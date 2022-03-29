Ворожого диверсанта затримано на Волині, - СБУ. ВIДЕО
Контррозвідка СБУ затримала російського диверсанта на Волині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБУ по Волинській області.
В інформації зазначається: "Правоохоронці встановили, що громадянин рф протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях т.зв. "ДНР." Зокрема, він був членом НЗФ "Восток", а потім і бригади "Пятнашка". Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.
У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За нашою інформацією, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль. Там диверсант мав "залягти на дно" та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття.
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Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області.
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник під вартою".
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