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Российские оккупанты похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова. ФОТО

Российские военные 28 марта похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова.

Об этом сообщила Каховская городская территориальная община, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 28 марта, около 9:00 военными РФ был похищен житель Каховки - Ушаков Дмитрий Викторович, 1983 года рождения. В настоящее время местонахождение Дмитрия Ушакова неизвестно. Уважаемые наши жители, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя!" – говорится в сообщении.

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Российские оккупанты похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова 01

Автор: 

армия РФ (19224) Каховка (95) похищение (1686) военные преступления (1435)


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29.03.2022 12:38 Ответить
 
 