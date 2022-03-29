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Польща готова прийняти ще більше біженців із України, - віцепрем'єр Глинський

біженці

Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки потрібно, проте головним пріоритетом має бути допомога у захисті від агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Пйотр Глинський в інтерв'ю виданню Politico.

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Він уточнив, що з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість тих, хто прибуває останнім часом, скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.

Одночасно Глинський зазначив, що важливо не змішувати гуманітарну та військову допомогу Україні.

"Це дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - наголосив він.

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біженці (1863) Польща (8489)


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Дяка полякам! За реальну підтримку і допомогу.
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29.03.2022 11:40 Відповісти
Польша забирайте Калінінград. Калининград остался без защиты. Подразделения 18-ой гвардейской дивизии перебросили на Харьковское направление.
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29.03.2022 11:41 Відповісти
це Ви пропонуєте полякам годувати ще й сім'ї москалів із тієї дивізії. Хай їдять те шо є. чи шо найдуть
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29.03.2022 12:05 Відповісти
Дякуємо Вам, вельмишановне панство
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29.03.2022 11:41 Відповісти
дякую вам, браття!
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29.03.2022 12:13 Відповісти
Настоящие Братья, Chwała braterskiej Polsce. Razem jesteśmy silni
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29.03.2022 12:22 Відповісти
крім прихистку біженців було б непогано таки надати нам літаки щоб ми могли закрити небо. тоді б і біженців не потрібно булоб приймати в такій кількості
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29.03.2022 13:48 Відповісти
КРАЩЕ Б "МІГИ" СВОЇ НАМ ВІДДАЛИ..(якщо нема змоги віддати безкоштовно - то продайте, ми усі гуртом "скинемось" та викупимо іх за балансовою вартістю) Тоді й біженців поменшає, і в наших містах менше плакатимуть діти від нічного жаху шо приходить з неба, а в кацападлівських крематоріях роботи додасться - будуть цілодобово утилізовувати свій свинособачий непотріб!
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29.03.2022 14:47 Відповісти
 
 