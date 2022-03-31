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США в ближайшие дни введут против РФ новый пакет санкций, - Ермак
США в ближайшее время введут против России новые санкции.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Очень важно, чтобы нарабатывался новый пакет санкций. Я хочу сказать, что я пришел к вам сразу после разговора президента Зеленского и президента Байдена. Мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций со стороны американцев".
Мы постоянно работаем с американцами. Еще до создания этой платформы я лично на контакте с Салливаном (советник Байдена по нацбезопасности. – Ред.). Поэтому это делается в координации", – сказал он.
По словам Ермака, санкции США против РФ действенны и являются мощным инструментом.
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+19 Юрий Бойко #439729
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А вот война у нас прямо сейчас происходит...
Но главное войну Кремль ведёт. Ракетные удары, авиация, разрушение.
Цей ******* ******* колись скінчиться? Міняй туалетний папір в туалеті зеленського, тєло, і йди ***** з новин!!