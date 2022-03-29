Украинская разведка обнародовала имена россиян, готовящих вражеские ДРГ для совершения военных преступлений в Украине
Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины
Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины. Украинские совы сейчас очень и очень голодны! А российские летучие мыши — это именно то, что им нужно, чтобы хоть чуть-чуть утолить жажду", - уверены украинские разведчики.
С именами 97 военнослужащих личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ вы можете ознакомиться здесь.
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У березні цього року Nokia засудила вторгнення Росії в Україну та пообіцяла припинити продажі в цій країні. Але компанія не згадала, що залишає після себе обладнання та програмне забезпечення, яке стало потужним урядовим інструментом цифрового стеження.
Так звана система оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) використовувалася ФСБ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-комунікацій. Зокрема, щоб відстежувати прихильників лідера російської опозиції Олексія Навального та придушувати антивоєнні протести всередині Росії.
У документах, які опинилися у розпорядженні The New York Times, описується співпраця Nokia із держкомпаніями Росії. Nokia понад п'ять років надавала обладнання та послуги для підключення СОРЗ до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.
Документи за 2008-2017 роки підтверджують: Nokia знала, що запускає російську систему спостереження. Це було необхідно компанії для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг для різних клієнтів у сфері телекомунікацій. Бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного прибутку.
Инструктор
Хугаев
Юрий Сосланович
Что фамилиё, что отчество - полный отпад. Правда некоторые буквы выпали. ))
Ну а звание само за себя говорит.