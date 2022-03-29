РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11008 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 853 7

Украинская разведка обнародовала имена россиян, готовящих вражеские ДРГ для совершения военных преступлений в Украине

розвідка

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины. Украинские совы сейчас очень и очень голодны! А российские летучие мыши — это именно то, что им нужно, чтобы хоть чуть-чуть утолить жажду", - уверены украинские разведчики.

С именами 97 военнослужащих личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ вы можете ознакомиться здесь.

Читайте также: Российские оккупанты похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова. ФОТО

разведка (4171) диверсия (296) военные преступления (1430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З цього приводу є гарне українське присліввья-,,Не швидіть Явдохо на х..й,заміж вийдете,наї....ся!,,
показать весь комментарий
29.03.2022 13:07 Ответить
теперь они не смогут поехать в Хургаду в отпуск.
показать весь комментарий
29.03.2022 13:12 Ответить
Фінська компанія Nokia допомогла Росії побудувати велику систему шпигунства. Про це https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684849/ повідомляється у новому розслідуванні The New York Times.

У березні цього року Nokia засудила вторгнення Росії в Україну та пообіцяла припинити продажі в цій країні. Але компанія не згадала, що залишає після себе обладнання та програмне забезпечення, яке стало потужним урядовим інструментом цифрового стеження.

Так звана система оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) використовувалася ФСБ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-комунікацій. Зокрема, щоб відстежувати прихильників лідера російської опозиції Олексія Навального та придушувати антивоєнні протести всередині Росії.

У документах, які опинилися у розпорядженні The New York Times, описується співпраця Nokia із держкомпаніями Росії. Nokia понад п'ять років надавала обладнання та послуги для підключення СОРЗ до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

Документи за 2008-2017 роки підтверджують: Nokia знала, що запускає російську систему спостереження. Це було необхідно компанії для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг для різних клієнтів у сфері телекомунікацій. Бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного прибутку.
показать весь комментарий
29.03.2022 13:22 Ответить
Вибачте, шановна СБУ, а ви що, не маєте списків бувших сексотів КГБ? Ви ж то прекрасно знаєте, що там "бувших"не буває, вони або мертві, або Є. Так і працюйте з ТАКИМИ в Україні, а нахрена нам ті, що в мацквє сидять.
показать весь комментарий
29.03.2022 13:22 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
показать весь комментарий
29.03.2022 13:36 Ответить
прапорщик
Инструктор
Хугаев
Юрий Сосланович


Что фамилиё, что отчество - полный отпад. Правда некоторые буквы выпали. ))
Ну а звание само за себя говорит.
показать весь комментарий
29.03.2022 14:18 Ответить
Ви ***** нам їх не показуйте,а знищуйте *****,ми за це вам зарплати платимо і не маленькі! ***** нам їх прізвища,нікрологи давай і чим більше тим краще!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 15:42 Ответить
 
 