Російські ДРГ прикриваються фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ

Російські диверсійно-розвідувальні групи можуть прикриватися фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил.

Таку інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Працюють ворожі ДРГ! Будьте пильними при перевірці документів! Подібними документами можуть прикриватися ворожі ДРГ під час пересування автомобільним транспортом, відвідування цивільних та військових об’єктів та в будь-яких інших випадках", – йдеться в повідомленні.

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В командуванні показали зразок фальшивого документа, який можуть надавати ворожі ДРГ.





