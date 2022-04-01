Україна продовжує проводити успішні контратаки довкола Києва, - Міноборони Британії
Британська розвідка повідомляє, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.
Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії за 1 квітня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.
Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.
Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.
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littwa
показати весь коментар01.04.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 1
Alex #512277
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Oleksandr Ievtushenko
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