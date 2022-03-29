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Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ задержала российского диверсанта на Волыни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБУ по Волынской области.

В информации отмечается: "Правоохранители установили, что гражданин России в течение 2014-2015 годов воевал в составе бандформированиях т.н. "ДНР." В частности, он был членом НВФ "Восток", а затем и бригады "Пятнашка". Боевик воевал на стороне террористов против ВСУ вблизи Светлодарской дуги, г. Авдеевка, г. Ясиноватая, г. Красный Лиман.

В марте 2022 года россиянин незаконно пересек белорусско-украинскую границу и проник на территорию Волыни. По нашей информации, боевик планировал попасть во Львов и Тернополь. Там диверсант должен был "залечь на дно" и ожидать дальнейших преступных указаний для проведения диверсионной деятельности на западе Украины. Для этого у него были необходимые средства поражения и прикрытия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская разведка обнародовала имена россиян, готовящих вражеские ДРГ для совершения военных преступлений в Украине

Правоохранители задержали диверсанта в приграничном районе Волынской области.

Следователи СБУ начали уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленник под стражей".

Автор: 

СБУ (19898) диверсия (297) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+26
І чому б його тут же не повішати?
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29.03.2022 20:01
+26
Може бути. Сьогодні чекала біля магазину подругу...дивлюсь йде мадама і фоткає пейзажі...вивіски, небо , розьашування. Чесно, не сказала би з чого така цікавість, але в тому районі завжди поліція крутиться. І от ця красавіца з телефоном.. Одразу її під ручки взали. Подивились в телефоні.. вона щось проакала і кудись її повели.
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29.03.2022 20:03
+23
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391
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29.03.2022 20:03
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І чому б його тут же не повішати?
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29.03.2022 20:01 Ответить
Бо йому ще судилося багато чого розповісти перед цією процедурою.
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29.03.2022 20:23 Ответить
5 років дадуть?
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29.03.2022 20:01 Ответить
обменяют на таксиста
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29.03.2022 20:20 Ответить
Алкашка з пятнашкі...
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29.03.2022 20:01 Ответить
Попытка побега.. и нету диверсанта.. это если при задержании завалить не удалось..
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29.03.2022 20:02 Ответить
Бойко возьмёт на поруки.
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29.03.2022 20:02 Ответить
носа гарно йому направили
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29.03.2022 20:03 Ответить
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391
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29.03.2022 20:03 Ответить
та все там знали в тому угорському МЗС ,але за гроші з москви заплющували оченята
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29.03.2022 20:27 Ответить
Хакерами оказались. ***** и полит верхушка лаптестана.в роли битов и байтов электронной системы передачи данных. выступали агенты.чекисты кремля. операторы МИД Венгрии были не в курсе взлома своих гос.систем .потому как все работало штатно и без сбоев.
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29.03.2022 20:29 Ответить
БУДАПЕШТ МИРОВАЯ СТОЛИЦА ПОРНОИНДУСТРИИ
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29.03.2022 22:39 Ответить
Може бути. Сьогодні чекала біля магазину подругу...дивлюсь йде мадама і фоткає пейзажі...вивіски, небо , розьашування. Чесно, не сказала би з чого така цікавість, але в тому районі завжди поліція крутиться. І от ця красавіца з телефоном.. Одразу її під ручки взали. Подивились в телефоні.. вона щось проакала і кудись її повели.
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29.03.2022 20:03 Ответить
закон війни до таких су к без виключень.
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29.03.2022 20:05 Ответить
Навіщо цього упиря тримати під вартою? Отримали від нього потрібну інформацію та й відправити на концерт до кобзона, а то ще годуй його за наші податки.
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29.03.2022 20:06 Ответить
когда количество "людей" в лагеря для военнопленных превысит максимум в хйловский рай первыми нужно пускать вот таких "диверсантов" - там уже ничем не помочь
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29.03.2022 20:07 Ответить
А могли б же тихенько в посадці прикопать, так ні. Годуй тепер його, пої ще й охороняй
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29.03.2022 20:07 Ответить
Допитати і розстріляти курву!
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29.03.2022 20:10 Ответить
помер в камері від ковіду.
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29.03.2022 20:17 Ответить
Ще, як мінімум, два ворожих диверсанта перебувають зараз у Стамбулі
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29.03.2022 20:11 Ответить
рашкодиверсант - 150р. десяток
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29.03.2022 20:11 Ответить
Щось малувато ознак української гостинності на цій харі. Лише одна пожряпина на шнобаку.
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29.03.2022 20:12 Ответить
румпель сломан...
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29.03.2022 20:15 Ответить
то в нього давнє. бурхлива молодість. ліхіє 90-і. там таких бійців в днр кожен перший.
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29.03.2022 20:19 Ответить
на палю мерзоту лугандонську, відразу!!!!! інших слів для цього біо -cміття , нема і не буде! CЛАВА ЗСУ!!! СЛАВА НАЦІЇ!!!
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29.03.2022 20:13 Ответить
чому ця ***** жива?
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29.03.2022 20:20 Ответить
зачем воно живе, шо меле не цiкаво
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29.03.2022 20:33 Ответить
Бедолага хотел на Запад сбежать. Не фартануло (хотя и пацан к успеху шёл (по направлению)). -сидеть собаке, а потом и работать на стройке при восстановлении украинских городов.
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29.03.2022 20:34 Ответить
это вот такие идейные долбоёбы наших стреляли в плену и пытали, к стенке ****** гнойного
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29.03.2022 20:35 Ответить
диверсантов за угол и в расход...
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29.03.2022 20:35 Ответить
Аминь.
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29.03.2022 20:40 Ответить
Дивный диверсант, ещё и в такой футболке. Только рации и строп от паршута не хватает.
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29.03.2022 20:41 Ответить
А чому фото і відео інших диверсантів заштриховували?? Відкуплялися?
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29.03.2022 20:56 Ответить
диверсант)) говор, уже сразу выдает). Вспомнился анекдот: "Зібрався москаль до Львова. Його інші кацапи, добре полякали, мовляв, не спалися там на російській, відразу порішать. Ну, добре. Приїхав москаль, до Львова, відразу заблукав та вирішив у місцевого вуйка, запитати дорогу. "Дядьку, дядьку, а де тут останівка? Вуйко, знімаючи з плеча автомат: "Зупинка, за рогом, але, ти, москалику, вже приїхав".
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29.03.2022 21:17 Ответить
НАДЕЮСЬ ХОТЬ ИГОЛКИ ЗАГОНЯЛИ
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29.03.2022 22:37 Ответить
Втопити у вигрібній ямі паганого сральника!
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30.03.2022 00:40 Ответить
Втопити у гівні!
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30.03.2022 00:41 Ответить
А почему не растреляли его? Говорили что будут растреливать мородеров, предателей.Почему не действуют законі военного времені?
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30.03.2022 03:06 Ответить
 
 