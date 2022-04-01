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Новости Санкции против России
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Путину нет места в "Большой двадцатке", - Трюдо

трюдо

Страны G20 должны пересмотреть участие России и ее президента Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал CBC, такое заявление сделал канадский премьер Джастин Трюдо.

"Когда дело доходит до того, что Владимир Путин будет сидеть за этим столом вместе с нами, то это станет очень сложно для нас и непродуктивно для G20", - сказал Трюдо.

"В итоге, это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин сидит за столом и делает вид, что все в порядке. Потому что это не так, и это полностью его вина", – добавляет он.

Трюдо уточняет – группа G20, главной задачей которой является обеспечение экономического роста в мире, с участием России просто не сможет выполнять свою задачу.

"Россия прямо сейчас, своим незаконным вторжением в Украину, сорвала экономический рост для всего мира и не может быть конструктивным партнером", – добавляет он.

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Напомним, G20 – это неформальная группа из 19 высокоразвитых стран и Европейского Союза. Члены этого органа встречаются раз в год для встреч на высоком уровне.

Следующая встреча "Двадцатки" должна состояться 15-16 ноября в Индонезии. В российском МИДе ранее заявляли, что Путин собирается посетить эту встречу.

Автор: 

G7 (833) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+21
....зате йому є місце у Гаазькому Трибуналі
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01.04.2022 02:11
+8
Хто бажає сісти за один стіл з сином сатани- ******?
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01.04.2022 02:13
+8
зелені вже сидять і крок за кроком пропонують кацапам злити україньську держаавність і самостійність - і це дуже огидно бачити.
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01.04.2022 02:19
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....зате йому є місце у Гаазькому Трибуналі
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01.04.2022 02:11 Ответить
Там і до пекла недалеко.
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01.04.2022 05:36 Ответить
Хто бажає сісти за один стіл з сином сатани- ******?
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01.04.2022 02:13 Ответить
зелені вже сидять і крок за кроком пропонують кацапам злити україньську держаавність і самостійність - і це дуже огидно бачити.
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01.04.2022 02:19 Ответить
********* - в спам!
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01.04.2022 05:30 Ответить
Zе мечтает не только сесть ОПЯТЬ с ним за один стол а и позаглядывать ему в глаз и увидеть там мир
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01.04.2022 08:39 Ответить
А Україна є в "Великій-20"?
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01.04.2022 02:29 Ответить
А Швейцария или Норвегия?
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01.04.2022 02:40 Ответить
Нема.
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01.04.2022 04:04 Ответить
Дуже гарно. Хай паскуда знає, що тепер з ним за один стіл сісти бридко. Навіть довгий. Крім того, навряд чи зараз економіка орди в топ-20. Пора вставати, плюгавий.
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01.04.2022 02:48 Ответить
кацекономіка і раніше ніколи не була в топ-20.
просто на цю бензаколонку перестали зворачувати, тягнуть до іншої...
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01.04.2022 03:14 Ответить
Дело даже не в экономике, а в том что он военный преступник.
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01.04.2022 03:46 Ответить


Порівняння економік "вєлікіх скрєподєржатєлєй" і штату Тексас, який власне майже вдвічі поступається штату Каліфорнія. І ця дата застаріла, 2018 року.
2021 Texas GDP was $2,104,579
2021 California GDP was $3,513,348

2020 Russia GDP was $1,483,500 with projection for 2021 $1,710,70

Оскільки дані базуються на офіційних то враховуючи закритість і маніпулювання мокшанської статистики, скорше всього їхні цифри не відображають реальний стан економіки.

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01.04.2022 04:47 Ответить
Цій потворі немає місця на землі.коли воно здохне це ботоксне *****.
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01.04.2022 05:42 Ответить
Если страна под санкциями, то ей нигде нет места, кроме у себя.....
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01.04.2022 07:35 Ответить
Зачесались. Давно пора гнать пыню в шею.
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01.04.2022 07:48 Ответить
треба казати не путіну, а раіссі немає місця
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01.04.2022 08:13 Ответить
ему и среди живых места нет.
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01.04.2022 08:44 Ответить
Не ***** а сращці. ***** лише на шибенецю
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01.04.2022 09:08 Ответить
А пригласить на саммит, и грохнуть? Я уже и Зеленского готов на переговоры с ****** отправить, с поясом шахида.
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01.04.2022 09:19 Ответить
Ціна на доллар в параші вернулась на рівень довоєнного часу. На мій погляд Ж20 потрібно зробути щось конкретне, а не пи.дякати.
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/
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01.04.2022 09:26 Ответить
По такой цене его в банке всё равно кацапы не купят,а на черном рынке он 200+ рублей
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01.04.2022 09:42 Ответить
ботаксному, Педофильному Шныру и его ПИД,,,рашенскому Фекалистану нету места не земле грешной....
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01.04.2022 09:30 Ответить
***** нет места среди людей!
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01.04.2022 11:21 Ответить
Пуйлу немає місця під сонцем.
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01.04.2022 11:52 Ответить
місце путіна і росії в суді і ізоляції
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01.04.2022 13:19 Ответить
 
 