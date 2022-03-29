Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО
Контрразведка СБУ задержала российского диверсанта на Волыни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБУ по Волынской области.
В информации отмечается: "Правоохранители установили, что гражданин России в течение 2014-2015 годов воевал в составе бандформированиях т.н. "ДНР." В частности, он был членом НВФ "Восток", а затем и бригады "Пятнашка". Боевик воевал на стороне террористов против ВСУ вблизи Светлодарской дуги, г. Авдеевка, г. Ясиноватая, г. Красный Лиман.
В марте 2022 года россиянин незаконно пересек белорусско-украинскую границу и проник на территорию Волыни. По нашей информации, боевик планировал попасть во Львов и Тернополь. Там диверсант должен был "залечь на дно" и ожидать дальнейших преступных указаний для проведения диверсионной деятельности на западе Украины. Для этого у него были необходимые средства поражения и прикрытия.
Правоохранители задержали диверсанта в приграничном районе Волынской области.
Следователи СБУ начали уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленник под стражей".
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