти


Порівняння економік "вєлікіх скрєподєржатєлєй" і штату Тексас, який власне майже вдвічі поступається штату Каліфорнія. І ця дата застаріла, 2018 року.
2021 Texas GDP was $2,104,579
2021 California GDP was $3,513,348

2020 Russia GDP was $1,483,500 with projection for 2021 $1,710,70

Оскільки дані базуються на офіційних то враховуючи закритість і маніпулювання мокшанської статистики, скорше всього їхні цифри не відображають реальний стан економіки.

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01.04.2022 04:47 Відповісти
Цій потворі немає місця на землі.коли воно здохне це ботоксне *****.
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01.04.2022 05:42 Відповісти
Если страна под санкциями, то ей нигде нет места, кроме у себя.....
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01.04.2022 07:35 Відповісти
Зачесались. Давно пора гнать пыню в шею.
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01.04.2022 07:48 Відповісти
треба казати не путіну, а раіссі немає місця
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01.04.2022 08:13 Відповісти
ему и среди живых места нет.
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01.04.2022 08:44 Відповісти
Не ***** а сращці. ***** лише на шибенецю
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01.04.2022 09:08 Відповісти
А пригласить на саммит, и грохнуть? Я уже и Зеленского готов на переговоры с ****** отправить, с поясом шахида.
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01.04.2022 09:19 Відповісти
Ціна на доллар в параші вернулась на рівень довоєнного часу. На мій погляд Ж20 потрібно зробути щось конкретне, а не пи.дякати.
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/
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01.04.2022 09:26 Відповісти
По такой цене его в банке всё равно кацапы не купят,а на черном рынке он 200+ рублей
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01.04.2022 09:42 Відповісти
ботаксному, Педофильному Шныру и его ПИД,,,рашенскому Фекалистану нету места не земле грешной....
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01.04.2022 09:30 Відповісти
***** нет места среди людей!
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01.04.2022 11:21 Відповісти
Пуйлу немає місця під сонцем.
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01.04.2022 11:52 Відповісти
місце путіна і росії в суді і ізоляції
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01.04.2022 13:19 Відповісти
 
 