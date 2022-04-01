УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13812 відвідувачів онлайн
Новини
8 590 24

Диверсанта засудили до 13 років неволі

суд

Житель Одещини передавав ФСБ РФ інформацію про військовий об’єкт. А також намагався підірвати об’єкт Рівненського водоканалу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та замаху на диверсію. Вирок виніс Гощанський районний суд на Рівненщині.

"Чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора. Пізніше він, на виконання завдання цієї особи, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Також у вересні 2020 року він за завданням куратора намагався дистанційно підірвати один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу". Саме на місці злочину його затримали співробітники СБУ.

Читайте: Російські ДРГ прикриваються фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ

Автор: 

вирок (1063) диверсія (346) Офіс Генпрокурора (3240) Рівненська область (1171)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Ничего не понимаю: военное время, измена Родине! Сколько человек было убито благодаря ему и ему подобным?! Какие 13 лет? Или пожизненное или к стенке. Иначе этого не остановить!
показати весь коментар
01.04.2022 13:50
+22
Так, а шуфрича?
показати весь коментар
01.04.2022 13:49
+20
Чого так мало.
показати весь коментар
01.04.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, а шуфрича?
показати весь коментар
01.04.2022 13:49 Відповісти
Чого так мало.
показати весь коментар
01.04.2022 13:49 Відповісти
почему не поступили с ним по законам военного времени?!
или у нас не военное положение?
показати весь коментар
01.04.2022 13:50 Відповісти
Ничего не понимаю: военное время, измена Родине! Сколько человек было убито благодаря ему и ему подобным?! Какие 13 лет? Или пожизненное или к стенке. Иначе этого не остановить!
показати весь коментар
01.04.2022 13:50 Відповісти
Злочин скоїний в 2020 році
показати весь коментар
01.04.2022 13:54 Відповісти
Це тіпа прікол 13? Після перемоги міни збирати.
показати весь коментар
01.04.2022 13:51 Відповісти
хорошие колонии были на Донбассе..., да и счас не плохие, есть возможность почувствовать всю глубину и широту "братской любви"
показати весь коментар
01.04.2022 13:51 Відповісти
13 років розстрілу без права переписки
показати весь коментар
01.04.2022 13:52 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 13:54 Відповісти
Думаете, что он проживет на зоне 13 лет? У него ложка с дырко
показати весь коментар
01.04.2022 13:57 Відповісти
Бригада на креативное разминирование пополняется. Телефонные минеры, любители параши, мародеры должны отправляться одним путем: Навстречу параше по минным полям, выжившим полную амнистию и очередь на бесплатное протезирование.
показати весь коментар
01.04.2022 14:00 Відповісти
это что? шутка?
показати весь коментар
01.04.2022 14:07 Відповісти
Ну яйця, я так розумію, між двух кирпичив наші хлопці все таки залишили, бо на суддів разраховувати це себе не поважати!.
показати весь коментар
01.04.2022 14:19 Відповісти
Во всех странах,во все времена,во время войны пойманых диверсантов и шпионов вешали по приговору военно-полевых судов.
показати весь коментар
01.04.2022 14:20 Відповісти
Труханов?
показати весь коментар
01.04.2022 14:31 Відповісти
Обдєлався легким испугом можна сказать... порівняно з тими рашо-шкварками що біля своїх танків лежать
показати весь коментар
01.04.2022 14:37 Відповісти
Где пожизненное? А лучше шлёпнуть предателя.
показати весь коментар
01.04.2022 14:37 Відповісти
Чому не вишка?
показати весь коментар
01.04.2022 14:53 Відповісти
виколоти йому очі, і хай живе. Тварина.
показати весь коментар
01.04.2022 15:42 Відповісти
А чого не розстріляли?
показати весь коментар
01.04.2022 15:48 Відповісти
исходя их "умища" ссынариста быканова хочется спросить - а была ли попытка перевербовать этого диверсанта? а если не было - значит, в сбу сидит крот, курирующий срыв работы по вербовке диверсантов... га, ссынарыст бульканов?
показати весь коментар
01.04.2022 16:43 Відповісти
Хватило-бы одного дня разстела...
показати весь коментар
01.04.2022 17:01 Відповісти
Всего?
показати весь коментар
01.04.2022 17:03 Відповісти
 
 