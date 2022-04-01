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Мариупольский горсовет призвал мировое сообщество признать действия РФ геноцидом

маріуполь

Мариупольский городской совет просит мировое сообщество признать действия российских военных в Мариуполе геноцидом украинского народа и заявляет об отсутствии фактов коллаборации местных властей с оккупационными войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram в пятницу.

"Мариупольский городской совет осудил военные преступления России против жителей Мариуполя, отвергнув возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами. На внеочередной сессии местные депутаты обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия для разблокирования международной гуманитарной помощи. Также действия Российской Федерации в Украине и Мариуполе, в частности, предлагается признать геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

"Признаем и призываем мировое сообщество признать действия Российской Федерации в Мариуполе геноцидом украинского народа. Признаем и призываем мировое сообщество признать действия армии Российской Федерации военными преступлениями, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником", – цитирует горсовет тезисы обращения.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Мариупольский горсовет решительно осуждает массовую депортацию жителей Мариуполя в РФ при полном блокировании международной гуманитарной помощи и усилий центральных и местных властей по полной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

В своем заявлении Мариупольский горсовет категорически опроверг возможность любой коллаборации с РФ. "Отмечаем, что единственной легитимной местной властью Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской голова и депутаты городского совета. Также решительно осуждаем любые формы сотрудничества с войсками Российской Федерации или коллаборантами, предающими свое государство и свой народ... Отмечаем, что Мариуполь был, есть и остается украинским городом", - говорится в сообщении.

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Автор: 

геноцид (416) Мариуполь (5705) россия (95361)


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Топ комментарии
+12
так, всі ознаки геноциду який творить рашка в Україні є, вони ще за Голодомор не відповіли!
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01.04.2022 13:25
+9
Геноцид української нації.
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01.04.2022 13:24
+6
Давно пора !
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01.04.2022 13:26
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Геноцид української нації.
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01.04.2022 13:24 Ответить
так, всі ознаки геноциду який творить рашка в Україні є, вони ще за Голодомор не відповіли!
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01.04.2022 13:25 Ответить
Давно пора !
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01.04.2022 13:26 Ответить
ОЧЕВИДНО и НЕУСТАННО НЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ДОКАЗЫВАТЬ ЭТО
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01.04.2022 14:08 Ответить
...Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах - тем больше частного иностранного бизнеса уйдет из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461659/


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01.04.2022 13:30 Ответить
❗️Фармацевтична компанія Menarini Group забезпечує роботою понад 1300 осіб у росії. Країна-агресор має незапатентовані аналоги препаратів цієї компанії. За 2021 рік Menarini Group поповнили бюджет рф на 32 млн доларів. На ці гроші росія може придбати 32 тис снарядів для 122-мм гармати, або 450 ракет «Смерч», або 5 крилатих ракет «Калібр», або 3 штурмовика Су-25, або будь-яку іншу зброю, якою ворог продовжує вбивати українців.

❗️Компанія КРКА спеціалізується на виробництві та продажу копій оригінальних лікарських засобів. У рф КРКА просто заробляє гроші, забезпечуючи понад 2100 осіб. За 2021 рік КРКА сплатила до бюджету росії 35 млн доларів. Це - 35 тис снарядів для 122-мм гармати, або 490 ракет «Смерч», або 5 крилатих ракет «Калібр», або 3 штурмовика Су-25, або 1 винищувач-бомбардувальник Су-34, якими ворог знищує українців.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1023
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01.04.2022 16:51 Ответить
Чому, рашу, цю терористичну країну не вигнали з ООН і ОБСЄ? Немає прецендентів, чи ще не всі нею скоєні відомі і невідомі злочини?
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01.04.2022 13:38 Ответить
Вони ще за голодомори не понесли відповідальність, за знищення цвіту української нації, за розв'язання Другої світової війни. Всі відкладені покарання принесли нові злочини - нову війну орків проти України. Але які способи ведення війни? Катування, насильство, блокування від їжі, води, тепла, мародерства, бомбування бомбосховищ з дітьми ..., а світ все наблюдає і вичікує, чим це все закінчиться. Як там членам ООН спиться? Їм українські вбиті діточки і жінки не сняться? Здовкаються за руки, обляпані в дитячу кров рашистами-фашистами-нацистами-терористами-маніяками? Беруть їх грошики, ****** людською кров'ю невинних українців, сірійців, грузин, молдован?
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01.04.2022 13:48 Ответить
Это еще раз говорит о том, что такой нации как "русский" несуществует, ибо "руССКими" они считают по факту только РАБОВ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ, а СВОБОДНЫЕ (и самостоятельно думающие), то для них "враги" ("фашисты и нацисты", "бЕндеровцы") или граждане и патриотриоты других стран (национальность и родной язык, вообще, не важнен)!
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01.04.2022 14:01 Ответить
Мавзолейные Шимпанзе путлера после Чернобаевки встали с каленак)))
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01.04.2022 14:13 Ответить
геноцид всего УКРАИНСКОГО народа!
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01.04.2022 16:38 Ответить
 
 