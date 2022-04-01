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Новини Війна
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Буде чимало хороших офіційних новин про роботу ЗСУ. Готуйтеся, - Єрмак

зсу

Найближчим часом слід очікувати багато хороших новин про роботу ЗСУ із офіційних джерел.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, буде чимало хороших офіційних новин про роботу наших ЗСУ. Готуйтеся", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США найближчими днями запровадять проти РФ новий пакет санкцій, - Єрмак

Автор: 

ЗСУ (7501) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+60
Якщо таке пише єрмак - то стає трохи не по собі.
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01.04.2022 13:15
+60
АНДРІЙКО, ХЛОПЧИКУ, А ТИ ТУТ ДО ЧОГО?
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01.04.2022 13:16
+43
может, ермак пойдет за русским кораблем? нахера его тянуть в медійний простір. Хватит одного Арестовича.
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01.04.2022 13:17
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Неужели дали ПВО и самолеты?
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01.04.2022 13:13 Відповісти
Возможно повторит то что уже с утра на цензоре - Гостомель, Дымер, Вышеград...
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01.04.2022 13:14 Відповісти
Вышеград - ???
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01.04.2022 13:55 Відповісти
Именно Вышеград. А то вчера весь день рассказывали про зачистку Вышгорода, который рашичты и не захватывали. Перепутали с Вышеградом
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01.04.2022 14:01 Відповісти
Что-то мы давно не видели видео с "байрактаров"
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01.04.2022 13:13 Відповісти
На юге работают, все норм. Скорее всего турки попросили не снимать, т.к. ***** обижается
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01.04.2022 13:14 Відповісти
всегда, максимальный доход как и максимальный урон приносит то, о чём не пишут в медиа для масс. после войны лучше об таких вещах обьявлять.
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Арта всегда наносит 50-60% урона противнику на земле, но всем интересны Байрактары и Джавелины.
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01.04.2022 13:47 Відповісти
Не дарма ж артилеристів називають богами війни.А Байрактар можна назвати тонким хірургічним інструментом.
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01.04.2022 13:53 Відповісти
Верно подмечено. Требуем хлеба и зрелищ!
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01.04.2022 13:33 Відповісти
Та все и так в курсе, Киевская область уже почти полностью без орков.
Но они сегодня начали наступление с Херсона на Николаев и Кривой Рог, сейчас Градами пытаемся их успокоить
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01.04.2022 13:15 Відповісти
Градами это прекрасно,а где "вільхи"?
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01.04.2022 13:19 Відповісти
Що маємо, то маємо)
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01.04.2022 13:23 Відповісти
"Вільхи" там де і "Нептуни" і "Гріми", добре заховані під асфальтом.
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01.04.2022 13:39 Відповісти
Якщо таке пише єрмак - то стає трохи не по собі.
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01.04.2022 13:15 Відповісти
Пытается стать патриотом, активно гавкая на своего хозяина тупина. Новичок для него уже налит в подходящую емкость...
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01.04.2022 13:22 Відповісти
Я тільки ЗА. А для надійності ще додати полонію.
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01.04.2022 13:36 Відповісти
Ну уж если полоний, только с пургеном. Чтобы еще и фейерверк получился.
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01.04.2022 13:42 Відповісти
Це точно , а ще гидко дивитися на його 3.14здливі бігаючі оченята...
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01.04.2022 13:22 Відповісти
операція "прикрітіє": називай ху"ла "негодяєм", і ніхто не здогадається й не побачить, як ти йому "*********"
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01.04.2022 20:10 Відповісти
АНДРІЙКО, ХЛОПЧИКУ, А ТИ ТУТ ДО ЧОГО?
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Опять это чмо вылезло.
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Таки щось до нас вже доїхало)
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01.04.2022 13:16 Відповісти
может, ермак пойдет за русским кораблем? нахера его тянуть в медійний простір. Хватит одного Арестовича.
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01.04.2022 13:17 Відповісти
порошенку позовёшь??
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01.04.2022 13:18 Відповісти
Рашисти теж хйльониша вибрали. І там і тут зомбоящик спрацював. Не імею уважения такого вибору
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01.04.2022 13:36 Відповісти
да й арестовича туда же, все ж таки він ні разу не експерт, просто шоумен черговий, нарцис прибацаний, так повоиться, ніби без нього тут все завалиться, страшенно дратує.
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01.04.2022 13:30 Відповісти
Вони і так приємні.. СЛАВА кожному воїну ЗСУ..
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01.04.2022 13:17 Відповісти
Слыш, завхоз, а ты то каким боком к этому?
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01.04.2022 13:18 Відповісти
Ха ! Ви будете сміятися ... А він Президента вчив і виховував. Після Богдана, звичайно.
І це не жарт.
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01.04.2022 13:59 Відповісти
Беня Єрмака на наступного президента готує? Чому цей кріт почав з кожної праски, щось віщати?
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01.04.2022 13:18 Відповісти
Інформаційне прикриття в дії.
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01.04.2022 13:19 Відповісти
Мариупою нужно помочь!Это бы была самая хорошая новость на сегодняшний день.Все остальное пока ещё терпит ...
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01.04.2022 13:21 Відповісти
Та там нереально, знаешь сколько наших колон разбомбили за последнее время при подходе к Херсону? А Мариуполь это будет все то же самое, только в квадрате.
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Ask World Ты откуда знаешь про наши колоны под Херсоном?Я уже это читал,один орк похвалялся но данная инфа требует подтверждения,а если его нет то ***** фэйкометить.
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01.04.2022 13:47 Відповісти
К сожалению это правда. На том направлении примерно 30 знакомых сейчас находится.
Если о чем-то не сказали по новостям, то это не значит, что этого не было. А то скоро докатимся до уровня орков и будем верить только тому, что показывают по ТВ. Или кто-то думает что если орков умерло 17000, то у нас все парни терминаторы и снаряды от Градов сами от них отскакивают? Это война, и неудачи всегда есть у обеих сторон.
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01.04.2022 14:02 Відповісти
пнх. Я получаю информация из Херсона, нет там таких ужасов о которьІх тьІ провокатор лепечеш.
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01.04.2022 15:13 Відповісти
А чем ******* наши колоны?
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01.04.2022 14:17 Відповісти
Последний раз Градами накрыли
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01.04.2022 14:30 Відповісти
Тут главное не работа ВСУ , а первым сообщить об этом .
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01.04.2022 13:22 Відповісти
Єрмачило, ми тобі не друзі. ми чекаємо, коли ти сядеш на лаву підсудних. а ЗСУ своїми брудними лапами не чіпай, скотино.
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01.04.2022 13:23 Відповісти
Хорошей новостью будет деблокада Мариуполя. Хотябы артой и РСЗО нужно помочь нашим героям
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Де був єрмак, чим займався перші тижні широкомасштабного наступу рашистів?
З'явився на публіці тільки нещодавно. І тепер його не зупинити ... у відсвічуванні на публіці.
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01.04.2022 13:26 Відповісти
неофіційне лице ,про оіційниі новини-це як таке можливе?
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Ваші ЗСУ? Скільки ви за три роки у ці ЗСУ вклали? На яку суму зарплатню збільшили? Скільки бронежилетів закупили, касок? Скільки засобів ПРО і ППО у стрій ввели? Скільки міст прикрили? Тепер виявляється, ЗСУ ваші? ЗСУ - плоть від плоті українських громадян, волонтерів і ентузіастів, яких ви, до речі переслідували. Ваші - то Наумов, Татаров, Демченко та інші.
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01.04.2022 13:27 Відповісти
Ви ще забули їхніх :Юзіка, Вірастюка, Брагара, Колю тищенка, трухіна та інших "бракованих" ....
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01.04.2022 13:54 Відповісти
Гопкомпанія не змогла знищити ЗСУ то тепер до здобутків намагається примазатись. Відчувають, падли, що скор їх будуть пиз...ть лаптями по морді боляче.
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01.04.2022 13:28 Відповісти
а то, не можеш побороти - очолюй і намогайся знищити з середини. там такого лайна повно, як трава на стіні, пристосуванці, от вже кому і дійсно "какая разница"
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01.04.2022 13:32 Відповісти
Іди нах@уй підорасняк
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01.04.2022 13:30 Відповісти
фантазер той Єрмак..він можливо бачить куски пазлу а не знає в цілому картину
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01.04.2022 13:35 Відповісти
- А почему Ермака в эфире не слышно?
- Ну так авторитет его среди украинцев, мягко говоря не очень ... Раздражает он сильно народ. Тем более в такое время.
- Не, ну с этим надо что-то делать. Мы же не можем убрать Ермака ...
- Есть идея! А давайте Ермак будет выступать только с хорошими и обнадеживающими сообщениями. Так глядишь и имидж его со временем улучшится ...
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01.04.2022 13:36 Відповісти
Особисто я обійдуся без коментарів єрмаків, подоляків,абристовичів ті інших підвальних героїв. Я чекаю інформацію від Генерального штабу і військових, які знаходяться на фронті.
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01.04.2022 13:36 Відповісти
Щось ця потвора викликає тільки роздратування
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01.04.2022 13:37 Відповісти
Що буде в Україні найближчим часом.
- Перемога на Євробаченні.
- Зупинка війни з подальшими поверненнями всіх своїх територій включно з Кримом.
- Більше не буде в Україні Московського Патріархату.
- Люди почнуть добровільно переходити на українську мову.
- Вихід на ЧС по футболу.
- Членство в ЄС то G 20.
- Тотальна і професійна відбудова України.
- В Україні знайдуть великі поклади нафти і газу.
- Ілон Маск відкриє свій бізнес в Україні.
...
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Зеленський повернеться до зйомок Сватів
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01.04.2022 13:57 Відповісти
Про нефть и газ кстати, если кто не знает зачем ***** начал войну на Донбассе, там залежи сланцевого газа и нефти как минимум 5 в мире. Поэтому ***** испугался что Украина перекроит его экспорт и начал там войну. А Ахметов изначально мог все это прекратить, т.к. весь Донецк был за ним, но боялся что закроют его шахты и остался в стороне разыгрывая свою игру с автономией Донбабве в составе Украины. В итоге теперь лишился всего
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01.04.2022 14:07 Відповісти
Найліпшою офіційною новиною про роботу ЗСУ буде повідомлення про випадковий підрив громадянина Єрмака на протитанковій міні ТМ-62М під час промови у верховній раді.
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01.04.2022 13:42 Відповісти
Хто це? Яка у нього посада?
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Редактори Цензора, коли ви вже займетесь чисткою коментів від росботів? У вас прямо кишить ними, ну скільки можна???
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Переможців не судять, правильно?
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01.04.2022 13:51 Відповісти
Яким боком до того Єрмак?..
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01.04.2022 14:00 Відповісти
Хорошей новостью будет, когда ты пойдешь на сделку со следствием. Давай. Не тяни. СБУ ждет.
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01.04.2022 14:04 Відповісти
Пишут ,что раша Изюм захватила - это приятная новость от Ермака?
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01.04.2022 14:20 Відповісти
Какую-то операцию контрразведки хочет слить?
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01.04.2022 14:31 Відповісти
Буде чимало хороших офіційних новин про роботу ЗСУ - Чого не можна сказати про діяльність Ярмаків та іншої нечесті.
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01.04.2022 15:22 Відповісти
наверное у писькова усы отпадут
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01.04.2022 15:37 Відповісти
Чему может радоваться завхоз? - новому полотёру!!!
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01.04.2022 16:10 Відповісти
 
 