США найближчими днями запровадять проти РФ новий пакет санкцій, - Єрмак

США найближчим часом запровадять проти Росії нові санкції.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, щоб напрацьовувався новий пакет санкцій. Я хочу сказати, що я прийшов до вас одразу після розмови президента Зеленського та президента Байдена. Ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій з боку американців.

Ми постійно працюємо з американцями. Ще до створення цієї платформи я особисто на контакті із Салліваном (радник Байдена з нацбезпеки. - Ред.). Тому це робиться в координації", - сказав він.

За словами Єрмака, санкції США проти РФ дієві та є потужним інструментом.

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