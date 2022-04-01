Україна продовжує проводити успішні контратаки довкола Києва, - Міноборони Британії

Британська розвідка повідомляє, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії за 1 квітня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

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Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.