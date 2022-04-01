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Велика Британія солідарно з Польщею хоче прийняти біженців з України

біженці,польща

Спрощена процедура отримання візи та пропозиція перебування на території Великої Британії протягом трьох років – це пропозиція для українських біженців, яку представив Лондон після переговорів у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Бартош Ґродецький повідомив на пресконференції в Кракові, що відповідь британців – це результат візиту на кордоні і розмов з послинею Великої Британії в Польщі Анною Клюнес: "Велика Британія підготувала програму трирічного перебування для громадян України і членів їхніх сімей, які хочуть оселитися в цій країні. Також спрощено візовий процес. Ми знаємо, що візи видаватимуть не в британських посольствах та консульствах, їх видаватимуть просто після схвалення заявки в аеропортах Великої Британії".

Як додав віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер, на прохання британської сторони українцям у Польщі розсилатимуть спеціальне текстове повідомлення: "Представники уряду Великої Британії попросили, щоб найближчими днями за допомогою процедури оповіщення Урядового центру безпеки розіслати повідомлення всім особам з українськими номерами телефонів у Польщі, з інформацією, що така пропозиція британського уряду є, і де її можна шукати в інтернеті".

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Як зазначили представники польського відомства внутрішніх справ та адміністрації, вони сподіваються, що й інші країни виступлять з такими конкретними пропозиціями допомоги.

Автор: 

біженці (1861) Велика Британія (5553) Польща (8484)


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Топ коментарі
+6
Краще дайте нам зброї побільше і грошей.
Люди нам самим потрібні.
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01.04.2022 16:37
+5
авжеж, у світі вже є всі ознаки конкуренції за українських втікачів...
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01.04.2022 16:45
+3
біженок* У нас фемінітиви офіційні, а 80% "біженців" - жінки.
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01.04.2022 16:17
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біженок* У нас фемінітиви офіційні, а 80% "біженців" - жінки.
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01.04.2022 16:17 Відповісти
То им не надо иммигранты, даже брекзит устроили. То теперь уже надо.. Англичане, определитесь
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01.04.2022 16:34 Відповісти
Ты даун?
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01.04.2022 17:16 Відповісти
Брекзит было последствием чрезмерной бюрократизации политического класса Евросоюза вместе с нашествием необузданной толерастии. Из-за чего английским популистам удалось. А украинские беженцы всё таки не какие небудь понаехавшие пакистанцы, которые пришли просто отсидеться на пособиях. Потом ещё попросит остаться
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01.04.2022 17:35 Відповісти
40 причин поддержать btexit на gov.uk

Причина номер раз: Free movement will come to an end, once and for all, with the introduction of a new skills-based immigration system.

https://www.gov.uk/government/news/40-reasons-to-back-the-brexit-deal
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01.04.2022 18:42 Відповісти
Там добрая половина брехло. Плюс и иммиграцией из третьих стран так и не разобрались. В некоторвх местах Великобритании индийцев, пакистанцев и арабов больше англичан. А они никак не выходцы из стран ЕС.
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01.04.2022 18:59 Відповісти
Иммиграцию из ЕС прикрыли. Арабов на лодках из ЕС отправляют обратно в море.
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01.04.2022 19:27 Відповісти
Ага, в Англии их до сих пор дохрена. Был там в 2019. На левом берегу Темзы в Лондоне вечером англичан почти не заметил - всё одни китайцы и негро-арабо-что-то. Бирмингем - ваще пиз*ец. Если уж взялись за иммигрантов, то нужно было и тут прочистить.
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01.04.2022 19:41 Відповісти
аи не надо Ахмедов которые на пособии будут сидеть, так то им работники нужны.
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01.04.2022 18:22 Відповісти
Краще дайте нам зброї побільше і грошей.
Люди нам самим потрібні.
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01.04.2022 16:37 Відповісти
авжеж, у світі вже є всі ознаки конкуренції за українських втікачів...
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01.04.2022 16:45 Відповісти
Піккардійська Терція - Я в чужині дивлюся на небо (2022) - https://www.youtube.com/watch?v=OeiLOmlWr2M
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01.04.2022 19:25 Відповісти
Рыдаю. Моя семья сейчас в Польше...
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01.04.2022 22:45 Відповісти
пропозиція перебування на території Великої Британії протягом трьох років Джерело:
Як ви думаєте - багато з них повернуться?
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01.04.2022 19:28 Відповісти
Думаю, что да. Мои сейчас в Польше на всем бесплатном. Но как только, так и сразу. Очень хотят домой.
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01.04.2022 22:39 Відповісти
 
 