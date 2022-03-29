Польша готова принять еще больше беженцев из Украины, - вице-премьер Глинский

Польша готова принимать беженцев из Украины столько, сколько нужно, однако главным приоритетом должна быть помощь в защите от агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в интервью изданию Politico.

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Он уточнил, что с момента начала российского вторжения Польша приняла 2,3 млн. беженцев из Украины. Количество прибывающих в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.

В то же время Глинский отметил, что важно не смешивать гуманитарную и военную помощь Украине.

"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", - подчеркнул он.

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