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США найближчими днями запровадять проти РФ новий пакет санкцій, - Єрмак
США найближчим часом запровадять проти Росії нові санкції.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо, щоб напрацьовувався новий пакет санкцій. Я хочу сказати, що я прийшов до вас одразу після розмови президента Зеленського та президента Байдена. Ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій з боку американців.
Ми постійно працюємо з американцями. Ще до створення цієї платформи я особисто на контакті із Салліваном (радник Байдена з нацбезпеки. - Ред.). Тому це робиться в координації", - сказав він.
За словами Єрмака, санкції США проти РФ дієві та є потужним інструментом.
Топ коментарі
+19 Юрий Бойко #439729
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А вот война у нас прямо сейчас происходит...
Но главное войну Кремль ведёт. Ракетные удары, авиация, разрушение.
Цей ******* ******* колись скінчиться? Міняй туалетний папір в туалеті зеленського, тєло, і йди ***** з новин!!