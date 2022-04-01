Буде чимало хороших офіційних новин про роботу ЗСУ. Готуйтеся, - Єрмак

Найближчим часом слід очікувати багато хороших новин про роботу ЗСУ із офіційних джерел.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, буде чимало хороших офіційних новин про роботу наших ЗСУ. Готуйтеся", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США найближчими днями запровадять проти РФ новий пакет санкцій, - Єрмак