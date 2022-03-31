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Новини Санкції проти Росії Війна
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США найближчими днями запровадять проти РФ новий пакет санкцій, - Єрмак

США найближчим часом запровадять проти Росії нові санкції.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб напрацьовувався новий пакет санкцій. Я хочу сказати, що я прийшов до вас одразу після розмови президента Зеленського та президента Байдена. Ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій з боку американців. 

Ми постійно працюємо з американцями. Ще до створення цієї платформи я особисто на контакті із Салліваном (радник Байдена з нацбезпеки. - Ред.). Тому це робиться в координації", - сказав він.

За словами Єрмака, санкції США проти РФ дієві та є потужним інструментом.

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Автор: 

США (22473) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+19
дЄрьмак вже замість США оголошує про їх санкції?
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31.03.2022 19:14
+19
дермак, бажаю щоб і тебе посадили
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31.03.2022 19:16
+14
Туалетним папером у вбиральнях займися, це те що входить в твої обов'язки...
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31.03.2022 19:17
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А можна менше санкцій для орди але більше зброї та фінансової підтримки для України?
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31.03.2022 19:11 Відповісти
Не можна. Санкции, если это санкции а не имитация как обычно, не слабее оружия бьёт кацапов
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31.03.2022 19:15 Відповісти
Они их бьют в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Максимальный эффект вообще ожидается через 2 года.
А вот война у нас прямо сейчас происходит...
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Ось і я про це.
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31.03.2022 19:32 Відповісти
Очень вероятно, что санкции лишь имитация. Это конечно будет грандиозный скандал если это правда. Скандал на нашей крови. Даже по СФИФТ где доказательства, что он отключен? Можно же предоставить доказательства, скриншоты с комментарием айтишников, что вот вы видите, что отключены банки. Но этого нет.
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31.03.2022 19:35 Відповісти
немного не так! сначала дерьмак связался с уруськими кураторами, согласовал позицию, потом он "вышел к нам..." с согласованной позицией.
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31.03.2022 19:13 Відповісти
дЄрьмак вже замість США оголошує про їх санкції?
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31.03.2022 19:14 Відповісти
дермак, бажаю щоб і тебе посадили
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31.03.2022 19:16 Відповісти
Туалетним папером у вбиральнях займися, це те що входить в твої обов'язки...
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31.03.2022 19:17 Відповісти
все те же предатели у власти
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31.03.2022 19:18 Відповісти
.....что то многовато стало ермака ......не к добру.....
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31.03.2022 19:24 Відповісти
Санкции, оружие, наши воины - ключ к победе)
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31.03.2022 19:25 Відповісти
Ага - позитивчик озвучивает вдохновитель "перемов"...Откуда такие берутся?
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31.03.2022 19:26 Відповісти
А где выводы комиссии, которая занимается вроде как проверкой эффективности санкций? Сейчас море фейков. Много заявлений, что на самом деле СВИФТ работает во всех российских банках. Миллиарды долларов получает Россия ежедневно от продажи нефти и газа. На официальных информерах доллар только 85 рублей. Прокладки начали поступать из Индии и вообще Индия все больше заявляет, что не против торговли за рупии и рубли. Получается, что Байдена тоже кто- то обманывает и ставит ему фальшивую картинку про силу санкций?
Но главное войну Кремль ведёт. Ракетные удары, авиация, разрушение.
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Говорят Коля Каклета в Киев вернулся. Скоро и его жопу в "видосиках" увидим?
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31.03.2022 19:29 Відповісти
Агент кацапського фсб - дєрьмак, анонсує санкції проти кацапстану. Це якийсь сюрреалізм
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31.03.2022 19:34 Відповісти
Операція "прикритіє": називай ху"ла "нєгодяєм", публікуй переможні реляції і фоточки, і ніхто не здогадається як ти підривав Україну весь час.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
І знов дєрьмак оголошує за всіх. У нас тепер президент єрмак? Чи може речник президента єрмак?
Цей ******* ******* колись скінчиться? Міняй туалетний папір в туалеті зеленського, тєло, і йди ***** з новин!!
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31.03.2022 19:35 Відповісти
35 дней дермак молчал,боялся обидеть бункерного фюрера,а сейчас ни стыда ни совести, тюрьма его ждет.СЛАВА ГЕРОЯМ!
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31.03.2022 19:39 Відповісти
А можна санкцій для Єрмака, Дубінського, Портнова, Коломойського та всіх інших прихврстнів Московії. Доречі, де ці вuбл#дк?
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Пан Єрмак, перестаньте покривати Абрамовича
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31.03.2022 19:55 Відповісти
Салливан такая же путлеровская прокладка в администрации Байдена, как и ермак в окружнии зеленского.
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31.03.2022 20:01 Відповісти
Схоже на те, що завгосп узурпував владні повноваження Міністра закордонних справ України...
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31.03.2022 21:00 Відповісти
 
 