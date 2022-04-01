Понад 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя, - міськрада

Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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