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ВВП України в І кварталі скоротиться на 16%, - Мінекономіки

ввп

Міністерство економіки очікує, що за підсумками першого кварталу 2022 року внутрішній валовий продукт скоротиться на 16%.

Про це перший заступник міністра економіки Денис Кудін скзав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми оцінюємо падіння ВВП у першому кварталі на рівні 16%, загальнорічне падіння може скласти близько 40% ВВП. Це дуже значні цифри, і вони мають місце саме через збройну агресію російської федерації", - сказав він.

Кудін додав, що українська економіка почала "оживати" тільки в останні тижні, проте ще дуже багато підприємств та бізнесів не працює.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд очікує, що обсяги виробництва в Україні впадуть нижче раніше прогнозованого рівня, до 25-30% за підсумками нинішнього року – через руйнування, людські й економічні втрати від російської війни в Україні.

Також читайте: Майже третина української економіки наразі не функціонує, - Марченко

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ВВП (1350) прогноз (1380) економіка (927) Мінекономрозвитку (2343)


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Переживем, главное победа над ***********!!!
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01.04.2022 12:53 Відповісти
Дивилась тільки що новини про Херсон. Молодець чиновник,чітко, зрозуміло з гумором і без бравади. Ви переможете, іначе не може бути
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Стратегически наши делают все правино. Нужно держать Киев. Марик и остальные земли домбаса то второй план, то со временем. Да, там умрут люди. Но такая цена победы. Киев должен стоять в любом случае!!!
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01.04.2022 13:03 Відповісти
Не згодна. Мер говорив,що кожний другий мешканець евакуйований. Чому не зробили так з другими містами. Київ це просто будівлі,на сьогодні Маріуполь, Сєверодонецьк, Рубіжне ідр-це люди.
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01.04.2022 13:54 Відповісти
Белорусские врачи отказываются подходить к российским военным, поражённых лучевой болезнью. Даже под угрозой увольнения. Сегодня утром должны были прибыть бригады медиков из РФ, но их тоже пока нет на 12:00 по Киеву. Всего таких пациентов около 150 в двух больницах.
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01.04.2022 15:02 Відповісти
 
 