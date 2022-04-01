Велика Британія солідарно з Польщею хоче прийняти біженців з України

Спрощена процедура отримання візи та пропозиція перебування на території Великої Британії протягом трьох років – це пропозиція для українських біженців, яку представив Лондон після переговорів у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Бартош Ґродецький повідомив на пресконференції в Кракові, що відповідь британців – це результат візиту на кордоні і розмов з послинею Великої Британії в Польщі Анною Клюнес: "Велика Британія підготувала програму трирічного перебування для громадян України і членів їхніх сімей, які хочуть оселитися в цій країні. Також спрощено візовий процес. Ми знаємо, що візи видаватимуть не в британських посольствах та консульствах, їх видаватимуть просто після схвалення заявки в аеропортах Великої Британії".

Як додав віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер, на прохання британської сторони українцям у Польщі розсилатимуть спеціальне текстове повідомлення: "Представники уряду Великої Британії попросили, щоб найближчими днями за допомогою процедури оповіщення Урядового центру безпеки розіслати повідомлення всім особам з українськими номерами телефонів у Польщі, з інформацією, що така пропозиція британського уряду є, і де її можна шукати в інтернеті".

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Як зазначили представники польського відомства внутрішніх справ та адміністрації, вони сподіваються, що й інші країни виступлять з такими конкретними пропозиціями допомоги.