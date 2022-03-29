Российские оккупанты похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова. ФОТО
Российские военные 28 марта похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова.
Об этом сообщила Каховская городская территориальная община, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 28 марта, около 9:00 военными РФ был похищен житель Каховки - Ушаков Дмитрий Викторович, 1983 года рождения. В настоящее время местонахождение Дмитрия Ушакова неизвестно. Уважаемые наши жители, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя!" – говорится в сообщении.
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jura bucaphalus
показать весь комментарий29.03.2022 12:38 Ответить Мне нравится 9
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