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Новини Війна
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Повертатися до Гостомеля ще рано: стріляють, - голова селищної адміністрації

гостомель

Гостомель залишається у зоні ворожих обстрілів, повертатися до селища небезпечно.

Про це заявив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, повідомив Цензор.НЕТ.

"Гостомель знаходиться в зоні ворожих обстрілів. Повертатися туди не можна. Наразі в Гостомелі дуже небезпечно. Окрім того, там зафіксовано велику кількість мін та снарядів", - розповів він у відеозверненні.

"Будь ласка, заради вашої безпеки, не намагайтеся потрапити у Гостомель", - закликав Думенко.

Дивіться: Знищена "Мрія": Гостомель після російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4007) Гостомель (139)


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Гастамеля ти наша Гастамеля!!! (згадуєте, як чмошне з рашкі не могло прочитати де воно падло було)... Гостомель - красень!
Буча - теж! і всі ті наші понищені і зруйновані тварями місте і села, які останніми днями відбиває наше ВСУ - будуть красенями !!!
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01.04.2022 13:14 Відповісти
Я так розумію, що кацапів, маючих сходство з подобієм людини в селищі Гостомель вже немає?
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01.04.2022 13:17 Відповісти
ПОПЕРЕДУ ВЕЛИКИЙ БІЙ

Хвальона армія з орди,

Багато війська загубила.

Принесла горя нам й біди,

Бо то є чорт-нечиста сила.

У планах ворога є збій,

Не взяли Київ, як гадали.

Попереду великий бій,

Чекаємо орди навали.

Від Києва десь відповзли,

Їм там оточення світило.

На Схід кидають все козли,

Там перемоги жде дурило.

Повзе із Криму сатана,

Що уже зраджувала Неньку,

З Донецька орків лізе тьма,

Погрожуючи козаченьку.

Вірмени й осетини тут,

Сябрів також взяли у військо.

Пуйло становиться банкрут,

Всіх кличе армія російська.

Ракети в Білорусь везуть,

Щоб по містах наших стріляти.

Все, що залишилось беруть,

Але нас цим не залякати.

Пуйло намітивши парад,

Вперто чекає перемоги.

Підтягує гармати й «Град»,

Творити обстріли й облоги.

Нам втриматися сорок діб,

Зібравши все в кулак єдиний.

Щоб ворог до кінця відгріб,

І верх взяв Київ старовинний.

То ж бій попереду важкий,

Пуйлу вже нічого втрачати

А підсумок війни такий -

Ми перемогу будем мати!

01.04.2022 р.
Анатолій Березенський

Миколаїв
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01.04.2022 13:19 Відповісти
 
 