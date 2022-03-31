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Російські ДРГ прикриваються фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ
Російські диверсійно-розвідувальні групи можуть прикриватися фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил.
Таку інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Працюють ворожі ДРГ! Будьте пильними при перевірці документів! Подібними документами можуть прикриватися ворожі ДРГ під час пересування автомобільним транспортом, відвідування цивільних та військових об’єктів та в будь-яких інших випадках", – йдеться в повідомленні.
В командуванні показали зразок фальшивого документа, який можуть надавати ворожі ДРГ.
Топ коментарі
+19 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 12:15
+11 FT FT
показати весь коментар31.03.2022 12:19
+8 Сергей Кондратьев #509920
показати весь коментар31.03.2022 12:21
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Говорять що вони з країн Балтії чи України, а чому говорять цапською- тому що в совку всі говорили цапською.
Аж бридко дивитись як та наволоч кутається в український правпор.
відповідь: ?