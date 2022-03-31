Российские ДРГ прикрываются фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ

Российские диверсионно-разведывательные группы могут прикрываться фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил.

Такую информацию обнародовали в оперативном командовании "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

"Работают вражеские ДРГ! Будьте внимательны при проверке документов! Подобными документами могут прикрываться вражеские ДРГ при передвижении автомобильным транспортом, посещении гражданских и военных объектов и в любых других случаях", – говорится в сообщении.

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В командовании показали образец фальшивого документа, который могут давать вражеские ДРГ.





