Российские ДРГ прикрываются фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ
Российские диверсионно-разведывательные группы могут прикрываться фальшивыми документами с подписью якобы командующего группировкой Объединенных сил.
Такую информацию обнародовали в оперативном командовании "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
"Работают вражеские ДРГ! Будьте внимательны при проверке документов! Подобными документами могут прикрываться вражеские ДРГ при передвижении автомобильным транспортом, посещении гражданских и военных объектов и в любых других случаях", – говорится в сообщении.
В командовании показали образец фальшивого документа, который могут давать вражеские ДРГ.
Топ комментарии
+19 Ksenia VB
показать весь комментарий31.03.2022 12:15
+11 FT FT
показать весь комментарий31.03.2022 12:19
+8 Сергей Кондратьев #509920
показать весь комментарий31.03.2022 12:21
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Говорять що вони з країн Балтії чи України, а чому говорять цапською- тому що в совку всі говорили цапською.
Аж бридко дивитись як та наволоч кутається в український правпор.
відповідь: ?