Великобритания солидарно с Польшей хочет принять беженцев из Украины

Упрощенная процедура получения визы и предложение пребывания на территории Великобритании в течение трех лет – это предложение для украинских беженцев, представленное Лондоном после переговоров в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Вицеминистр внутренних дел и администрации Бартош Гродецкий сообщил на пресс-конференции в Кракове, что ответ британцев – это результат визита на границе и разговоров с послом Великобритании в Польше Анной Клюнес: "Великобритания подготовила программу трехлетнего пребывания для граждан Украины и членов их семей, желающих поселиться в этой стране. Также упрощен визовый процесс. Мы знаем, что визы будут выдаваться не в британских посольствах и консульствах, их будут выдавать прямо после одобрения заявки в аэропортах Великобритании".

Как добавил вицеминистр внутренних дел и администрации Павел Шефернакер, по просьбе британской стороны украинцам в Польше будут рассылать специальное текстовое сообщение: "Представители правительства Великобритании попросили, чтобы в ближайшие дни с помощью процедуры оповещения Правительственного центра безопасности разослать сообщения всем лицам с украинскими номерами телефонов в Польше, с информацией, что такое предложение британского правительства есть, и где его можно искать в интернете".

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Как отметили представители польского ведомства внутренних дел и администрации, они надеются, что и другие страны выступят с такими конкретными предложениями о помощи.