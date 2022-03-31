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Российские ДРГ прикрываются фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ

Российские диверсионно-разведывательные группы могут прикрываться фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил.

Такую информацию обнародовали в оперативном командовании "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

"Работают вражеские ДРГ! Будьте внимательны при проверке документов! Подобными документами могут прикрываться вражеские ДРГ при передвижении автомобильным транспортом, посещении гражданских и военных объектов и в любых других случаях", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО

В командовании показали образец фальшивого документа, который могут давать вражеские ДРГ.

Российские ДРГ прикрываются фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил, - ОК Схід 01

армия РФ (19197) диверсия (297)


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Топ комментарии
+19
Кацапи, які проживають в європейських країнах, також прикриваються нашими прапорами.
Говорять що вони з країн Балтії чи України, а чому говорять цапською- тому що в совку всі говорили цапською.
Аж бридко дивитись як та наволоч кутається в український правпор.
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31.03.2022 12:15
+11
Вражеские ДРГ нужно расстреливать на месте, в плен не брать. Чтобы твари понимали что едут в одну сторону. От етого их можно будет легче выявлять по дрожащим коленками
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31.03.2022 12:19
+8
Для дебилов каких то бумажка..боевая распоряга от 17.03, а действует с 25.02..впрочем, никто эти бумажки один хрен не смотрит- пропускают совсем по другому( это не большая тайна как, но кому надо знают, а кому не надо, то и не надо знать)))
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31.03.2022 12:21
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Кацапи, які проживають в європейських країнах, також прикриваються нашими прапорами.
Говорять що вони з країн Балтії чи України, а чому говорять цапською- тому що в совку всі говорили цапською.
Аж бридко дивитись як та наволоч кутається в український правпор.
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31.03.2022 12:15 Ответить
не знаю про какую страну вы говорите, но в Вильнюсе они открыто топят за эрефию
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31.03.2022 12:17 Ответить
туристи - вона мала на увазі
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31.03.2022 12:19 Ответить
А можна ознаки фальшування вказати? Мені, як чайнику, не зрозуміло, що справжнє, а що ні.
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31.03.2022 12:16 Ответить
Чтобы орки переделали фальшивку?
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31.03.2022 12:18 Ответить
Хіба з самого "документу" не видно?)
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31.03.2022 12:26 Ответить
В нас просто папір з корабельної сосни... жарт, вибачте. Але там нижче хтось написав вже... різницю
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31.03.2022 13:03 Ответить
перелік областей, який завеликий.
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31.03.2022 13:52 Ответить
Топай в війскомат, там тебе научать, чайник бл.!!!!
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01.04.2022 12:19 Ответить
Я вже місяць служу. Які ще поради будуть від диванних експертів?
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01.04.2022 12:24 Ответить
Сподіваюся, на таких документах є контрольні знаки й їх достатньо часто змінюють...
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31.03.2022 12:17 Ответить
Так, але й контрольні знаки (наприклад, крапка замість коми в певному місці) також не завадять...
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31.03.2022 12:23 Ответить
В идеале на каждом таком документе должен быть уникальный номер, скажем, из 8-12 цифр, который можно "пробить" прямо со смартфона на предмет того, реальный ли документ. Кроме того, подразделения должны использовать пароли.
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31.03.2022 12:21 Ответить
Вражеские ДРГ нужно расстреливать на месте, в плен не брать. Чтобы твари понимали что едут в одну сторону. От етого их можно будет легче выявлять по дрожащим коленками
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31.03.2022 12:19 Ответить
Затримувати,й усіх перевіряти
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31.03.2022 12:20 Ответить
Для дебилов каких то бумажка..боевая распоряга от 17.03, а действует с 25.02..впрочем, никто эти бумажки один хрен не смотрит- пропускают совсем по другому( это не большая тайна как, но кому надо знают, а кому не надо, то и не надо знать)))
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31.03.2022 12:21 Ответить
пароль: Паляниця
відповідь: ?
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31.03.2022 13:40 Ответить
проверять на знание украинского языка и шансову диверсантов нет.
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31.03.2022 16:42 Ответить
 
 