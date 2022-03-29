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Польша готова принять еще больше беженцев из Украины, - вице-премьер Глинский

біженці

Польша готова принимать беженцев из Украины столько, сколько нужно, однако главным приоритетом должна быть помощь в защите от агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в интервью изданию Politico.

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Он уточнил, что с момента начала российского вторжения Польша приняла 2,3 млн. беженцев из Украины. Количество прибывающих в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.

В то же время Глинский отметил, что важно не смешивать гуманитарную и военную помощь Украине.

"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", - подчеркнул он.

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беженцы (1638) Польша (8405)


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Дяка полякам! За реальну підтримку і допомогу.
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29.03.2022 11:40 Ответить
Польша забирайте Калінінград. Калининград остался без защиты. Подразделения 18-ой гвардейской дивизии перебросили на Харьковское направление.
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29.03.2022 11:41 Ответить
це Ви пропонуєте полякам годувати ще й сім'ї москалів із тієї дивізії. Хай їдять те шо є. чи шо найдуть
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29.03.2022 12:05 Ответить
Дякуємо Вам, вельмишановне панство
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29.03.2022 11:41 Ответить
дякую вам, браття!
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29.03.2022 12:13 Ответить
Настоящие Братья, Chwała braterskiej Polsce. Razem jesteśmy silni
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29.03.2022 12:22 Ответить
крім прихистку біженців було б непогано таки надати нам літаки щоб ми могли закрити небо. тоді б і біженців не потрібно булоб приймати в такій кількості
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29.03.2022 13:48 Ответить
КРАЩЕ Б "МІГИ" СВОЇ НАМ ВІДДАЛИ..(якщо нема змоги віддати безкоштовно - то продайте, ми усі гуртом "скинемось" та викупимо іх за балансовою вартістю) Тоді й біженців поменшає, і в наших містах менше плакатимуть діти від нічного жаху шо приходить з неба, а в кацападлівських крематоріях роботи додасться - будуть цілодобово утилізовувати свій свинособачий непотріб!
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29.03.2022 14:47 Ответить
 
 