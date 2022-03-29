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Ворожого диверсанта затримано на Волині, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ затримала російського диверсанта на Волині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБУ по Волинській області. 

В інформації зазначається: "Правоохоронці встановили, що громадянин рф протягом 2014-2015 років воював у складі бандформуваннях т.зв. "ДНР." Зокрема, він був членом НЗФ "Восток", а потім і бригади "Пятнашка". Бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.

У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. За нашою інформацією, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль. Там диверсант мав "залягти на дно" та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила російського агента зі "сплячого резерву"

Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисник під вартою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська розвідка оприлюднила імена росіян, які готують ворожі ДРГ для скоєння воєнних злочинів в Україні

Автор: 

СБУ (12818) диверсія (348) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+26
І чому б його тут же не повішати?
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29.03.2022 20:01
+26
Може бути. Сьогодні чекала біля магазину подругу...дивлюсь йде мадама і фоткає пейзажі...вивіски, небо , розьашування. Чесно, не сказала би з чого така цікавість, але в тому районі завжди поліція крутиться. І от ця красавіца з телефоном.. Одразу її під ручки взали. Подивились в телефоні.. вона щось проакала і кудись її повели.
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29.03.2022 20:03
+23
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391
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29.03.2022 20:03
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І чому б його тут же не повішати?
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Бо йому ще судилося багато чого розповісти перед цією процедурою.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
5 років дадуть?
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29.03.2022 20:01 Відповісти
обменяют на таксиста
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Алкашка з пятнашкі...
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Попытка побега.. и нету диверсанта.. это если при задержании завалить не удалось..
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29.03.2022 20:02 Відповісти
Бойко возьмёт на поруки.
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29.03.2022 20:02 Відповісти
носа гарно йому направили
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29.03.2022 20:03 Відповісти
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391
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29.03.2022 20:03 Відповісти
та все там знали в тому угорському МЗС ,але за гроші з москви заплющували оченята
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29.03.2022 20:27 Відповісти
Хакерами оказались. ***** и полит верхушка лаптестана.в роли битов и байтов электронной системы передачи данных. выступали агенты.чекисты кремля. операторы МИД Венгрии были не в курсе взлома своих гос.систем .потому как все работало штатно и без сбоев.
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29.03.2022 20:29 Відповісти
БУДАПЕШТ МИРОВАЯ СТОЛИЦА ПОРНОИНДУСТРИИ
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29.03.2022 22:39 Відповісти
Може бути. Сьогодні чекала біля магазину подругу...дивлюсь йде мадама і фоткає пейзажі...вивіски, небо , розьашування. Чесно, не сказала би з чого така цікавість, але в тому районі завжди поліція крутиться. І от ця красавіца з телефоном.. Одразу її під ручки взали. Подивились в телефоні.. вона щось проакала і кудись її повели.
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29.03.2022 20:03 Відповісти
закон війни до таких су к без виключень.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
Навіщо цього упиря тримати під вартою? Отримали від нього потрібну інформацію та й відправити на концерт до кобзона, а то ще годуй його за наші податки.
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29.03.2022 20:06 Відповісти
когда количество "людей" в лагеря для военнопленных превысит максимум в хйловский рай первыми нужно пускать вот таких "диверсантов" - там уже ничем не помочь
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29.03.2022 20:07 Відповісти
А могли б же тихенько в посадці прикопать, так ні. Годуй тепер його, пої ще й охороняй
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29.03.2022 20:07 Відповісти
Допитати і розстріляти курву!
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29.03.2022 20:10 Відповісти
помер в камері від ковіду.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Ще, як мінімум, два ворожих диверсанта перебувають зараз у Стамбулі
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29.03.2022 20:11 Відповісти
рашкодиверсант - 150р. десяток
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29.03.2022 20:11 Відповісти
Щось малувато ознак української гостинності на цій харі. Лише одна пожряпина на шнобаку.
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29.03.2022 20:12 Відповісти
румпель сломан...
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29.03.2022 20:15 Відповісти
то в нього давнє. бурхлива молодість. ліхіє 90-і. там таких бійців в днр кожен перший.
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29.03.2022 20:19 Відповісти
на палю мерзоту лугандонську, відразу!!!!! інших слів для цього біо -cміття , нема і не буде! CЛАВА ЗСУ!!! СЛАВА НАЦІЇ!!!
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29.03.2022 20:13 Відповісти
чому ця ***** жива?
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29.03.2022 20:20 Відповісти
зачем воно живе, шо меле не цiкаво
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Бедолага хотел на Запад сбежать. Не фартануло (хотя и пацан к успеху шёл (по направлению)). -сидеть собаке, а потом и работать на стройке при восстановлении украинских городов.
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29.03.2022 20:34 Відповісти
это вот такие идейные долбоёбы наших стреляли в плену и пытали, к стенке ****** гнойного
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29.03.2022 20:35 Відповісти
диверсантов за угол и в расход...
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29.03.2022 20:35 Відповісти
Аминь.
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29.03.2022 20:40 Відповісти
Дивный диверсант, ещё и в такой футболке. Только рации и строп от паршута не хватает.
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29.03.2022 20:41 Відповісти
А чому фото і відео інших диверсантів заштриховували?? Відкуплялися?
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29.03.2022 20:56 Відповісти
диверсант)) говор, уже сразу выдает). Вспомнился анекдот: "Зібрався москаль до Львова. Його інші кацапи, добре полякали, мовляв, не спалися там на російській, відразу порішать. Ну, добре. Приїхав москаль, до Львова, відразу заблукав та вирішив у місцевого вуйка, запитати дорогу. "Дядьку, дядьку, а де тут останівка? Вуйко, знімаючи з плеча автомат: "Зупинка, за рогом, але, ти, москалику, вже приїхав".
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29.03.2022 21:17 Відповісти
НАДЕЮСЬ ХОТЬ ИГОЛКИ ЗАГОНЯЛИ
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29.03.2022 22:37 Відповісти
Втопити у вигрібній ямі паганого сральника!
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30.03.2022 00:40 Відповісти
Втопити у гівні!
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30.03.2022 00:41 Відповісти
А почему не растреляли его? Говорили что будут растреливать мородеров, предателей.Почему не действуют законі военного времені?
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30.03.2022 03:06 Відповісти
 
 