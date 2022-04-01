Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Маріупольська міська рада просить світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу та заявляє про відсутність фактів колаборації місцевої влади з окупаційними військами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міськради у телеграмі в п'ятницю

"Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини Росії проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами. На позачерговій сесії місцеві депутати звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії Російської Федерації в Україні та Маріуполі зокрема пропонується визнати геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

"Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації воєнними злочинами, а президента РФ Володимира Путіна - воєнним злочинцем", - наводить міськрада тези звернення.

Крім того, як наголошується в повідомленні, Маріупольська міськрада рішуче засуджує масову депортацію жителів Маріуполя до РФ при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя.

У своїй заяві Маріупольська міськрада категорично спростувала можливість будь-якої колаборації з РФ. "Наголошуємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами Російської Федерації або колаборантами, що зраджують свою державу та свій народ... Зазначаємо, Маріуполь був, є та залишається українським містом", - йдеться у повідомленні.

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