США в ближайшие дни введут против РФ новый пакет санкций, - Ермак

США в ближайшее время введут против России новые санкции.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы нарабатывался новый пакет санкций. Я хочу сказать, что я пришел к вам сразу после разговора президента Зеленского и президента Байдена. Мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций со стороны американцев".

Мы постоянно работаем с американцами. Еще до создания этой платформы я лично на контакте с Салливаном (советник Байдена по нацбезопасности. – Ред.). Поэтому это делается в координации", – сказал он.

По словам Ермака, санкции США против РФ действенны и являются мощным инструментом.

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