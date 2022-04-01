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Новини Війна
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Оборону Києва зменшувати не треба, хоч ворог і відводить війська з області та Чернігівщини, - Міноборони

київ

Часткове відведення військ РФ із території Київської та Чернігівської областей не дає Україні підстав зменшувати рівня оборони Києва та інших міст.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться із територій Київської та Чернігівської областей. Одночасно, що саме у ворога є метою, ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо, і це не дає нам підстав у будь-який спосіб зменшувати рівень оборони наших міст, зокрема й столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Справді, нині сил і засобів російської армії, щоб штурмувати столицю, явно недостатньо. Як буде надалі - час покаже", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі у Києві у п'ятницю.

Також читайте: Київ все ще перебуває в небезпеці, - Пентагон

Автор: 

Київ (19422) Міноборони (7313) оборона (4772) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+13
Ага, сейчас они тебе заявят что оставят Киев и все рванут на Донбасс. Мозги просто нужно включать.
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01.04.2022 16:03
+11
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01.04.2022 16:00
+9
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01.04.2022 15:56
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Генштабу видніше, звичайно, але чим тоді укріплювати наші позиції на сході куди «відвід» власне і відбувається?
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01.04.2022 15:56 Відповісти
Ага, сейчас они тебе заявят что оставят Киев и все рванут на Донбасс. Мозги просто нужно включать.
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01.04.2022 16:03 Відповісти
Вже укріпили.
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01.04.2022 16:04 Відповісти
Ну оф информация такая

А не официально вполне другое может происходить
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01.04.2022 16:19 Відповісти
Сподіваюсь що так і є.
Цікаві часи зараз - кожен думає одне, говорить інше, а як насправді було дізнаємось після війни.
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01.04.2022 17:11 Відповісти
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01.04.2022 15:56 Відповісти
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01.04.2022 16:00 Відповісти
Ізюм захопили тварюки...
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01.04.2022 16:00 Відповісти
зато Киев укрепляем....
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01.04.2022 21:15 Відповісти
Думаєте кацапи втратили за сьогодні пів батальона орків та півсотні бронемашин на східному напрямку, бьючись з віртуальною реальністю?
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01.04.2022 21:20 Відповісти
Сподіваюсь, що це замануха перед контрударом на сході.
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01.04.2022 16:05 Відповісти
сподіваюсь ви праві.
як буде якесь перекидання українських війск з півночі на схід сподіваюсь ніяке умовне "CNN" про це не брякне.
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01.04.2022 16:17 Відповісти
треба бути дуже і дуже пильними, підступна русня здатна на все.
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01.04.2022 16:10 Відповісти
Декілька мостів можна б і відкрити
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01.04.2022 16:11 Відповісти
Як же шкода, що всі експерти тут, в чатах, а не в генштабі, ех...
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01.04.2022 16:14 Відповісти
Тем более министр обороны отлучился - сотрудничает с агрессором
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01.04.2022 16:21 Відповісти
ну, эту оборону надо сильно выдвинуть, местность сама этого просит
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01.04.2022 16:31 Відповісти
у Єрмака сегодня побєда ,здали Ізюм
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01.04.2022 16:33 Відповісти
ТРЕБА ЗРОБИТИ ЩЕ 4 КІЛЬЦЯ НАВКОЛО КИЄВА, ДО ІСНУЮЧИХ 6. **** ЗАМОРОЧУВАТИСЬ З ПРИВОДУ МАРІУПОЛЯ!
ВАЛЕРІЙ. С.БІЛОГОРОДКА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ (БУЧАНСЬКИЙ) РАЙОН.
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01.04.2022 19:39 Відповісти
 
 