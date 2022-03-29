Украинская разведка обнародовала имена россиян, готовящих вражеские ДРГ для совершения военных преступлений в Украине

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины. Украинские совы сейчас очень и очень голодны! А российские летучие мыши — это именно то, что им нужно, чтобы хоть чуть-чуть утолить жажду", - уверены украинские разведчики.

С именами 97 военнослужащих личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ вы можете ознакомиться здесь.

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