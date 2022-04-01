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Новини Війна
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Понад 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя, - міськрада

маріуполь

Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також читайте: Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Автор: 

Маріуполь (3224) будівництво (3016) бойові дії (3705) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+2
вибачаюсь.. це з откатами... чи без....
прошу зрозуміти правильно.. комусь війна -комусь мать рідна
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01.04.2022 18:23
+1
Та це дуже мало.
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01.04.2022 17:05
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Та це дуже мало.
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01.04.2022 17:05 Відповісти
не 10міл. , а 100 трильйонів і це тільки ще тільки початок!
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01.04.2022 17:07 Відповісти
а потом очередное ...ло которое выберут ватники разрушит его заново.
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01.04.2022 17:09 Відповісти
Та там на сотню потягне..
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01.04.2022 17:09 Відповісти
смывшаяся миськарада уже бабло считает, когда по подвалам Марика младенцы лежат..... эту страну ничего не поменяет....
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01.04.2022 17:15 Відповісти
Иваны проспонсируют
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01.04.2022 17:16 Відповісти
Я из Мариуполя там был ад
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01.04.2022 17:17 Відповісти
вибачаюсь.. це з откатами... чи без....
прошу зрозуміти правильно.. комусь війна -комусь мать рідна
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01.04.2022 18:23 Відповісти
Спочатку його треба звільнити. Там гине полк "Азов" і нема йому будь якої допомоги! Вже ділять шкуру не вбитого ведмідя та труть свої слизькі рученята. Може що і прилипне. Людей рятуйте!!!
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01.04.2022 18:29 Відповісти
"Велике крадівництво" 2.0
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01.04.2022 20:49 Відповісти
 
 