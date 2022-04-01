Буде чимало хороших офіційних новин про роботу ЗСУ. Готуйтеся, - Єрмак
Найближчим часом слід очікувати багато хороших новин про роботу ЗСУ із офіційних джерел.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, буде чимало хороших офіційних новин про роботу наших ЗСУ. Готуйтеся", - зазначив він.
Топ коментарі
+60 Юрій Яцуляк
показати весь коментар01.04.2022 13:15
+60 Валерий Коломиец #502756
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+43 Pavlo S
показати весь коментар01.04.2022 13:17
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Но они сегодня начали наступление с Херсона на Николаев и Кривой Рог, сейчас Градами пытаемся их успокоить
І це не жарт.
Если о чем-то не сказали по новостям, то это не значит, что этого не было. А то скоро докатимся до уровня орков и будем верить только тому, что показывают по ТВ. Или кто-то думает что если орков умерло 17000, то у нас все парни терминаторы и снаряды от Градов сами от них отскакивают? Это война, и неудачи всегда есть у обеих сторон.
З'явився на публіці тільки нещодавно. І тепер його не зупинити ... у відсвічуванні на публіці.
- Ну так авторитет его среди украинцев, мягко говоря не очень ... Раздражает он сильно народ. Тем более в такое время.
- Не, ну с этим надо что-то делать. Мы же не можем убрать Ермака ...
- Есть идея! А давайте Ермак будет выступать только с хорошими и обнадеживающими сообщениями. Так глядишь и имидж его со временем улучшится ...
- Перемога на Євробаченні.
- Зупинка війни з подальшими поверненнями всіх своїх територій включно з Кримом.
- Більше не буде в Україні Московського Патріархату.
- Люди почнуть добровільно переходити на українську мову.
- Вихід на ЧС по футболу.
- Членство в ЄС то G 20.
- Тотальна і професійна відбудова України.
- В Україні знайдуть великі поклади нафти і газу.
- Ілон Маск відкриє свій бізнес в Україні.
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