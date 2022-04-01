Мариупольский горсовет призвал мировое сообщество признать действия РФ геноцидом
Мариупольский городской совет просит мировое сообщество признать действия российских военных в Мариуполе геноцидом украинского народа и заявляет об отсутствии фактов коллаборации местных властей с оккупационными войсками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram в пятницу.
"Мариупольский городской совет осудил военные преступления России против жителей Мариуполя, отвергнув возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами. На внеочередной сессии местные депутаты обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия для разблокирования международной гуманитарной помощи. Также действия Российской Федерации в Украине и Мариуполе, в частности, предлагается признать геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.
"Признаем и призываем мировое сообщество признать действия Российской Федерации в Мариуполе геноцидом украинского народа. Признаем и призываем мировое сообщество признать действия армии Российской Федерации военными преступлениями, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником", – цитирует горсовет тезисы обращения.
Кроме того, как отмечается в сообщении, Мариупольский горсовет решительно осуждает массовую депортацию жителей Мариуполя в РФ при полном блокировании международной гуманитарной помощи и усилий центральных и местных властей по полной эвакуации мирного населения из Мариуполя.
В своем заявлении Мариупольский горсовет категорически опроверг возможность любой коллаборации с РФ. "Отмечаем, что единственной легитимной местной властью Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской голова и депутаты городского совета. Также решительно осуждаем любые формы сотрудничества с войсками Российской Федерации или коллаборантами, предающими свое государство и свой народ... Отмечаем, что Мариуполь был, есть и остается украинским городом", - говорится в сообщении.
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