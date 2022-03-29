УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5333 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
6 690 1

Російські окупанти викрали жителя Каховки Дмитра Ушакова. ФОТО

Російські військові 28 березня викрали мешканця Каховки Дмитра Ушакова.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 28 березня, близько 09.00 години, військовими рф було викрадено мешканця Каховки - Ушакова Дмитра Вікторовича, 1983 року народження. На даний час місцезнаходження Дмитра Ушакова невідоме. Шановні наші мешканці, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали голову тергромади на Херсонщині

Російські окупанти викрали жителя Каховки Дмитра Ушакова 01

Автор: 

армія рф (17373) Каховка (125) викрадення (819) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашефашисти - терористи одним словом
показати весь коментар
29.03.2022 12:38 Відповісти
 
 