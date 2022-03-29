Російські окупанти викрали жителя Каховки Дмитра Ушакова. ФОТО

Російські військові 28 березня викрали мешканця Каховки Дмитра Ушакова.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 28 березня, близько 09.00 години, військовими рф було викрадено мешканця Каховки - Ушакова Дмитра Вікторовича, 1983 року народження. На даний час місцезнаходження Дмитра Ушакова невідоме. Шановні наші мешканці, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе!" - йдеться у повідомленні.

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