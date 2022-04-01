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Новости Война
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Великобритания солидарно с Польшей хочет принять беженцев из Украины

біженці,польща

Упрощенная процедура получения визы и предложение пребывания на территории Великобритании в течение трех лет – это предложение для украинских беженцев, представленное Лондоном после переговоров в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Вицеминистр внутренних дел и администрации Бартош Гродецкий сообщил на пресс-конференции в Кракове, что ответ британцев – это результат визита на границе и разговоров с послом Великобритании в Польше Анной Клюнес: "Великобритания подготовила программу трехлетнего пребывания для граждан Украины и членов их семей, желающих поселиться в этой стране. Также упрощен визовый процесс. Мы знаем, что визы будут выдаваться не в британских посольствах и консульствах, их будут выдавать прямо после одобрения заявки в аэропортах Великобритании".

Как добавил вицеминистр внутренних дел и администрации Павел Шефернакер, по просьбе британской стороны украинцам в Польше будут рассылать специальное текстовое сообщение: "Представители правительства Великобритании попросили, чтобы в ближайшие дни с помощью процедуры оповещения Правительственного центра безопасности разослать сообщения всем лицам с украинскими номерами телефонов в Польше, с информацией, что такое предложение британского правительства есть, и где его можно искать в интернете".

Читайте: Польша готова принять еще больше беженцев из Украины, - вице-премьер Глинский

Как отметили представители польского ведомства внутренних дел и администрации, они надеются, что и другие страны выступят с такими конкретными предложениями о помощи.

беженцы (1637) Великобритания (4922) Польша (8398)


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Топ комментарии
+6
Краще дайте нам зброї побільше і грошей.
Люди нам самим потрібні.
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01.04.2022 16:37
+5
авжеж, у світі вже є всі ознаки конкуренції за українських втікачів...
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01.04.2022 16:45
+3
біженок* У нас фемінітиви офіційні, а 80% "біженців" - жінки.
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01.04.2022 16:17
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біженок* У нас фемінітиви офіційні, а 80% "біженців" - жінки.
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01.04.2022 16:17 Ответить
То им не надо иммигранты, даже брекзит устроили. То теперь уже надо.. Англичане, определитесь
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01.04.2022 16:34 Ответить
Ты даун?
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01.04.2022 17:16 Ответить
Брекзит было последствием чрезмерной бюрократизации политического класса Евросоюза вместе с нашествием необузданной толерастии. Из-за чего английским популистам удалось. А украинские беженцы всё таки не какие небудь понаехавшие пакистанцы, которые пришли просто отсидеться на пособиях. Потом ещё попросит остаться
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01.04.2022 17:35 Ответить
40 причин поддержать btexit на gov.uk

Причина номер раз: Free movement will come to an end, once and for all, with the introduction of a new skills-based immigration system.

https://www.gov.uk/government/news/40-reasons-to-back-the-brexit-deal
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01.04.2022 18:42 Ответить
Там добрая половина брехло. Плюс и иммиграцией из третьих стран так и не разобрались. В некоторвх местах Великобритании индийцев, пакистанцев и арабов больше англичан. А они никак не выходцы из стран ЕС.
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01.04.2022 18:59 Ответить
Иммиграцию из ЕС прикрыли. Арабов на лодках из ЕС отправляют обратно в море.
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01.04.2022 19:27 Ответить
Ага, в Англии их до сих пор дохрена. Был там в 2019. На левом берегу Темзы в Лондоне вечером англичан почти не заметил - всё одни китайцы и негро-арабо-что-то. Бирмингем - ваще пиз*ец. Если уж взялись за иммигрантов, то нужно было и тут прочистить.
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01.04.2022 19:41 Ответить
аи не надо Ахмедов которые на пособии будут сидеть, так то им работники нужны.
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01.04.2022 18:22 Ответить
Краще дайте нам зброї побільше і грошей.
Люди нам самим потрібні.
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01.04.2022 16:37 Ответить
авжеж, у світі вже є всі ознаки конкуренції за українських втікачів...
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01.04.2022 16:45 Ответить
Піккардійська Терція - Я в чужині дивлюся на небо (2022) - https://www.youtube.com/watch?v=OeiLOmlWr2M
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01.04.2022 19:25 Ответить
Рыдаю. Моя семья сейчас в Польше...
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01.04.2022 22:45 Ответить
пропозиція перебування на території Великої Британії протягом трьох років Джерело:
Як ви думаєте - багато з них повернуться?
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01.04.2022 19:28 Ответить
Думаю, что да. Мои сейчас в Польше на всем бесплатном. Но как только, так и сразу. Очень хотят домой.
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01.04.2022 22:39 Ответить
 
 