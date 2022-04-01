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Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

маріуполь

Маріупольська міська рада просить світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу та заявляє про відсутність фактів колаборації місцевої влади з окупаційними військами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міськради у телеграмі в п'ятницю

"Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини Росії проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами. На позачерговій сесії місцеві депутати звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії Російської Федерації в Україні та Маріуполі зокрема пропонується визнати геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

"Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації воєнними злочинами, а президента РФ Володимира Путіна - воєнним злочинцем", - наводить міськрада тези звернення.

Крім того, як наголошується в повідомленні, Маріупольська міськрада рішуче засуджує масову депортацію жителів Маріуполя до РФ при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя.

У своїй заяві Маріупольська міськрада категорично спростувала можливість будь-якої колаборації з РФ. "Наголошуємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами Російської Федерації або колаборантами, що зраджують свою державу та свій народ... Зазначаємо, Маріуполь був, є та залишається українським містом", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: "О 4-й ранку до нас прилетів снаряд. Все знесло... Нервова система сказала мені: "Бувай", - відеощоденник дівчинки з Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 

геноцид (307) Маріуполь (3224) росія (64946)


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Топ коментарі
+12
так, всі ознаки геноциду який творить рашка в Україні є, вони ще за Голодомор не відповіли!
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01.04.2022 13:25
+9
Геноцид української нації.
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01.04.2022 13:24
+6
Давно пора !
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01.04.2022 13:26
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Геноцид української нації.
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01.04.2022 13:24 Відповісти
так, всі ознаки геноциду який творить рашка в Україні є, вони ще за Голодомор не відповіли!
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01.04.2022 13:25 Відповісти
Давно пора !
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01.04.2022 13:26 Відповісти
ОЧЕВИДНО и НЕУСТАННО НЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ДОКАЗЫВАТЬ ЭТО
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01.04.2022 14:08 Відповісти
...Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах - тем больше частного иностранного бизнеса уйдет из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461659/


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01.04.2022 13:30 Відповісти
❗️Фармацевтична компанія Menarini Group забезпечує роботою понад 1300 осіб у росії. Країна-агресор має незапатентовані аналоги препаратів цієї компанії. За 2021 рік Menarini Group поповнили бюджет рф на 32 млн доларів. На ці гроші росія може придбати 32 тис снарядів для 122-мм гармати, або 450 ракет «Смерч», або 5 крилатих ракет «Калібр», або 3 штурмовика Су-25, або будь-яку іншу зброю, якою ворог продовжує вбивати українців.

❗️Компанія КРКА спеціалізується на виробництві та продажу копій оригінальних лікарських засобів. У рф КРКА просто заробляє гроші, забезпечуючи понад 2100 осіб. За 2021 рік КРКА сплатила до бюджету росії 35 млн доларів. Це - 35 тис снарядів для 122-мм гармати, або 490 ракет «Смерч», або 5 крилатих ракет «Калібр», або 3 штурмовика Су-25, або 1 винищувач-бомбардувальник Су-34, якими ворог знищує українців.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1023
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01.04.2022 16:51 Відповісти
Чому, рашу, цю терористичну країну не вигнали з ООН і ОБСЄ? Немає прецендентів, чи ще не всі нею скоєні відомі і невідомі злочини?
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01.04.2022 13:38 Відповісти
Вони ще за голодомори не понесли відповідальність, за знищення цвіту української нації, за розв'язання Другої світової війни. Всі відкладені покарання принесли нові злочини - нову війну орків проти України. Але які способи ведення війни? Катування, насильство, блокування від їжі, води, тепла, мародерства, бомбування бомбосховищ з дітьми ..., а світ все наблюдає і вичікує, чим це все закінчиться. Як там членам ООН спиться? Їм українські вбиті діточки і жінки не сняться? Здовкаються за руки, обляпані в дитячу кров рашистами-фашистами-нацистами-терористами-маніяками? Беруть їх грошики, ****** людською кров'ю невинних українців, сірійців, грузин, молдован?
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Это еще раз говорит о том, что такой нации как "русский" несуществует, ибо "руССКими" они считают по факту только РАБОВ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ, а СВОБОДНЫЕ (и самостоятельно думающие), то для них "враги" ("фашисты и нацисты", "бЕндеровцы") или граждане и патриотриоты других стран (национальность и родной язык, вообще, не важнен)!
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01.04.2022 14:01 Відповісти
Мавзолейные Шимпанзе путлера после Чернобаевки встали с каленак)))
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01.04.2022 14:13 Відповісти
геноцид всего УКРАИНСКОГО народа!
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01.04.2022 16:38 Відповісти
 
 