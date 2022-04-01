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Новини Війна
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Україна продовжує проводити успішні контратаки довкола Києва, - Міноборони Британії

гостомель

Британська розвідка повідомляє, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії за 1 квітня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

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Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Україна продовжує проводити успішні контратаки довкола Києва, - Міноборони Британії 01

Автор: 

армія рф (17228) Велика Британія (5553) Київ (19422) Чернігів (787)


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Давать рекомендации конечно легко, но вчера с под Броваров через Монастирище-Ичню и дальше на восток маршем прошло около 600 ед техники... Почему не потрепать их???
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Потому что расія - гарант, блд
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Для того щоб тріпати відступаючи колони ворога потрібна авіація.
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01.04.2022 10:51 Відповісти
Артилерией тоже можно
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01.04.2022 11:06 Відповісти
Артилерія проти рухомих цілей - малоефективна, тим більш, якщо швидкість самої артилерії менша за швидкість відступаючих.
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01.04.2022 11:37 Відповісти
А що заважає знерухомити колону й розбити, як в нас й робили на початку? Та й авіація в нас є. Політичної волі немає.
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01.04.2022 18:20 Відповісти
Щоб знерухомити колону, яка відступає (під прикриттям, звісно) треба бути по-переду неї. На початку знерухомлювали колони, які як раз наступали, отже наші війська були по-переду напрямку руху. Авіації в нас майже не залишилось.
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01.04.2022 19:08 Відповісти
 
 