Польща готова прийняти ще більше біженців із України, - віцепрем'єр Глинський
Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки потрібно, проте головним пріоритетом має бути допомога у захисті від агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Пйотр Глинський в інтерв'ю виданню Politico.
Він уточнив, що з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість тих, хто прибуває останнім часом, скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.
Одночасно Глинський зазначив, що важливо не змішувати гуманітарну та військову допомогу Україні.
"Це дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - наголосив він.
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