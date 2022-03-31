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Новости Санкции против России Война
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США в ближайшие дни введут против РФ новый пакет санкций, - Ермак

США в ближайшее время введут против России новые санкции.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы нарабатывался новый пакет санкций. Я хочу сказать, что я пришел к вам сразу после разговора президента Зеленского и президента Байдена. Мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций со стороны американцев".

Мы постоянно работаем с американцами. Еще до создания этой платформы я лично на контакте с Салливаном (советник Байдена по нацбезопасности. – Ред.). Поэтому это делается в координации", – сказал он.

По словам Ермака, санкции США против РФ действенны и являются мощным инструментом.

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США (26381) Ермак Андрей (1255)


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Топ комментарии
+19
дЄрьмак вже замість США оголошує про їх санкції?
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31.03.2022 19:14
+19
дермак, бажаю щоб і тебе посадили
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31.03.2022 19:16
+14
Туалетним папером у вбиральнях займися, це те що входить в твої обов'язки...
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31.03.2022 19:17
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А можна менше санкцій для орди але більше зброї та фінансової підтримки для України?
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31.03.2022 19:11 Ответить
Не можна. Санкции, если это санкции а не имитация как обычно, не слабее оружия бьёт кацапов
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31.03.2022 19:15 Ответить
Они их бьют в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Максимальный эффект вообще ожидается через 2 года.
А вот война у нас прямо сейчас происходит...
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31.03.2022 19:23 Ответить
Ось і я про це.
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31.03.2022 19:32 Ответить
Очень вероятно, что санкции лишь имитация. Это конечно будет грандиозный скандал если это правда. Скандал на нашей крови. Даже по СФИФТ где доказательства, что он отключен? Можно же предоставить доказательства, скриншоты с комментарием айтишников, что вот вы видите, что отключены банки. Но этого нет.
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31.03.2022 19:35 Ответить
немного не так! сначала дерьмак связался с уруськими кураторами, согласовал позицию, потом он "вышел к нам..." с согласованной позицией.
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31.03.2022 19:13 Ответить
дЄрьмак вже замість США оголошує про їх санкції?
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31.03.2022 19:14 Ответить
дермак, бажаю щоб і тебе посадили
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31.03.2022 19:16 Ответить
Туалетним папером у вбиральнях займися, це те що входить в твої обов'язки...
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31.03.2022 19:17 Ответить
все те же предатели у власти
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31.03.2022 19:18 Ответить
.....что то многовато стало ермака ......не к добру.....
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31.03.2022 19:24 Ответить
Санкции, оружие, наши воины - ключ к победе)
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31.03.2022 19:25 Ответить
Ага - позитивчик озвучивает вдохновитель "перемов"...Откуда такие берутся?
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31.03.2022 19:26 Ответить
А где выводы комиссии, которая занимается вроде как проверкой эффективности санкций? Сейчас море фейков. Много заявлений, что на самом деле СВИФТ работает во всех российских банках. Миллиарды долларов получает Россия ежедневно от продажи нефти и газа. На официальных информерах доллар только 85 рублей. Прокладки начали поступать из Индии и вообще Индия все больше заявляет, что не против торговли за рупии и рубли. Получается, что Байдена тоже кто- то обманывает и ставит ему фальшивую картинку про силу санкций?
Но главное войну Кремль ведёт. Ракетные удары, авиация, разрушение.
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31.03.2022 19:28 Ответить
Говорят Коля Каклета в Киев вернулся. Скоро и его жопу в "видосиках" увидим?
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31.03.2022 19:29 Ответить
Агент кацапського фсб - дєрьмак, анонсує санкції проти кацапстану. Це якийсь сюрреалізм
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31.03.2022 19:34 Ответить
Операція "прикритіє": називай ху"ла "нєгодяєм", публікуй переможні реляції і фоточки, і ніхто не здогадається як ти підривав Україну весь час.
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31.03.2022 22:42 Ответить
І знов дєрьмак оголошує за всіх. У нас тепер президент єрмак? Чи може речник президента єрмак?
Цей ******* ******* колись скінчиться? Міняй туалетний папір в туалеті зеленського, тєло, і йди ***** з новин!!
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31.03.2022 19:35 Ответить
35 дней дермак молчал,боялся обидеть бункерного фюрера,а сейчас ни стыда ни совести, тюрьма его ждет.СЛАВА ГЕРОЯМ!
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31.03.2022 19:39 Ответить
А можна санкцій для Єрмака, Дубінського, Портнова, Коломойського та всіх інших прихврстнів Московії. Доречі, де ці вuбл#дк?
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31.03.2022 19:51 Ответить
Пан Єрмак, перестаньте покривати Абрамовича
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31.03.2022 19:55 Ответить
Салливан такая же путлеровская прокладка в администрации Байдена, как и ермак в окружнии зеленского.
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31.03.2022 20:01 Ответить
Схоже на те, що завгосп узурпував владні повноваження Міністра закордонних справ України...
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31.03.2022 21:00 Ответить
 
 