ВВП України в І кварталі скоротиться на 16%, - Мінекономіки

Міністерство економіки очікує, що за підсумками першого кварталу 2022 року внутрішній валовий продукт скоротиться на 16%.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін скзав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми оцінюємо падіння ВВП у першому кварталі на рівні 16%, загальнорічне падіння може скласти близько 40% ВВП. Це дуже значні цифри, і вони мають місце саме через збройну агресію російської федерації", - сказав він.

Кудін додав, що українська економіка почала "оживати" тільки в останні тижні, проте ще дуже багато підприємств та бізнесів не працює.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд очікує, що обсяги виробництва в Україні впадуть нижче раніше прогнозованого рівня, до 25-30% за підсумками нинішнього року – через руйнування, людські й економічні втрати від російської війни в Україні.

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